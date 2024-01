Paradoxurile patronului român care are atât de mulți clienți că vrea să scape de ei. „S-a întâmplat când am mărit prețurile cu 30-40%”

Un antreprenor din România se plânge că are prea mulți clienți și ar vrea să renunțe la unii dintre ei, dar nu știe cum să procedeze ca să nu dăuneze prea mult afacerii.

În timp ce majoritatea firmelor caută cu disperare clienți noi, iar unele ar fi gata să facă aproape orice pentru asta, există un antreprenor carenu știe cum să scape de ei vrea să aibă mai puțini. În disperare de cauză, el a apelat la rețelele sociale și a postat pe grupul de Facebook Grupul antreprenorilor din România.

„Salutare! Cum aș putea proceda să scad numărul de clienți? Dar în cel mai frumos mod”, a întrebat el.

Ce spun românii

Răspunsurile au venit prompt. „Crești prețul”, i-a spus cineva, iar un alt internaut i-a dat imediat dreptate: „Cea mai bună opțiune.” „Pui taxă de membru”, a fost altă soluție propusă. „Crești prețul” a fost mesajul care s-a repetat de nenumărate ori, din partea mai multor membrii ai grupului.

„Sunt multe considerente legate de preț/cantitate pe care orice antreprenor ar trebui să le cunoască. La modul cel mai simplu, veniturile unei firme sunt preț x cantitate. Adică o arie. Altfel spus poți avea aceleași venituri și din 100 x 100 sau 1000 x 10. Evident exemplul este exagerat. Sunt multe aspecte de luat în considerare care diferă în funcție de tipul produsului, organizație, structura de costuri etc. La modul general oamenilor le este frică să experimenteze cu prețurile și se poziționează de obicei în aceeași zona cu ceea ce-și imaginează ei că este competiția”, a încercat altul.

„Dacă ai calitate, chiar și cu prețurile mărite, tot ai clienți. Eu zic să te bucuri”, l-a avertizat, mai în glumă, mai în serios, altcineva. „Păi asta s-a întâmplat anul trecut. Le-am mărit cu 30-40% (foarte mult), am stat două luni la aceleași încasări, iar după a revenit iar la normal ca și bonuri”, a revenit autorul postării inițiale.

O dezbatere în toată regula

„Mărești producția până ce saturezi piața”, a fost altă opinie. „Așa ceva nu am mai auzit”, a fost reacția sinceră a altui internaut. „Am citit de trei ori… credeam că nu văd bine”, s-a amuzat altul. „Dacă ai o afacere mică de care te ocupi doar tu și nu mai faci față, e de înțeles, dar ce nu e de înțeles, este, dacă cererea e atât de mare, de ce nu se extinde”, a comentat alt membru al grupului.

I-a răspuns altul, în locul celui care a făcut postarea: „Pentru că se găsesc greu angajați, că ai manageri ca să nu mai vină la tine toate nimicurile și tot la tine vin că oamenii sunt obișnuiți că doar tu le rezolvi pe toate…. Sau varianta mea: am bani destui, simt că viața îmi trece și lucrez să fac miile de euro în loc să mă simt bine și să îmi urmez pasiunile… Așa că și eu am zis stop și pauză... Am mărit prețurile și nu mai iau proiecte decât după ce am un moment cu mine: vreau eu cu adevărat să mă ocup de asta? O să îmi facă plăcere? Care va fi nivelul meu de stres?”

Alții au vrut să afle în ce domeniu de activitate are patronul afaceri. „Depinde ce faci, poți să pui o valoare minimă pentru comandă”, i-a sugerat altcineva. „Te extinzi”, a fost altă replică. „Alții se chinuie să-și mărească numărul de clienți și tu vrei să-l scazi?”, a comentat surprins altul. „Trimite-i concurenței pe motiv că nu poți/nu ai stoc”, a fost altă opinie.

„Sigur nu vrei sa scazi numărul de clienți. Vrei să scazi numărul unei anumite categorii de clienți. Pentru că să crești preturile nu e măsură musai frumoasă, ceea ce cumpără acei clienți pe care îi dorești mai puțin poți chiar scoate din ofertă sau vinde numai în anumite condiții, doar grupat cu altceva ș.a.m.d. Sunt idei destule...”, a încercat alt internaut.

Ce e de făcut?

„Clientul de azi îmi trimite poza de la un birou super frumos (gen, este la muncă). Îmi scrie ca mănâncă de 17 ani la mine, dar azi este foarte nemulțumit ca lui i se pare ca ceafa este arsă! Ce să fac cu el? Mie personal genul asta de clienți mi se par...”, a revenit antreprenorul care vrea să își rărească clienții.

„Îți ceri scuze și-i trimiți alta gratis!”, a reacționat imediat cineva. „Să ne spui nouă ce faci/ce vinzi, ca să îți facem concurență și să împărți clienții cu noi. Toată lumea mulțumită la final. Tu că ai scăpat de ei, noi că i-am primit, clienții că au fost satisfăcuți. Toată lumea câștigă în ecuația asta. Deci, ce vinzi?”, l-a întrebat o doamnă.

„Horeca. Un domeniu nemaipomenit. Vă invit la concurență”, i-a răspuns autorul postării inițiale. „Asta e psihologie inversă?”, a întrebat altul. „Exact asta pare”, a răspuns altul în locul lui. „Mai mult ca sigur să intre oamenii pe pagina lui și să vadă pagina sau să și dea Like”, a comentat alt internaut.

„Faza este că pe asta o știu (cea cu măritului prețurilor) și am aplicat-o cu o creștere de 30 -40 %, dar în două luni a revenit numărul de clienți. Sincer nu îmi place modul ăsta de a crește prețurile. Vreau să precizez că este un business în domeniul Horeca (Fast Food), patru locații în Galați. Ca și clienți avem și cei cu G Class și cei de la Salubrizare (am formulat asta să fie pe înțelesul tuturor). Nu mai vreau să fac angajări și investiții. Cam ciudată treaba! Și promit că nu mai bag bani în promovare”, a intervenit din nou autorul postării inițiale.

„Investițiile ca investițiile, dar angajările reprezintă stresul maxim”, i-a dat cineva dreptate. „Cea mai mare problemă”, i-a răspuns acesta.

„Sună mai degrabă că nu mai vrei tu să petreci atât de mult timp, nu cred că e cazul să scapi de clienți, ci să delegi din responsabilități, poate chiar să te retragi cu totul și să lași un administrator care să se ocupe de tot. Îi dai o bonusare bună și un salariu ok și îl lași să facă treaba fără să te amesteci”, l-a sfătuit cineva. Acestea nu au fost singurele sfaturi, ci patronul a primit alte câteva idei din partea unor internauți surprinși de „problema” sa.