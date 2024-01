Ciolacu: Nu se va închide niciun cabinet de medic de familie

Premierul Marcel Ciolacu a evidenţiat, luni, că valoarea serviciilor medicale decontate medicilor de familie este în curs de negociere şi a pledat pentru un echilibru între câştigul unui medic care profesează într-un oraş şi al unuia din mediul rural.

"Statul român cheltuie prin CNAS în jur de un miliard de euro lunar pentru sistemul de sănătate publică. Nu se va închide niciun cabinet de medic de familie. Îmi doresc nu o descreştere, ci o creştere a serviciilor medicale în echilibru, dacă există o descreştere la per capita. (...) Sunt nişte proceduri de negociere. Nu putem să luăm foc. Nu putem să ieşim în orice protest. Când e o negociere, există un dialog. Preşedintele interimar al CNAS a împărţit bugetul pe care îl are cu cheltuielile aferente medicilor de familie. A constatat că e prea mic bugetul şi a pornit la negocieri, urma să avem discuţii (...) şi am fi luat decizia. Să stea liniştiţi medicii de familie, fiindcă se va negocia cu adevărat. Îmi doresc mai multe servicii, îmi doresc ca românii să nu ajungă foarte repede la spital şi multe dintre probleme să se rezolve în zona medicilor de familie", a spus Ciolacu, luni, la Antena 3 CNN.

Ciolacu a apreciat că un venit lunar de 15.000 de euro pentru un medic este "un pic cam mare".

"Credeţi că este corect să existe un plafon de câştig al unui medic de familie? Am cerut toate statisticile. Există medici de familie care câştigă per capita, nu neapărat pe servicii medicale, peste suma de 10.000 - 15.000 de euro. Mi se par sume un pic cam mari, de aceea e o negociere, ne aşezăm la masă, creăm un echilibru. Dacă tot vrem, trebuie să ordonăm această ţară, trebuie să scăpăm de excepţii, trebuie să creăm o medie. Nu poate să existe medici în oraşele mari, dezvoltate, care să câştige peste 15.000 de euro şi un medic, în zona rurală, care are mai mulţi oameni, mai în vârstă şi e mai multă muncă, mai multă deplasare, să câştige o sumă foarte mică. Trebuie să găsim un echilibru, trebuie să fie o o echitate socială", a subliniat Ciolacu.

Premierul a anunţat că a semnat numirea noului preşedinte al CNAS (Valeria Herdea - n.r.) despre care a spus că este "o doamnă care este foarte respectată, un medic de familie din Cluj".