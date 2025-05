Mirabela Grădinaru, despre căsătoria cu Nicușor Dan: „Am greșit în fața lui Dumnezeu că nu am făcut acest pas”

Mirabela Grădinaru, femeia care, de două decenii, este partenera de viață a lui Nicușor Dan, căruia i-a dăruit doi copii, are, la rândul ei, o carieră de succes. Despre viața alături de un candidat la prezidențiale și rolurile lor de părinți a vorbit în detaliu în două interviuri recente.

Întrebată, într-un interviu la Antena 3 CNN, dacă este pregătită să devină Prima Doamnă a României, Mirabela Grădinaru a răspuns: „Sunt pregătită să îmi continui drumul alături de Nicușor”.

Partenera de viață a lui Nicușor Dan a mărturisit că cel mai greu în această campanie a fost să gestioneze atacurile pe care le-a primit la adresa familiei „și în special toate acele știri sau discuții purtate în spațiul public privind relația lui Nicușor cu copiii”.

Mirabela Grădinaru a povestit și cum l-a cunoscut pe Nicușor pe vremea când era studentă, când, la insistențele prietenelor a ieșit într-un club:

„El m-a invitat la dans și ulterior lucrurile au descurs lin, cu foarte mult respect, cu foarte multă creativitate, îmi aduc aminte și acum la prima întâlnire am fost invitată la un meci de hochei.”

Nu consideră că fost dragoste la prima vedere, dar mărturisește că a fost chimie.

„Am greșit în fața lui Dumnezeu că nu am făcut acest pas”

Mirabela Grădinaru a vorbit și despre căsătorie:

„Recunoaștem că am greșit în fața lui Dumnezeu că nu am făcut acest pas. Dar când o vom face pentru noi în relația cu Dumnezeu, nu pentru marketing, nu pentru capital politicMirabela Grădinaru: Au mai fost discuții la început și bunicii și mama, dar când au înțeles că pe noi nu o hârtie ne leagă au acceptat și nu au mai insistat. Nu simt lipsa acestei hârtii. Eu și cu hârtia într-un sertar și fără ea tot ce contează e relația pe care o avem care e bazată pe respect și iubire necondiționată.”

Dacă va câștiga Nicușor Dan alegerile, cei doi soți au disctat să rămân să locuiască în același loc. „Există și un document pe care l-a semnat pentru fiica lui, în care Aheea i-a cerut să continuăm să locuim în același cartier. El a semnat, noi ne dorim să locuim în același loc”.

Întrebată cum este acasă Nicușor Dan, partenera sa a povestit:

„Din dorința de a-i vedea pe copii cât mai repede intră în camera unde sunt copiii îmbrăcat în costum și copiii, cu mânuțele murdare de mâncare, merg și îl îmbrățișează și pe el nu îl deranjează absolut deloc”.

Într-un interviu pentru redacția Totul Despre Mame, Mirabela Grădinaru a povestit despre momentul în care ea și Nicușor Dan au devenit prima dată părinți, când viața și prioritățile lor s-au schimbat semnificativ:

„Recunosc că înainte eram… aș putea să spun… superficială. Credeam că sănătatea este un dat. Că ne naștem sănătoși. Însă Aheea s-a născut prematur, iar primele trei luni de viață au însemnat multe vizite la medici, care suspectau diverse probleme de sănătate. A fost greu în acea perioadă și nu am reușit să mă bucur de copilul meu așa cum îmi imaginam la început că o voi face. Dar îi mulțumesc lui Dumnezeu că m-a ajutat să trăiesc toate acele lucruri, ca să pot să prețuiesc cu adevărat viața, să pot să înțeleg cu adevărat ce înseamnă binecuvântarea de a avea copii, să înțeleg cu adevărat cât de mult ar trebui să-i respectăm pe părinții care au copii cu nevoi speciale.(...) Aveam tot felul de supărări înainte de copii, chiar și în relația de cuplu – pentru că sunt momente în care discutăm și în contradictoriu -, dar după ce a apărut primul copil am realizat că erau doar mofturi”.

„Tot prematur s-a născut și el”

Nici venirea pe lume a celui de-al doilea copil nu a fost la termen, povestește partenera lui Nicușor Dan.

„Tot prematur s-a născut și el (Antim). Și aici au fost, din nou, aceleași temeri… (...) Dar nu a mai fost aceeași teamă pe care am avut-o cu primul copil, pentru că trecusem deja prin toată această experiență. Am așteptat. Am așteptat să treacă cele trei luni de zile. La el au fost și niște probleme gastrice: până la șase luni de zile am dormit doar în șezut cu el. Pe el l-am ținut doar la verticală, pentru că avea reflux gastric foarte violent. Dar toate acestea au trecut”, a povestit partenera lui Nicușor Dan.

Mirabela Grădinaru a relatat și cum arată o parte dintr-o zi din viața obișnuită a familiei înainte de campanie:

„Ceasul meu sună la ora șase dimineața. Pregătesc tot ce trebuie – un mic dejun pentru trei persoane. Se trezește și Nicușor, o trezim pe Aheea, luăm micul dejun împreună, facem glume, râdem, pentru că este singura masă pe care o luăm cu tatăl în timpul săptămânii. La 07:30 Nicușor și Aheea pleacă spre școală. El este responsabil de dusul și de preluarea copilului de la școală. După plecarea Aheei, pregătesc micul dejun pentru Antim, îl trezeșc și pe el la 07:45. El își gestionează foarte bine energia și timpul. Cred că seamănă și cu tatăl său la acest capitol. Nicușor face acest efort pentru fiica lui – să se trezească cu ceas, să o ducă la școală”.

„Încerc să-i feresc cât pot”

Partenera lui Nicușor Dan a povestit și cum îi afectează campania electorală pe copii

„Încerc să-i feresc cât pot. Cel mic nu este atât de afectat. El simte doar că îl vede pe tati mai rar, că nu ajunge înainte să adoarmă seara. Iar dimineața, Antim doarme când el pleacă. Pot fi chiar două zile în care nu-l vede deloc. Și atunci când îl vede, spune „Tati, ce mult ai lipsit! (...).Pentru Aheea este ceva mai dificil, pentru că este la o vârstă la care înțelege. Va împlini 9 ani la sfârșitul lui mai și este mult mai matură decât o arată vârsta ei. Eu îi spun mereu Aheei ca la școală să nu discute absolut cu nimeni despre funcția pe care o are tatăl său. (...)Au fost copii de la alte clase care l-au recunoscut pe Nicușor la școală, care i-au mai strigat prin pauză, „Uite-o pe fata primarului!”. Și i-am spus tot timpul, dacă este vreun copil care îți spune acest lucru, să îi spui că tu ești fata lui Nicușor Dan. Atât. Nu ești fata celui care ocupă funcția de primar în București”, a spus Mirabela Grădinaru.