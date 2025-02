Mesajul unui vlogger pentru nostalgicii după comunism: „Haideți aici! Veți vedea cum un președintele a schimbat democrația în comunism”

Vloggerul Cosmin Avram a descins în Tunisia, țara despre care spune că a renunțat la democrație pentru comunism. „Este de Doamne ferește", spune el, și-i invită pe nostalgicii după comunism să vadă cât de ușor a schimbat un președinte ultranaționalist o țară.

„Cred că aceasta este cea mai mizerabilă țară în care am fost până acum. Mizerie peste tot, pur și simplu gunoaiele zboară în jurul tău și ne aflăm în oraș. Suntem aici de o săptămână, nu am filmat până acum pentru că nu m-am simțit tocmai ok. Am avut parte de o intoxicație alimentara după 3 ani de călătorit. Se întâmplă. Greu sa găsești un restaurant bun unde să mănânci o mâncare decenta” – își începe Cosmin Avram vloggul din Tunisia.

El a făcut o plimbare pe străzile capitalei țării, Tunis, unde a găsit zone de o mizerie cruntă, dar și zone bine întreținute. Impresia de mizerie și-a pus adânc amprenta asupra lui, spunând că nu a mai văzut atâta mizerie niciunde.

După o săptămână petrecută în Tunisia, vloggerul spune fără reținere: „mi se face scârbă, ni se face scârbă în momentul în care trebuie să ieșim din hotel și să ajungem la restaurantul unde mâncăm. Avem de mers undeva la 2 km pentru că acela este singurul restaurant peste care am dat care să fie bun, un restaurant de nota 10, fără cuvinte, nu mă așteptam la așa ceva. Înțeleg că suntem în Africa, dar din câte îmi spuneți și voi în comentarii, mă aflu în partea dezvoltată a Africii. Educația. Educația lipsește cu desăvârșire. Vezi asta peste totul în jurul tău. Trist, dar adevărat”.

Avram relatează istoria ultimilor ani. În 14 ianuarie 2011, după săptămâni de demonstrații istorice și o represiune sângeroasă, s-au încheiat 23 de ani de domnie a dictatorului Ben Ali, care a fugit. „Au trecut 14 ani de atunci iar astăzi, astăzi în Tunisia, bogații sunt în vârf, iar săracii sunt la bază. Clasa de mijloc nu mai există, iar revoluția, din câte se pare, a înrăutățit situația. În toate straturile economice, dezamăgirea este imensă, iar țara suferă din cauza unei crize economice fără precedent. Pe alocuri, coșurile de gunoi sunt goale, iar mizeria este pe jos. Nu reușesc să înțeleg de ce. Acest fenomen l-am mai întâlnit în Ferentari când am fost pe Aleea Livezilor”, relatează Cosmin.

El a observat că oamenii se uit cu ură la el când îl văd ca filmează.

Se îndreptau spre democrație, dar au ales un lider ultranaționalist

„În 2011 au înlăturat un dictator și se îndreptau spre o democrație, doar că astăzi dreptul la liberă exprimare nu prea există în aceasta țară, adica există cu unele conditii, poti sa te exprimi liber abia după ce treci prin anumite filtre”, relatează el.

În 2019, a fost ales președinte ceea ce oamenii credeau că este „un om providențial”, pe ultranaționalistul Kais Saied. „Un președinte ales democratic, care se dovedește din ce în ce mai incontrolabil. O să vedeți cât este de ușor ca un singur om să schimbe aproape totul într-o țară. Nu vreau să zic că înainte era curățenie, iar acum este mizerie, nu la asta mă refer”, explică el.

Tunisia trece printr-o criza profundă. „Mulți locuitori se tem de o revenire la dictatură. Politicienii din opoziție sunt nevoiți să se întâlnească pe ascuns prin subsoluri, afirmând că țara care părea sa se îndrepte spre democrație, se află acum într-o tranziție către un regim totalitar. Pe lângă asta, în timp ce tensiunile sociale cresc, migrații din Africa subsahariană devin țapi ispășitori pentru problemele din această țară” – explică vloggerul.

Mulți tunisieni vorbesc despre o colonizare și resping ideea ca acești oameni să se stabilească aici. „Țara pare să fie într-o derivă totală, iar incertitudinea planează asupra viitorului său. Tunisienii au o mare, mare problema cu imigranții. Liderii acestei țări au apelat la unele măsuri drastice, măsuri neortodoxe aș putea spune”, completează Cosmin.

„Un oras al pisicilor și al gunoaielor”

Capitala țării, Tunis, este descrisă de Avram ca fiind un oraș al pisicilor și al gunoaielor. „Terasele sunt pline de gunoaie, adică pe sub mese e plin de gunoaie. În trafic nu avem reguli de circulație, ești călcat pe trecerea de pietoni chiar dacă ai culoarea verde. Oamenii sunt extrem de irascibili, se ceartă, se înjură, se iau la bătaie în trafic. Este o situație ciudată pe care nu am mai întâlnit-o până acum. Aș putea spune că nu te simți în siguranță, lucrurile sunt ciudate. Foarte mulți indivizi care mă văd că filmez, mă urmăresc, se uită după mine. Vă spun sincer, nici măcar în Rusia nu m-am simțit atât de urmărit la fiecare pas”, povestește el.

