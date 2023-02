Topul ţărilor în care copiii cresc cel mai bine. Unde este cea mai mică rată de obezitate infantilă

UNICEF a evaluat ţările în privinţa bunăstării copiilor, inclusiv în baza unor criterii precum sănătatea sau fericirea copiilor, calitatea educaţiei, politicile de concediu pentru familie sau spaţiile verzi și locuri de joacă.

Japonia

În analiza UNICEF 2020 privind bunăstarea copiilor, Japonia ocupă primul loc în ceea ce priveşte sănătatea fizică, care ia în considerare mortalitatea infantilă şi obezitatea. Iar în cel mai recent bilanţ al Unicef din 2022, care a analizat în mod specific mediile în care cresc copiii, Japonia ocupă locul al doilea pentru "mediul înconjurător” - o categorie care include spaţiile verzi şi siguranţa traficului. Japonia are, de asemenea, cea mai mică rată de obezitate infantilă, mortalitate infantilă scăzută şi niveluri extrem de scăzute de poluare. Este, de asemenea, una dintre cele mai sigure ţări pentru familii, şi nu doar în ceea ce priveşte accidentele rutiere.

Rata globală a crimelor din Japonia este cea mai scăzută dintre toate ţările analizate de UNICEF: la 0,2 la 100.000 de locuitori, faţă de 5,3 în SUA, 1,8 - Canada sau 0,8 - Australia. Chiar şi în mijlocul oraşului Tokyo, copiii se plimbă şi merg singuri la şcoală.

Japonia are, de asemenea, unul dintre cele mai bune sisteme educaţionale din lume, ocupând locul 12 din 76 de ţări şi regiuni, şi oferă drepturi generoase pentru concediul parental plătit, fiecare părinte care lucrează având la dispoziţie aproximativ 12 luni de concediu.

Estonia

Deşi Estonia nu se află în fruntea clasamentului general al UNICEF, se situează la un loc fruntaş pentru o serie de aspecte importante. Copiii sunt expuşi la mai puţină poluare, are mai multe spaţii verzi, iar copiii sunt extrem de predispuşi să se bucure de locurile de joacă. Estonia are, de asemenea, a doua cea mai mică rată de copii născuţi subponderali dintre toate ţările bogate, considerată în general un bun indicator al calităţii îngrijirii prenatale. Cu toate acestea, una dintre cele mai mari atracţii ar putea fi sistemul educaţional al Estoniei: copiii au competenţe mai bune în matematică, ştiinţe şi alfabetizare decât orice altă ţară din afara Asiei. De asemenea, se pune accentul pe competenţele digitale. "Deja în grădiniţe există robotică, tablete inteligente şi aşa mai departe, toate folosite ca parte a învăţării bazate pe joc", a declarat Anne-Mai Meesak, manager de proiect la Consiliul pentru educaţie şi tineret din Estonia.

Beneficiile sistemului merg dincolo de lectură şi robotică. Un raport recent al OCDE a constatat că, în medie, un copil estonian de 5 ani este mai bun la diverse abilităţi socio-emoţionale, inclusiv la cooperarea cu alţi copii şi la identificarea emoţiilor, decât cei din SUA şi Anglia. De asemenea, ei sunt mult peste media OCDE în ceea ce priveşte abilităţile de autoreglare, cum ar fi flexibilitatea mentală, memoria şi inhibarea impulsurilor.

Apoi, există concediul pentru familie: Estonia are una dintre cele mai generoase politici dintre toate ţările din lume, cu 100 de zile de concediu de maternitate, precum şi 30 de zile de concediu de paternitate, urmate de 475 de zile de concediu parental plătit, care poate fi împărţit până când copilul împlineşte trei ani. Până la 60 de zile, ambii părinţi pot sta acasă simultan şi amândoi pot fi plătiţi. Fiecare părinte primeşte, de asemenea, 10 zile lucrătoare pe an de concediu parental plătit pentru fiecare copil sub 14 ani.

