Revoluție la Rapid. Pleacă antrenorul, pleacă și președintele. „Nu pot să stau cu medicamentele prin buzunar”

Marius Șumudică e tot mai aproape de despărțirea de Rapid, chiar dacă mai are o speranță de a-și îndeplini un obiectiv, după ce le-a ratat pe toate: participarea în cupele europene e încă realizabilă. Cu toate acestea, antrenorul vișiniilor a dat declarații în care spune că simte că acesta e finalul său pe banca echipei, urmând să se despartă de club după ultimele două partide din campionat.

Tehnicianul giuleștenilor și-a dat demisia după eliminarea din Cupa Românei, însă conducerea l-a făcut să se răzgândească și să continue până la finalul sezonului. "N-am discutat nici cu domnul Șucu, nici cu domnul Angelescu. Mi-a dat un singur mesaj, atâta timp cât mai există șanse, să credem în ele. După meciul cu Dinamo. Dacă nu mai suntem la mâna noastră, trebuie să fim montați, ceva de genul ăsta.

Din ce simt eu, cred că s-a terminat (n.r. aventura sa la Rapid). Și cred că s-a terminat de ceva timp, după meciul cu Hermannstadt. Eu îi înțeleg (n.r. pe acționari), și-au dorit foarte mult. Dar cred că ne dorim doar noi. N-am putut realiza.

O fi că suntem noi slab pregătiți, dar să nu facă echipa nimic în play-off… Cea mai mare performanță a fost semifinala Cupei și locul 5. Anul ăsta au fost cele mai multe șanse. Ce să fac? Ne așezăm la masă, discutăm, spunem lucrurilor pe nume.

I-a fost de ajuns perioada de la Rapid

Există un contract. Vedem, stabilim pe mai departe. Eu am mai vrut o dată să plec, nu s-a putut. Îl înțeleg pe domnul Șucu, om de afaceri, a intrat în fotbal. Mi-a explicat că nu așa se rupe un contract. Am rămas în continuare. Am mers, am bătut la Craiova. Pe secundul meu l-am scos din groapă…

Iubesc Rapidul, dar nu pot nici eu să ajung să stau cu fiolele de medicamente prin buzunar. Ajunge! Mi-a fost de ajuns. Și eu nu sunt genul de om să aștept data de salariu. Dacă în clubul Rapid există astfel de persoane, care așteaptă data de 25 sau sună pe la club să întrebe când intră banii, că vine vacanța… ăștia ar trebui eliminați", a spus Marius Şumudică, pentru fanatik.ro.

Și președintele Viorel Moldovan părăsește clubul

Antrenorul Rapidului a dezvăluit și că președintele Viorel Moldovan va părăsi clubul la finalul sezonului. "Vine doar la antrenament se uită. Nu m-a implicat. Am vorbit cu el, nu m-a implicat deloc. Am înțeles că au închis absolut tot. Practic rămâne până la sfârșitul campionatului, dar și-a închis conturile cu Rapid din ce am înțeles!. Mi-a fost rușine să-l întreb, nu îmi permit eu să-l întreb, e președinte. Dar din ce am avut o discuție așa privată cu el între patru ochi, mi-a zis Șumi eu nu mai sunt, nu mai am. Zic ok! Da. Mai e doar Șumudică!", a mai spus tehnicianul care a preluat echipa după primele etape din Superliga.

Rapid se bate să prindă locul 4, poziție care asigură locul de baraj pentru calificarea în Conference League. Pentru a realiza obiectivul, giuleștenii trebuie să bată luni pe CFR Cluj și să învingă pe Universitatea Cluj în ultime etapă, iar Universitatea Craiova să piardă ambele partide rămase de disputat, cu FCSB și cu Dinamo.