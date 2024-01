Războiul din Ucraina, analizat de un general român: „Nici americanii în Irak nu s-au confruntat cu așa fortificații”

Controfensiva ucraineană din 2023 a eșuat, însă persistă totuși întrebarea dacă Ucraina putea mai mult în fața unor linii fortificate nemaivăzute, dar și ce se va întâmpla în 2024, când ucrainenii vor primi noi arme.

Războiul din Ucraina intră într-o nouă fază, din 2024, după anunțul președintelui Volodimir Zelenski, care a cerut trecerea la o defensivă totală. Omul care a reprezentat România la Comandamentul NATO de la Bruxelles şi a fost şef al Brigăzii Multinaţionale din Sud-Estul Europei, generalul (r) Virgil Bălăceanu, a analizat, pentru „Adevărul”, ceea ce s-a întâmplat în 2023 și ceea ce ar putea urma în acest an.

Înaintea ofensivei ucrainene care a început vara trecută s-a creat un entuziasm general, dar eșecurile în fața rușilor au condus la o stare de spirit opusă.Ce a urmat? În tensiunea generată de înfrângeri, au apărut conflictele lui Zelenski cu comandantul șef al Forțelor Armate ale Ucrainei, Valeri Zalujnîi, respectiv cu primarul Kievului, Vitali Kliciko.

Și tot în ultimele luni au apărut și reproșurile aduse de consilierii occidentali generalilor ucraineni, care nu ar fi adoptat cea mai bună tactică și strategie în fața Rusiei, dar și cele ale Kievului, care pretinde că nu a fost suficient sprijinit, deși a primit sute de miliarde de dolari și de euro și arme la care alte armate nici nu ar fi visat.

Efectele unei analize greșite

„Întotdeauna când nu faci o analiză echilibrată, treci de la o stare de extaz la cealaltă stare de agonie. Dacă faci o analiză echilibrată, continui să vezi lucrurile într-un echilibru al analizei. Adică, vă amintiți, erau prezentați în media numai dezertori ruși, arme proaste, vechi și ruginite, o armată catastrofală a Rusiei. Au fost multe lucruri false. Noi «l-am omorât» pe Putin de mai multe ori. Pe Șoigu «l-am schimbat» de mai multe ori, l-am omorât de mai multe ori. Și atunci când lucrurile nu se întâmplă așa cum credeam, cădem în cealaltă extremă și vedem numai catastrofe”, spune generalul.

Și nu doar atât. Analiști politici și militari de carieră recunoscuți în toată lumea au pus și ei, fără să vrea, presiune pe ucraineni și au avansat prognoze nerealiste.

„Au mai fost și greșeli. Generalul Ben Hodges, pe care de altfel și eu îl apreciez, dar când am citit ce a scris, când spunea că în iunie 2023 că Crimeea va fi a ucrainenilor, am rămas perplex. Repet, perplex! Cum să ajungă să ia atât de ușor ucrainenii Crimeea? Deci și o parte din analiștii occidentali au greșit, pentru că este greu să dai un verdict ca militar, planificarea militară este una și ce se întâmplă pe câmpul de luptă este cu totul altceva. Poți să ai niște elemente de analiză. În momentul în care am văzut că rușii fac lucrări ample de fortificații, am realizat că misiunea ucrainenilor urma să fie extrem de dificilă. Plus că luptau împotriva unor forțe care aveau deja experiență de război”, mai punctează generalul.

Să nu ne așteptăm la minuni

În 2024, pe front ar urma să își facă simțită prezența și noile avioane F16 donate Ucrainei. Totuși, generalul Bălăceanu îndeamnă opinia publică să nu se aștepte la minuni.

„Ucrainenilor trebuia să li se asigure escadrile întregi care erau gândite la nivelul brigăzilor de aviație. Nu se poate duce o luptă împotriva unei forțe de invazie a Federației Ruse cu una, două, trei escadrile de F-16. Nu poți să duci lupta cu o companie Challenger și cu două batalioane de tancuri Leopard”, susține el.

Aici apare o altă capcană în care riscă să fie prinși ucrainenii: „Ești foarte precaut când și cum anume să folosești aceste arme, ca să n-ai pierderi foarte mari. În le-ar fi afectată imaginea că au pierdut, iată, tancurile occidentale. Și doi, erau prea valoroase, prea puține, ca să nu le folosești extrem de precaut. Pe de altă parte, când le folosești în felul acesta, nu poți să ai succese spectaculoase, nu vei reuși să obții ceea ce ți-ai propus, eliberarea unui părți cât mai mari din teritoriu. Prea multă prudență face la fel de mult rău ca și lipsa oricăror precauții.”

În ce privește eșecul contraofensivei, el spune că nicio altă armată nu ar fi putut face mai multe în fața unor fortificații atât de puternice.

„Chiar dacă renunțau ucrainenii la Bahmut și atacau pe o singură direcție, nu pe trei, capacitatea lor ofensivă nu era atât de redutabilă pe cele două direcții. Mai întăreau grupările de ofensivă, gruparea operativă Tavria, corpul 10 operațional, că el a dus greul, cu alte două, trei, patru, cinci brigăzi, dar și aceste brigăzi depindeau de un anumit tip de dotare pentru acțiuni ofensive. Și să nu uităm, rușii au investit în lucrări de fortificații. Cu linii de fortificații care se succed, cu obstacole foarte puternice, cu câmpuri de mine, forță de foc și militari bine pregătiți. Nici americanii în Irak nu s-au confruntat cu asemenea linii de fortificații, la o asemenea dimensiune, intensitate și densitate a mijloacelor”, punctează generalul.

Pentru anul 2024, el nu se așteaptă la evoluții spectaculoase pe front.

„Am spus-o la început, forțele sunt echilibrate. Niciuna din cele două forțe, și iată, vorbim de Ucraina, sigur, sprijinită de occidentali, și de Federația Rusă, nu are capacitatea să-și realizeze obiectivele teritoriale. Adică rușii nu mai au capacitatea să cucerească tot teritoriul pe care și l-au propus, sud-estul Ucrainei, zona Donbasului, iar Ucraina nu are capacitatea să recâștige teritoriile pe care le-a pierdut”, conchide generalul Bălăceanu.