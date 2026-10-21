 Cine este câștigătoarea marelui premiu Joker, de peste 10 milioane de lei. Joacă la loto de mai bine de 10 ani | adevarul.ro
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Cine este câștigătoarea marelui premiu Joker, de peste 10 milioane de lei. Joacă la loto de mai bine de 10 ani

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Marți, 20 octombrie, câștigătoarea marelui premiu la Joker, în valoare de aproape două milioane de euro, s-a prezentat la sediul central al Loteriei Române. Femeia, în vârstă de peste 60 de ani, este din județul Suceava.

Loto - loteria romana FOTO Shutterstock
Foto: Shutterstock

Potrivit Loteriei Române, aceasta  joacă în mod constant la loto de peste 10 ani, iar de un an joacă doar online pe platforma Loteriei Române, bilete.loto.ro.

„O parte dintre numerele care i-au purtat noroc au o semnificație personală și le joacă frecvent. Ne-a mai declarat faptul că, de-a lungul timpului, a mai obținut și alte câștiguri mai mici”, adaugă sursa citată.

Biletul norocos, jucat pe platforma online, a fost completat cu schema redusă cod 12 în zona A și cu schema redusă cod 45 în zona B, în total 123 de variante la Joker și cu o variantă la Noroc Plus. Suma totală câștigată a fost în valoare de 10 milioane de lei (peste 1,87 milioane de euro).

Câștigătoarea nu a dorit să-și facă publică identitatea.

Prețul biletului a fost de 987,50 de lei. Acesta este al treilea câștig de categoria I obținut în acest an la Joker.

Pe 13 august, a fost câștigat marele premiu la Loto 6/49, în valoare de 52.839.623,04 lei, echivalentul a peste 10,07 milioane de euro. Este vorba despre cel mai mare premiu de categoria I din istoria jocului Loto 6/49.

„S-a câștigat cel mai mare premiu din istoria jocului Loto 6/49, în valoare de peste 52,83 milioane de lei (peste 10,07 milioane de euro). Biletul norocos completat cu o variantă simplă a fost jucat în Oradea și a costat 8,50 lei. La tragerea NOROC s-a câștigat premiul de categoria a II-a în valoare de 231.891,36 lei. Biletul norocos a fost jucat la o agenție Râmnicu Sărat”, a precizat, la acea vreme Loteria Română.

Premiul a fost câștigat de o femeie din Oradea care se reapucase de joc cu doar o lună înainte de extragerea norocoasă, după ce renunțase timp de cinci ani.  Orădeanca, în vârstă de 59 de ani, a ales cele șase numere la întâmplare, fără să le rețină.

„Zicea că nu are noroc după doi ani fără premiu”, au relatat reprezentanții Loteriei Române, citate de ebihoreanul.ro. 

Câștigătoarea este pensionată medical și a preferat să nu-și dezvăluie identitatea. Ea și-a ridicat premiul pe 19 august, la câteva zile după extragerea care i-a schimbat radical viața.

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