Spania

Spania s-a clasat pe primul loc în clasamentul UNICEF privind mediul înconjurător, cu niveluri deosebit de scăzute de morbiditate infantilă din cauza poluării aerului sau a apei. Şi, în ciuda faptului că, în general, oferă servicii sociale, educaţionale şi de sănătate mai slabe, potrivit Unicef, copiii din Spania au un nivel de bunăstare deosebit de ridicat: se situează pe locul al treilea în ceea ce priveşte bunăstarea mentală a copiilor şi pe locul al patrulea în ceea ce priveşte competenţele academice şi sociale de bază. Este la egalitate cu Olanda în ceea ce priveşte numărul de copii care spun că îşi fac prieteni cu uşurinţă (81%), în timp ce rata de sinucidere a adolescenţilor este una dintre cele mai scăzute dintre ţările bogate şi mai puţin de o treime din cea din SUA, Canada, Australia sau Noua Zeelandă.

Aici este cu adevărat acceptabil din punct de vedere social să îţi duci copilul peste tot - restaurante, baruri. Este absolut normal să vezi o familie cu un copil mic plimbându-se la miezul nopţii.

Apoi, atât mamele, cât şi taţii beneficiază fiecare de câte 16 săptămâni de concediu plătit cu 100% din salariu, după care mama poate lua un concediu fără plată timp de până la trei ani sau îşi poate reduce orele de lucru. Aceste opţiuni sunt disponibile pentru orice rezident legal înregistrat în sistemul spaniol de securitate socială care a cotizat timp de cel puţin 180 de zile în ultimii şapte ani. La fel ca şi în cazul celorlalte ţări enumerate, Spania nu este perfectă - lipsa serviciilor de îngrijire a copiilor este o problemă deosebit de importantă, 33% dintre părinţi spunând că şi-ar dori să existe mai multe locuri disponibile.

Finlanda

Finlanda, care ocupă locul cinci în clasamentul general al celui mai recent raport UNICEF, are un punctaj deosebit de bun în două dintre cele trei categorii - numărul unu în "lumea copilului" (care analizează modul în care mediul înconjurător are un impact direct asupra copiilor, cum ar fi calitatea aerului) şi numărul doi în "lumea din jurul copilului" (care analizează elementele mediului cu care interacţionează un copil, cum ar fi şcolile, pericolele din trafic şi spaţiile verzi). Este una dintre cele mai performante ţări din lume în ceea ce priveşte competenţele copiilor în materie de alfabetizare şi matematică, iar părinţii au o părere foarte bună despre relaţia cu personalul şcolar al copiilor lor.

Rata de mortalitate a copiilor cu vârste cuprinse între 5 şi 14 ani este una dintre cele mai scăzute din lume, mai puţin de jumătate din cea din SUA. Țara oferă un concediu generos părinţilor, inclusiv opt săptămâni de concediu de maternitate plătit, alte 14 luni de concediu parental plătit care poate fi împărţit între părinţi şi un concediu suplimentar pentru îngrijirea copiilor care poate fi aplicat până când copilul împlineşte trei ani. Iernile întunecate şi reci finlandeze sunt un preţ care merită plătit, a spus un părinte.

Olanda

Pe primul loc în topul general al UNICEF privind bunăstarea copiilor se află Olanda, care se descurcă deosebit de bine în ceea ce priveşte sănătatea mintală a copiilor (este pe primul loc) şi competenţele (unde ocupă locul trei). Nouă din 10 copii de 15 ani declară că au o satisfacţie mare în ceea ce priveşte viaţa, cea mai mare proporţie dintre toate ţările analizate de Unicef, iar 8 din 10 spun că îşi fac prieteni cu uşurinţă. În faţa conceptului american care încearcă să îi înveţe pe toţi să fie excepţionali, în Finlanda există o vorbă: "Fii normal, e deja destul de nebunesc".

În plus, Olanda oferă părinţilor foarte mult sprijin. Concediul pentru familie include cel puţin 16 săptămâni de concediu de maternitate obligatoriu şi plătit integral şi până la şase săptămâni de concediu de paternitate plătit, plus concediu parental neplătit care poate fi luat până când copilul împlineşte opt ani, şi este disponibil pentru oricine care locuieşte şi lucrează legal în Olanda.