Străzile care altădată erau pline de artizani și pantofari s-au transformat în spații goale cu doar cateva magazine deschise. „Foarte mulți dintre aceștia au fost nevoiți să-și închidă magazinele pentru ca nu mai exista cerere. Chiar acest lucru este vizibil. Trebuie doar sa te plimbi pe aici și vezi cu ochiul liber că nu sunt oameni. Sunt foarte puțini, localnici, în mare parte, localnici care nu au o putere de cumpărare prea mare. In vremurile bune Tunisia era deschisa către turism și atrăgea valută străină. La un moment dat devenise chiar destinația favorita a francezilor”, povestește Avram.

Astazi situația este atât de dramatică încât oamenii abia reusesc să trăiască de pe o zi pe alta. „Inflația în Tunisia este mai severă decât în alte țări, deoarece aceasta își importă toată energia și materiile prime. Creșterea recentă a prețurilor la nivel global a împins și mai mult tunisienii în sărăcie. Uneori se formează cozi de peste 500 de persoane doar pentru a prinde câteva produse de panificație sau lapte. Chiar și produsele locale pe piață nu scapă de această explozie a prețurilor. În ultimul an, prețurile legumelor au crescut cu aproximativ 20%, iar carnea și peștele au devenit inaccesibile pentru majoritatea populației”, explică vloggerul.

Prețurile sunt aproape ca cele din Europa, spune el, poate pe alocuri puțin mai mici ca în țări precum Franța, Germania, Italia. „Pe alocuri mai mari ca cele din România, iar salariile aici sunt mici, în medie, un om câștigă între 200-250 de euro pe lună. Asta în cazul mai fericit. Prin 2018 era unul din cei mai mari exportatori de ulei de măsline din lume. Astăzi lucrurile s-au schimbat dramatic”, relatează Cosmin.

A promis să curețe Tunisia de corupți. Mesajul lui a captivat oamenii

După fuga lui Ben Ali din 2011, după Revoluție, În Tunisia a început o nouă era, una democratică. „Doar ca anii ce au urmat s-au dovedit a fi mult mai dificili decat se așteptau cetățenii. La câteva luni după revoluție au avut loc primele alegeri libere în octombrie 2011, câștigate de un partid islamist interzis în timpul regimului lui Ben Ali. Imediat după Revoluție au câștigat cei ce erau interziși în trecut, cei ce nu se puteau exprima liber. Această lipsă de experiență în a gestiona puterea i-a împiedicat să răspundă cerințelor economice și sociale ale populației. În acea perioadă dificilă de tranziție corupția a luat amploare. Foarte mulți oameni au profitat de pe urma politicii pentru a-și construi averi considerabile, cumpărând case, mașini cu banii poporului tunisian. Cum de altfel s-a întâmplat în mai toate țările care au trecut prin acest tip de tranziție”, explică Avram.

O alta greșeală, crede el, a fost lipsa de fermitate în fața amenințărilor teroriste. În 2015 Tunisia a fost lovita direct de mai multe atacuri teroriste.

Atacuri au traumatizat profund poporul tunisian, amplificând nesiguranța si dificultățile prin care trecea.

În 2019, a intrat în scenă președintele de astăzi, Kais Saied, un profesor de drept în vârstă de 61 de ani. „Acesta a candidat la alegeri promițând să restaureze securitatea și să elimine clasa politica coruptă. Mesajul său a avut un impact puternic captivând o mare parte din populație. El a promis sa curețe Tunisia de oameni corupți.”

Avram își întrerupe explicația arătând mizeria din centrul orașului și un conflict între mai mulți bărbați. „Oamenii se bat pe stradă. Au spart parbrizul unei mașini care era parcată regulamentar: Da, bine ati venit in Tunisia! Aceasta nu este prima faza de genul, doar ca nu am de fiecare data camera pornită.”

Tiparul la ultranaționaliști e același

Saied a fost acuzat că propaga teoria conspirației, de antisemitism și multe alte lucruri. „Cum se întâmplă cu ultranaționaliștii. Sistemul, tiparul este cam același. Cu toate acestea omul a câștigat cu aproape 70% din voturi, aproape 70% din alegători au fost de partea lui. Sper să găsesc și o zonă frumoasă, curată din acest oraș, pentru că m-am săturat de atâta mizerie. Pe lângă toate aceste tensiuni politice, mulți locuitori de aici se confruntă cu o altă problemă. Foarte mulți vor să părăsească țara”, relatează el.

Vloggerul a ținut să precizeze că nu totul merge prost în Tunisia: „acum sa nu înțelegeți că totul este rău aici și că totul este tragic, dar acest clip este despre ce merge prost în aceasta țară”.

Polițiști sunt la fiecare vas, spune el. Asta și pentru că Tunisia este în stare de urgență de mai mulți ani.

