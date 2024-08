Locul din București în care o friptură de porc costă 14 lei, iar supa sub 8 lei. „E fragedă, gustoasă și sățioasă” VIDEO

Bucureștiul este, alături de Cluj, cel mai scump oraș din România, iar oamenii bagă adânc mâna în buzunar dacă vor să mănânce la restaurant. Totuși, există un local unde o friptură costă mai puțin de 15 lei, iar cu 26 de lei se mănâncă două porții consistente.

Există însă și excepții care, este adevărat, nu fac decât să întărească regula. Un astfel de exemplu este dat de un tânăr care a descoperit în București un local în care se poate mânca ieftin și consistent, iar bucatele sunt foarte bine gătite. Potrivit Ziare.com, tânărul a plătit la final cât ar fi dat pe un pachet de țigări. El a postat pe TikTo un clip în care spune că a ales Cantina Agronomie a Universității de Științe Agronomice și Medicină Veterinară (USAMV) din București. În total, aici a plătit pe două feluri de mâncare 26,25 de lei.

În meniu a intrat o ciorbă de pui a la grec cu multă carne, pentru care a plătit doar 7,99 lei. La felul al doilea, a optat pentru o friptură de porc în sos, fragedă și suculentă. Preparatul a cântărit 260 de grame și a costat 14,3 lei. Lângă friptură, el a ales ca garnitura o porție zdravănă de orez cu legume, care a costat doar 3,17 lei, iar în plus a mai dat 0,79 lei pe o chiflă. Salata de castraveți murați pe care a primit-o a fost practic gratis.

O masă copioasă

„Azi am mâncat la Cantina Agronomiei super bine. Am început cu o minunată ciorbă de pui a la grec, ciorbă care conținea bucăți consistente de pui, ceva legume pe acolo și, bonus, verdeață pe deasupra.(...) Chiar a fost bună. Pentru felul următor am ales bucata asta mare de carne de porc, gătită la cuptor, cu sosul ăla roșu și, bineînțeles, verdeață pe deasupra”, și-a început el descrierea.

Carnea de porc i-a plăcut foarte mult, iar la final a concluzionat că mâncarea de la cantină i s-a părut sățioasă și gustoasă.

„Carnea m-a surprins, era chiar fragedă, chiar dacă a fost gătită bucată groasă. Lângă carnea aia de porc cu sos am luat și orezul ăsta cu legume, pe care l-am trântit acolo peste sos.(...) Am avut și niște castraveți murați, așa ca să alunece totul cât mai bine. Concluzie: Mâncarea de la Cantina Agronomiei mi s-a părut gustoasă și sățioasă. Cantitativ, pentru mine, a fost suficient spre mult”, a spus bărbatul în clipul postat pe TikTok”, a mai spus tânărul.

Cel mai scump restaurant se află la Cluj

În România există însă și locuri în care mâncarea este mai scumpă ca oriunde, iar anumite feluri de mâncare costă prețuri record. Este cazul unui restaurant din Cluj unde a fost doborât recordul celui mai scump burger. Așa se face că cel mai scump burger din lume costă 6.200 de euro și a fost lansat în vara anului trecut, într-un local clujean, cu ocazia festivalului Untold. Primul burger i-a fost dăruit unei tinere din Cluj, care a fost admisă în anul trecut la titrata universitate Sorbona din Paris.

În același restaurant din Cluj, în meniu se găseau și alte mâncăruri la prețuri incredibile. Tot anul trecut, un client a cerut pentru câinele său carne de vită cu foiță de aur la prețul de „numai” 6.000 de lei.