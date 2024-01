Medic de familie nevoit să muncească la peste 70 de ani, pentru că pensia pe care ar putea-o primi e foarte mică

Mihai Moisescu, președintele Asociației Patronatului Medicilor de Familie Gorj, este nevoit să muncească deși a trecut de vârsta de 70 de ani.

Acesta spune că îndeplinește vârsta de pensionare, însă pensia este mică și nu ar putea să ducă un trai decent: „Mi-am calculat recent pensia la Casa de Pensii și a rezultat o pensie de 2.700 de lei. După 45 de ani, mi se pare puțin. Voi lucra în continuare, pentru că nu am cum să mă descurc din pensia aceasta. În plus, îmi doresc să rămân o persoană activă, alături de pacienții mei. Un medic trebuie să fie așa de bine plătit încât să nu mai fie asemenea probleme”.

Mihai Moisescu susține că medicii de familie ieșiți din activitate au ajuns să primească o pensie de mizerie: „Adevărul este că am colegi cu pensii de 1.200 – 1.300 de lei după zeci de ani de serviciu în slujba pacientului“.

Refuză să beneficieze și de un spor pentru mediul rural

Mihai Moiescu spune că a refuzat să se pensioneze și să activeze în continuare ca medic de familie: „Îmi este jenă să primesc și pensie, și salariu. Aveam dreptul și la un spor, pentru că am cabinetul în mediul rural și am refuzat să îl primesc. Mi se pare că nu e corect. Sunt niște lucruri incorecte. Eu am un cabinet la țară, care este mai bun decât cabinetele de la oraș. Mă refer la condiții: apă curentă, apă caldă, încălzire centrală, asfalt. Nu este vreo diferență față de un cabinet de a oraș“.

Acesta spune că din suma alocată de Casa de Asigurări de Sănătate trebuie să achite toate cheltuielile legate de funcționarea cabinetului, la care se adaugă și salariul asistentei medicale.

Mihai Moisescu locuiește într-un apartament din municipiul Motru, un oraș minier din județul Gorj.