Din 2011 aproximativ 400.000 de tunisieni, majoritatea tineri, au plecat ilegal, alți 100.000 au emigrat legal, incluzând absolvenți, ingineri și medici, detaliază Avram.

„Foarte multe persoane cu studii superioare au ales să părăsească Tunisia. Iar astăzi toată această forță de muncă lipsește. Acest lucru se întâmplă în mai toate țările care au astfel de probleme sau în țările care trec printr-un proces de schimbare. Foarte mulți vor ca totul să se întâmple peste noapte, vor ca țara lor să se transforme peste noapte, să devii din sărac bogat peste noapte”, susține vloggerul.

Cum a instaurat dictatura președintele într-o democrație

Pe 25 iulie 2021, Tunisia a intrat într-o stare de urgență politică, marcată de un anunț șocant făcut de președinte: acesta a suspendat funcționarea Parlamentului, justificând că, deși Constituția nu permite dizolvarea acestuia, permite înghețarea activităților, El a demis prim-ministrul, iar câteva luni mai târziu a desființat Consiliul Suprem al Magistraturii.

„Tot aud că aceste lucruri nu sunt posibile, că un singur om nu poate face asta, că președintele unei țări democratice nu poate face așa ceva. Ei bine, aici în Tunisia, în 2025, se întâmplă. Ei bine, se întâmplă de câțiva ani. Opinia publică tunisiană a fost profund divizată, unii considerând aceste acțiuni drept un sprijin necesar, iar altii catalogându-le drept o lovitură de stat”, explică vloggerul.

Președintele a redactat o nouă Constituție, iar referendumul de aprobare a fost boicotat de mulți tunisieni.

Avram a ajuns și în zone care arată foarte bine, ca în poze sau pe Instagram, pe Facebook. „De obicei aceste zone care arată aproape impecabil sunt pustii, sunt clădiri de lux, hoteluri de lux, am spus și mai devreme, foarte frumoase.”

Protestele din 14 ianuarie 2022, la aniversarea a 11-a an de la Revoluție, au fost reprimate cu bastoane și tunuri cu apă la un nivel de violență nemaiîntâlnit de pe vremea dictatorului. „În momentul în care astfel de evenimente au loc, sunt semne clare că democrația și stabilitatea dintr-o țară se deteriorează”, crede Avram.

Doar câțiva mai au curajul să critice guvernul actual, iar întâlnirile lor se desfășoară în condiții de precauție maximă. „Grupările de activiști și reprezentanți ai partidelor politice se reunesc pe ascuns în întâlniri programate în ultimul moment pentru a evita supravegherea. Acești oameni se simt din nou ca pe timpul dictatorului Ben Ali, când opoziția era redusă la tăcere și hărțuită. Pe internet sunt foarte multe clipuri, presa internațională vorbește despre acest lucru, acești oameni sunt nevoiți să se întâlnească în subsoluri. În prezent, tranziția democratică la care visaseră a fost înlocuită cu ceea ce ei cred o tranziție către un regim totalitar.”

Mesaj pentru nostalgicii după comunism: „veniți aici să vedeți”

Un politician tunisian care l-a acuzat pe președinte că a devenit un monarh atotputernic a fost arestat și acuzat de conspirație împotriva securității statului.

„Realitatea pe care o văd eu pe stradă este că este o sărăcie cruntă în capitala Tunisiei. Nu pot să mă pronunț cu privire la celelalte orașe, celelalte localități pentru ca nu am fost, dar aici văd un dezastru total, un oraș ca după război, dar cu toate astea omul a câștigat un al doilea Oamenii nu pot protesta pentru că e armata și poliție peste tot. „Autoritățile spun ca turiștii sunt răpiți și e nevoie de o astfel de acțiune din partea lor, dar cei din opoziție spun că asta este doar o scuză, iar prin acest lucru reușesc să țină sub control protestele”.

În 2023, președintele țării a acuzat emigranții ilegali, în special pe cei din Africa subsahariană, de violențe, crime și acte inacceptabile. „Președintele susținea că aceștia, aproximativ 70.000 pe an, ar dori să schimbe compoziția demografică a Tunisiei, fiind plătiți pentru a participa la o conspirație. Aceste afirmații au crescut tensiunile în țară, iar violențele au erupt câteva săptămâni mai târziu în portul din apropiere, un port important pentru emigranți. Este portul de unde majoritatea pleacă către Europa pentru că în mare parte acești imigranți sunt în tranzit prin Tunisia, nu vor să rămână aici”, explică Avram.

El susține că totuși ca turist nu ai niciun fel de problemă: „poți să vii să vizitezi dacă vrei să vizitezi o astfel de țară. Eu zic că merită, mai ales pentru nostalgici. Știți voi la cine mă refer, dacă vreți să vedeți cum se trăiește într-o țară care pare că iubește comunismul. Veniți aici și vedeți. Nu mult, veniți două zile, nu mai mult, două, trei zile. Este mai mult decât suficient”.