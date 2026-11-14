Daniel Bota, în vârstă de 34 de ani, este un fost fotbalist care a evoluat la juniorii de la FC Bihor și care în prezent activează în mediul de afaceri. Discret în ceea ce privește viața personală și profesională, acesta a atras atenția după ce s-a căsătorit cu Lucia Maria, fiica cea mare a liderului liberal, Ilie Bolojan. Cei doi s-ar fi cunoscut încă din perioada liceului.

Lucia Maria s-a căsătorit cu Daniel Bota Foto: Ebihoreanul

Daniel Bota a avut în trecut o legătură cu fotbalul bihorean. Numele său apare într-un document oficial publicat de FC Bihor la 8 iulie 2013, când clubul anunța reunirea lotului pentru pregătirea noului sezon competițional. La vremea respectivă, echipa orădeană evolua în Liga a II-a.

Potrivit informațiilor publicate de Fanatik, Bota a jucat la juniorii formației FC Bihor. Ulterior, acesta s-a îndreptat către mediul de afaceri, însă este o persoană discretă, despre care nu sunt disponibile public foarte multe informații privind activitatea profesională.

Conform presei locale, Daniel Bota și Lucia Maria Bolojan au fost colegi de liceu și se cunosc de mai mulți ani.

Caption Lucia Maria s-a căsătorit cu Daniel Bota Foto: Ebihoreanul

Cine este Lucia Maria Bolojan, fiica cea mare a fostului premier

Lucia Maria Bolojan a ales o carieră în arhitectură, departe de scena politică. Aceasta a absolvit Colegiul Național „Emanuil Gojdu” din Oradea, după care a urmat Facultatea de Arhitectură și Urbanism din cadrul Universității Politehnica din Timișoara.

În activitatea profesională, fiica lui Ilie Bolojan a fost implicată în proiecte de arhitectură și a colaborat cu parteneri din mai multe țări, printre care Italia, Marea Britanie, Germania, Israel și Spania, dar și din Asia de Est.

Nunta fiicei lui Ilie Bolojan, la Oradea

Cununia civilă a Luciei Maria Bolojan și a lui Daniel Bota a fost oficiată sâmbătă de primarul Oradiei, Florin Birta. Ulterior, edilul s-a deplasat împreună cu soția sa, Patricia, la Biserica cu Lună, unde a avut loc cununia religioasă.

Caption Lucia Maria s-a căsătorit cu Daniel Bota Foto: Ebihoreanul

Petrecerea de nuntă este organizată la Palazzo, o cunoscută locație de evenimente din Oradea, cu o capacitate de aproximativ 400 de persoane.

Mirii au ales două perechi de nași: Victor și Lavinia Puternity, respectiv Andrei și Iulia Săftescu.

Ilie Bolojan a fost căsătorit cu Florentina Bolojan, de care a divorțat în 2013. Din această căsătorie au rezultat două fiice.