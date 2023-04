În 10 ani, numărul copiilor obezi s-a dublat

Pe termen mediu, una dintre cele mai mari amenințări la adresa sănătății copiilor noștri ar putea fi în farfurie, atrage atenția conf.dr. Mihai Craiu, medic primar pediatru la Institutul Național pentru Ocrotirea Mamei și Copilului ”Alessandrescu-Rusescu” din București, INSMC.

”Ce și cum dăm de mâncare copiilor este subiectul care nu mai poate fi evitat, dacă ne dorim să evităm o catastrofă anunțată. Să vă spun un secret: toți cei din jurul dvs au agenda lor proprie. Pe medie, noi românii suntem oarecum egoiști. Nu se îngrijorează nimeni, prea tare, că ne ducem către prăpastie”, atrage atenția medicul pe pagina Spitalului virtual pentru copii.

În ultimii 10 ani, mai spune expertul, în România, numărul copiilor cu greutate excesivă s-a dublat. ”Am observat asta cântărind câteva sute de copii veniți la compartimentul de Urgențe al INSMC pentru febră, tuse, erupții pe piele, traumatisme, diaree. Sunt voci autorizate, specialiști în nutriție, pediatrie, sănătate publică, endocrinologie ce oferă sfaturi competente. Fără a dori să vă vândă ceva anume”, subliniază Craiu.

Masa de dimineață, foarte importantă

Prof.dr. Răzvan Cherecheș, specialist în sănătate publică, recomandă părinților să ofere celor mici un model alimentar variat, bazat pe legume, fructe, cereale integrale și pește: ”S-a dovedit a fi cheia succesului în menținerea greutății normale a copiilor Studiul recent realizat în Telemark, Norvegia, ne arată că alegerea alimentelor potrivite este precum un puzzle care, odată completat, ne oferă imaginea unui copil sănătos și fericit. Imaginați-vă că alimentația copiilor noștri este ca un parc de distracții, iar fiecare tip de mâncare reprezintă un carusel. Ce s-ar întâmpla dacă am lăsa copiii să aleagă doar caruselele preferate?”

Potrivit lui Cherecheș, contrar așteptărilor, studiul a arătat că un consum ocazional de "junk food" nu a afectat în mod negativ greutatea copiilor: ”În schimb, studiul a subliniat importanța mesei de dimineață, comparând-o cu încălzirea motorului unei mașini înainte de a pleca la drum. În loc să ne concentrăm pe produsele "light" sau să încercăm să evităm anumite alimente, să ne asigurăm că le oferim copiilor noștri o varietate de opțiuni sănătoase, precum un artist care pictează o capodoperă cu o paletă diversă de culori! Așadar, dragi părinți, să nu uităm să îi încurajăm pe copiii noștri să se bucure de o alimentație variată, să mănânce mese regulate și să consume alimente naturale, bogate în nutrienți”.

O cină sănătoasă care-l ajută pe copil să mănânce mai multe legume este supa-cremă, recomandă dr. Amalia Arhire, medic endocrinolog, specializat în diabet, nutriție și boli metabolice. Puțini copii refuză supele-cremă, susține medicul. Având ca bază dovleacul copt, alături de țelină, păstârnac, morcov, cartofi, ardei roșu, ceapă, o lingură de ulei de sâmburi de struguri, sare, piper și usturoi, supa are sub 200 de calorii per porție, 5 grame de grăsimi, 3 de proteine și tot atâtea de fibre. ”Pe lângă gustul său delicios și cremos dovleacul e plin de vitamina C, având 9 miligrame pe 100 de grame de dovleac, de vitamina A și E. Pe lângă ele conține mult potasiu și betacaroten, care îi dă culoarea dar care e unul din cei mai puternici antioxidanți! Prin toate aceste vitamine și minerale dar și prin fibre dovleacul reglează tensiunea arterială, glicemia, îmbunătățește vederea, imunitatea, digestia și ajută la scăderea în greutate!”, recomandă dr. Amalia Arhire.

Ultimul raport al Comisiei Europene privind profilul de țară în ceea ce privește sănătatea 2019, menționează că, în România, peste jumătate din totalul deceselor din România pot fi atribuite unei serii de factori de risc comportamentali, care includ dieta neadecvată, consumul de tutun, consumul de alcool și activitatea fizică scăzută (62 %), cifra situându-se mult peste media UE (44 %). Riscurile alimentare (27 %) includ aportul insuficient de fructe și legume și consumul excesiv de zahăr și sare. Alte 4 % dintre decese sunt legate de nivelurile scăzute de activitate fizică. Potrivit aceleiași surse, excesul de greutate devine tot mai răspândit în rândul copiilor, unul din șase adolescenți fiind supraponderal sau obez în perioada 2013-2014.