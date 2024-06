Capcanele de pe drumul spre Grecia. Ce trebuie să știe românii care merg acolo în vacanță: „Mergi liniștit, apoi te trezești cu amenda acasă”

Zeci de mii de români aleg anual să meargă cu mașina în Grecia. Nu toți știu însă că încă de la ieșirea din țară au de plătit mai multe taxe. Așa se ajunge ca de cele mai multe ori la costurile inițiale cu combustibilul să se adauge și alte cheltuieli.

Sute de mii de români aleg anual să își petreacă vacanța de vară în Grecia, iar o bună parte, în special cei care trăiesc în sudul țării, decid să meargă cu mașina proprie. Drumul implică și anumite cheltuieli, iar unele dintre taxe nu le sunt cunoscute tuturor șoferilor, astfel că riscă amenzi usturătoare dacă nu le plătesc.

Nu întâmplător, problema a fost ridicată de un internaut pe un grup de Facebook destinat turiștilor români.

„Mâine plec spre Thassos cu mașina și aș vrea să știu ce taxe ar trebui achitate și dacă recomandați un traseu anume. Până acum am călătorit doar cu avionul”, a scris acesta.

Răspunsurile nu au întârziat, iar dacă unii internauți au încercat să îi ofere ajutorul, alții i-au luat în derâdere postarea.

Taxele la vedere

„Vinietă pentru Bulgaria online și taxa de autostradă în Grecia care o plătești acolo”, a rezumat cineva. „Ai uitat de taxa de pod la Giurgiu”, a intervenit altul în discuție.

„Din ce loc pleci? E o informație esențială pentru a putea să te ajutăm”, a întrebat-o o doamnă. Iar după ce I s-a răspuns că din Galați, a revenit cu explicația. „Atunci veți merge prin Bulgaria. Noi, cei care plecam din nord - nord vest, avem alt traseu. Drum bun, oricum … și vacanță minunată să aveți!”

Au existat însă și internauți mai puțin amabili. „Nu ai vrea să știi și câte taxe de toaletă găsești? Chiar culmea, unii... prea naivi. Drumuri bune”, a spus cineva.

A fost însă repede pus la punct de cei care au înțeles cu adevărat că rolul grupului este să dea informații. „Te-a deranjat? Ce cauți pe aici? Care este scopul acestei pagini?”, i-a scris cineva.

„Nu știi de ea și ai surprize”

Un alt intenaut a detaliat și a explicat de ce este foarte important ca cei care decid să facă un drum atât de lung cu mașina trebuie să aibă toate informațiile.

„Tratezi aiurea problema! Sunt situații când dacă nu te interesezi din timp poți fi amendat că nu știi că este de plătit o taxă. Aici nu este vorba despre sumă ci despre taxele pe care nu le cunoști. De exemplu vinieta din Bulgaria dacă nu știi de ea mergi liniștit, apoi te trezești cu amendă acasă. Podul Reginei din Londra are taxa de care dacă nu te interesezi nu știi de ea și apoi iar ai surprize. Exemple pot fi cu zecile, așa că nu e nimic rău să se intereseze”, a punctat altul.

„Îmi cer scuze, dar unii prea am devenit dependenți de informațiile altora. Când ai concediul cel mai palpitant? Atunci când descoperi singur surprizele. Păi și dacă merg pe informația on-line sau mură în gură, eu ce satisfactie mai am? PS: Scuze, am 8 ani de Grecia cu mașina personală vă pup cu drag”, a revenit cel cu mesajul răutăcios.

„Taxă de pod la Giurgiu -15 lei, apoi vinieta la bulgari, luată din timp sau în ziua plecării, pentru perioada cât stați acolo, apoi la greci aveți doar taxe de autostrada și atât. Sunt opriri pe fiecare autostradă, unde se plătesc taxe între 20 cenți și maxim 2 euro (similară cu cea de la Fetești)!”, a venit cineva cu informații mai la obiect. A fost completat de alți internauți, care au venit cu informațiile lor. „La bulgari au vinieta de weekend, între vineri și duminică, sau de o săptămână, e cam 35 de lei”, a scris altul.

Alții au ridicat și alte probleme, cum ar fi dacă se poate plăti cash la punctele de taxare din Grecia. „Sunt operatori la greci pentru a plăti autostrada?”, a întrebat el, iar ceilalți membri ai grupului i-au răspuns afirmativ.

Taxe la vedere și ascunse

„Taxa de pod 15 lei, vinieta Bulgaria 13 leva o săptămână (puteți plăti cu cardul în lei) și taxa de autostrada pentru Thassos aveți un singur punct de taxare, sub 2 euro”, a scris altul.

„Singura taxă ascunsă este vinieta din Bulgaria. În rest vei plăti la ghișeu și nu ai cum să treci fără să plătești”, a adăugat cineva.

Au fost și câțiva membri ai grupului care i-au recomandat anumite trasee. „Drum mai scurt pe Makaza, autostradă pe Kulata, dar mai lung. Drum bun, vacanță plăcută”, a scris un alt membru al grupului.

Alții au ridicat problema feirbotului. „Și la feribot ce-i face? Îl sare? 20 euro, mașina pana în 4.20 m, 25 peste 4,20 și 5 euro de persoană”, a scris cineva.

Altul a vrut să afle cu cât timp înainte se poate cumpăra biletul pentru feribot. „La feribot trebuie cumpărat bilet din timp sau se poate cumpăra direct acolo? În iulie aș vrea să mergem cu mașina”, a scris acesta.