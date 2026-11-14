 Ilie Bolojan este socru mic: fiica cea mare a fostului premier se căsătorește la Oradea. Cine este alesul | adevarul.ro
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Ilie Bolojan este socru mic: fiica cea mare a fostului premier se căsătorește la Oradea. Cine este alesul

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Lucia Maria Bolojan, fiica cea mare a lui Ilie Bolojan, fostul prim-ministru al României, își unește destinele cu alesul inimii sale sâmbătă, 14 noiembrie, în cadrul unei ceremonii organizate la Oradea.

Lucia Maria Bolojan
Lucia Maria Bolojan Foto: Bihon

Fiica lui Ilie Bolojan, Lucia Maria, face sâmbătă, 14 noiembrie, pasul cel mare. Aceasta se căsătorește cu Daniel Bota, fost fotbalist la FC Bihor, care în prezent activează în mediul de afaceri. Evenimentul va avea loc la Oradea, iar mirii au ales două perechi de nași, potrivit Mediafax.

Cele două perechi de nași vor fi Victor și Lavinia Puternity, respectiv Andrei și Iulia Săftescu.

Cine este Lucia Maria Bolojan

Lucia Maria Bolojan, o prezență discretă în spațiul public, este arhitectă și a absolvit Colegiul Național „Emanuil Gojdu” din Oradea. Ulterior, și-a continuat studiile la Facultatea de Arhitectură și Urbanism din cadrul Universității Politehnica din Timișoara.

De-a lungul carierei, aceasta a fost implicată în mai multe proiecte de arhitectură și a colaborat cu beneficiari din Italia, Marea Britanie, Germania, Israel și Spania, dar și din Asia de Est.

Daniel Bota este originar din zona Munților Apuseni și a fost coleg de liceu cu Lucia Maria Bolojan. Cei doi formează un cuplu de mai mulți ani, potrivit informațiilor apărute în presa locală.

Viitorul ginere al lui Ilie Bolojan a fost, în 2013, în lotul echipei FC Bihor, pe vremea când formația orădeană evolua în Liga a II-a. Ulterior, acesta a renunțat la cariera sportivă și s-a orientat către antreprenoriat.

Unde va avea loc nunta fiicei lui Ilie Bolojan

Cununia religioasă este programată să aibă loc la Biserica cu Lună, unul dintre cele mai cunoscute lăcașuri de cult din centrul Oradiei.

Petrecerea de nuntă va fi organizată la Palazzo Grand Hall, o sală de evenimente cu o capacitate de aproximativ 400 de persoane.

Potrivit publicației locale Știri Oradea, la eveniment ar putea fi prezenți și mai mulți lideri liberali, printre care Daniel Buda, Florin Roman, Dan Motreanu și Mihai Jurca.

Purtătorul de cuvânt al PNL, Ionel Bogdan, a ținut să precizeze că „nu este o nuntă de partid”, fără să confirme dacă a primit, la rândul său, o invitație.

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