Experiența unui român la Tiraspol. A mâncat „pui Kiev“ în restaurantul „Back to URSS“

Un român a avut o experiență inedită în capitala Transnistriei, la restaurantul „Back to URSS” din Tiraspol. La restaurant, care are meniu și în engleză, au ascultat muzică rusească și română și au putut plăti cu ruble, lei moldovenești și euro.

„Unul dintre motivele pentru care am vrut să revin în Tiraspol a fost Restaurantul Back to URSS. Prima dată a fost mai pe fugă, nu am mai luat și masa în capitala Transnistriei. Foarte ca lumea decorul, și foarte amabil personalul, și patronul. Ne-am făcut și poze cu el, era singurul care știa engleză, și chiar foarte bine. Seara au și muzică live, doar că e cam tare”, a povestit Mihai pe un grup de Facebook de turism.

S-a cântat și în rusă, și în română, spune turistul. El mai precizează că se poate plăti în ruble, lei moldovenești sau chiar euro, iar meniul e și în engleză.

Prețurile sunt chiar mai ieftine decât în Republica Moldova: „Pentru patru persoane, mâncat pe săturate, cu băutură, desert, nota a fost 844,50 ruble (255 lei românești)”

Turistul a ales „Porc Tiraspol”, salată Șuba (salată rusească cu hering) și Honey Cake (care ar fi ar fi cel mai faimos desert rusesc). „Toate mi-au plăcut mult, mai ales porcul. Soția a comandat „Pui Kiev”. Ăsta nu a fost prea bun. A fost o experiență inedită”, a concluzionat el.

„Nu s-a uitat nimeni la noi mai altfel că eram cu mașină de România”

Mihai spune că orașul i-a lăsat o impresie foarte bună: „Extrem de curat, aerisit, multă verdeață, oameni normali. Atmosferă relaxantă, lume la plajă (vizavi de parcul de Wollant), terasele pline, se fac plimbări pe Nistru, chiar trecea o ambarcațiune cu boxele la maxim, din care se auzea Ion Suruceanu – <Ce seară minunată>”.

Turistul spune că nu s-a uitat nimeni ciudat la ei din cauza mașinii cu numere de România sau din cauză că vorbeau românește.

„Tiraspol nu mi s-a părut cu nimic mai prejos decât orașele din vestul Europei, chiar peste multe, la nivel de siguranță”, a supralicitat el.

„Chiar e divin”

Turistul a susținut că a trecut pe la un magazin Kvint. „Nu se putea să plecăm fără o sticlă de divin (coniac moldovenesc) de la el de acasă. În general nu prea beau coniac, dar Kvint Divin XO chiar e divin”, detaliază el.

În Tiraspol a plătit 185 ruble (-56 lei), în Chișinău era 379 lei moldovenești (~100 lei), iar la noi, pe eMAG, costă 132 de lei.

„Trăiască comunismul și stăpânirea sovietică”

Postarea a fost taxată de unii internauți pentru entuziastul exagerat cu care descrie capitala micii republici separatiste comparând-o cu orașele din Vest.

„Trăiască comunismul și stăpânirea sovietică!”, a scris ironic Ciprian.

Iulian a susținut că a fost, și el impresionat de Tiraspol: „Dar nu trebuie ratată fabrica de coniac KVINT, cetatea Tighina și multe alte obiective. Eu am luat un ghid in limba romană din Chișinău care știa istoria reală a Tiraspolului și a fost impresionant. Se merită”.

„Arată ca o cantină... și cam scump, la banii aia mănâci în Creta, la Kouzina EPE, mâncare serioasa și te plimbi și pe lânga mare....”, a fost de părere Andrei.