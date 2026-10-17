Pensionari, dragoste cu năbădăi la 86 și 94 de ani. Cuplul a provocat un scandal în centrul Oradei și a pus pe jar poliția

O ceartă între doi pensionari, o femeie de 86 de ani și un bărbat de 94 de ani, a mobilizat poliția în centrul municipiului Oradea. Deși agenții au intervenit pentru a calma spiritele, conflictul nu s-a încheiat după prima discuție.

Un cuplu de pensionari Foto: pexels

Potrivit publicației locale Bihoreanul, polițiștii au fost chemați printr-un apel la 112, într-o dimineață, pentru a aplana un conflict conjugal care ar fi degenerat.

Ajunși la fața locului, oamenii legii au descoperit că protagoniștii scandalului erau cei doi vârstnici, care erau atât de supărați unul pe celălalt, încât niciunul nu părea dispus să facă primul pas spre împăcare.

Polițiștii au discutat cu cei doi și au încercat să calmeze spiritele. După prima intervenție, agenții au crezut că au reușit să restabilească liniștea în familie, însă armistițiul a durat mai puțin decât se așteptau.

În ciuda eforturilor polițiștilor, conflictul nu s-a încheiat după prima discuție, iar situația a continuat să le dea de furcă oamenilor legii.