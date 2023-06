Ce atuuri au candidații peste 45 de ani care-și caută un job

Cei mai mulți angajatori se feresc să încadreze persoane trecute de 45 de ani. Experți în resurse umane detaliază punctele tari din CV-ul unei persoane de această vârstă care i-ar putea aduce nu doar un loc de muncă, ci unul foarte bine plătit.

Considerați până mai ieri aproape ”expirați” pe piața muncii, candidații de 45 de ani pot fi la fel de atractivi precum cei de vârste mai mici, dacă nu chiar mai atractivi susțin experți în resurse umane. Aceștia arată ce atrage atenția în CV-ul unei persoane mature astfel încât aceasta să ocupe jobul pentru care aplică.

Potrivit lui Leonard Rizoiu, expert în resurse umane, trei sunt calitățile care-și fac de nerefuzat pe piață pe candidații care au trecut de 45 de ani: ”Avantajele celor peste 40 sau 45 de ani este expunerea la foarte multe situații. Aceste persoane au trecut prin foarte multe schimbări: au lucrat în anii 1990, în anii 2000, în 2010. Deci, ei au trecut de la creion și hârtie, la calculator. Au învățat stiluri de management diferite, pentru că au lucrat în companii americane, franceze, germane. Deci, marele avantaj pe care-l au este faptul că au fost expuși la proiecte în schimbare, într-o transformare continuă”.

Al doilea atuu, foarte important și foarte bine ”de vândut” în CV-ul lor, este faptul că ei au învățat făcând. ”Nu aveam înainte de unde să învățăm lucruri. Ei au învățat la locul de muncă, lucru care este mult mai valoros în mod real decât a învăța din cărți”, adaugă Leonard Rizoiu.

Al treilea atuu este maturitatea emoțională. ”Nu ai cum să fii un manager la 27 de ani, pentru că în mod real nu te-ai lovit de situații de viață, astfel încât să mediezi.Un manager nu ia decizii și atît. El coordonează oameni. Și mediază mai degrabă raporturile și toată coordonarea oamenilor. La 40 de ani ai maturitatea emoțională să faci față unei poziții de coordonare, la 20 de ani, nu. Aceste trei atuuri ar trebui cumva evidențiate în CV”, mai spune expertul în resurse umane.

Cât mai contează diploma

Dacă pentru a ocupa anumite poziții într-o instituție de stat sau a lucra cu fonduri europene este nevoie de o diplomă, pe piața liberă a muncii, aceasta a ajuns să nu mai conteze chiar deloc, adaugă expertul: ”Pe piața liberă contează ce știi să faci. Pe nimeni nu interesează ce școli ai terminat ci doar indicatorii de performanță. Important este ce livrezi. Ce știi să faci efectiv. Mulți au terminat studii de agronomie, de exemplu, și lucrează în sevicii financiare sau au terminat contabilitate și luncrează în marketing sau în cu totul altă specializare decât cea de bază. Văd oameni cu Teologie care au rezultate excepționale în vânzări, văd oameni cu Biologie cu rezultate excepționale în servicii pentru clienți, deci s-a liberalizat nu ami este traiectoria învățământ-carieră, e ușor diferit. Avem foarte mulți oameni cu facultăți care vând cartele la Vodafone”.

Leonard Rizoiu este adeptul unui loc de muncă încă de pe băncile facultății pentru că acesta asigură o experiență care este luată în calcul la angajare. La început pe posturi de ajutor, iar mai apoi, pe alte poziții: ”În acest fel, angajatorul vede motivația. Un tânăr nu are alt atuu. El poate avea doar dorință și motivație pe care un recrutor o vede de la interviu, prin anumite întrebări, dar nu numai. Pentru că există o comunicare dincolo de cuvinte și care îi dau indiciile unui recrutor că omul acela își dorește. Ok, îl angajez, are o perioadă de probă și în acea perioadă I se urmărește parcursul și mai ales, implicare.a. Dacă vezi că-și face treaba și mai mult, întreabă colegii, dacă-i poate ajuta, vezi că e implicat, vine cu idei, acolo se vede potențialul”.

Domenii care absorb oameni peste 45 de ani

Potrivit Cristinei Profeanu, consultant în resurse umane, domeniile în care sunt căutați în continuare candidații peste 45 de ani sunt cele de consultanță financiară, arhitectură, sectorul financiar și managemnt, și mai puțin în vânzări.

„Pentru ca un angajator să fie interesat să angajeze un astfel de candidat, acesta din urmă trebuie să înțeleagă că într-un proces de recrutare trebuie să își pună în valoare calitățile reale și să fie perseverent. Chiar dacă ai aplicat la 10 joburi și nu ai fost selectat, nu trebuie să te dai bătut”, recomandă Cristina Profeanu.

Potrivit acesteia, în general, angajatorii sunt nemulțumiți de candidații cu vârste între 18 și 24 de ani din cauză că aceștia deși sunt lipsiți de experiență cer salarii mari în raport cu pregătirea lor și obișnuiesc să-și schimbe des locul de muncă.

Cunoașterea limbii engleze la un nivel avansat, cunoștințele de operare a calculatorului și de a utiliza tehnologia saltă și ele valoarea unui CV. Asta pentru că, spune Cristina Profeanu, foarte mulți angajatori își extind afacerile și au nevoie de cunoscători ai limbii engleze: ”Pentru o cunoaștere avansată a limbii engleze, candidații pot opta pentru participarea la anumite cursuri, sau pot urmări tutoriale pe internet pentru depășirea acestei bariere.Și cunoștințele avansate de utilizare a PC-ului au devenit un criteriu extrem de important pentru angajarea unei persoane cu vârsta de peste 45 de ani. Piața muncii nu mai solicită doar cunoștințe minime de utilizare a calculatorului, ci și anumite programe precum, XLS, sisteme de tip ERP/CRM sau programe specifice, în funcție de natura locului de muncă”.

Și nu în ultimul rând, actualizarea informațiilor din CV.

”CV-ul trebuie să fie transparent și adaptat cerințelor jobului vizat. Sunt mulți candidați care includ în CV multe competențe pe care, în realitate, nu le au.Procesele de recrutare sunt din ce în ce mai lungi și dificile pentru toate categoriile de vârstă, iar atitudinea contează foarte mult. O atitudine pozitivă poate crește șansele obținerii unui job”, conchide Cristina Profeanu.