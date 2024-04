O tânără de 34 de ani ucisă de rujeolă. În județul Covasna reprezentanții DSP au fost huiduiți

Epidemia de rujeolă face tot mai multe victime, numărul deceselor din aceasta cauză a ajuns la 14. Săptămâna trecută, Institutul Naţional de Sănătate Publică a raportat 767 de cazuri noi de rujeolă și un nou deces. Reprezentanții DSP din Covasna au fost huiduiți când au făcut campanii de vaccinare.

Între 1 ianuarie 2023 - 21 aprilie 2024, s-au confirmat 13.113 cazuri de rujeolă, potrivit INSP, relatează Agerpres.

În ultima săptămână, numărul cazurilor a fost în scădere, au fost înregistrate 767 de cazuri noi, față de 949 de cazuri săptămâna anterioară.

Bilanțul deceselor provocate de boala contagioasă a ajuns la 14.

O tânără de 34 de ani, din județul Giurgiu, cu un istoric necunoscut privind vaccinarea antirujeolică, a decedat, având o serie de afecțiuni grave, inclusiv HIV/SIDA în stadiu avansat, tuberculoză pulmonară, hepatită cronică cu VHB și cașexie.

Județele cu cele mai multe îmbolnăviri rămân Brașov, cu 1.881 de cazuri, Mureș, cu 1.154 cazuri și București, cu 1.376 cazuri. În perioada 6 decembrie 2023 - 21 aprilie 2024, conform datelor extrase din RENV, au fost utilizate 128.198 de doze de vaccin ROR, dintre care 20.520 pentru copii cu vârste între 9 şi 11 luni.

Țara noastră a trecut de la rate înalte de vaccinare, la situația în care încrederea oamenilor în serurile de imunizare a scăzut alarmant. Tocmai scăderea acoperirii vaccinale a creat un context pentru răspândirea rujeolei în comunități. Acoperirea vaccinală, pentru ROR, în România este redusă, 78% pentru prima doză, 62% pentru doza a doua. Iar pentru ca populația să fie protejată de această boală contagioasă, rata de vaccinare recomandată de OMS este de cel puțin 95%.

„Are o contagiozitate de 95%. Practic, asta înseamnă că 9 din 10 persoane care intră în contact cu virusul se îmbolnăvesc. Dacă rata vaccinării va rămâne în continuare la fel de scăzută, epidemia va continua până când se vor epuiza toți receptivii. Rujeola infectează și îmbolnăvește receptivii indiferent de vârstă. Adică toți cei care nu au trecut prin boală și nu au dobândit imunitate post-infecțioasă, dar și cei care nu au fost vaccinați. Aceștia, odată ce ajung în contact cu virusul, se vor îmbolnăvi, iar apoi vor dobândi imunitate.“, a explicat recent medicul epidemiolog Emilian Popovici.

Vaccinare cu poliția

În județul Covasna au fost înregistrate 453 de cazuri de rujeolă, cu o incidență de 227.56 la suta de mii de locuitori, arată datele INSP. Astfel, Covasna este județul de pe al doilea loc în ceea ce privește incidența cazurilor de rujeolă, după Brașov, care are 341 de cazuri la suta de mii de locuitori. Pe locul trei se află județul Mureș cu circa 223 de cazuri la suta de mii de locuitori.

Județul Covasna are o rată de vaccinare de 86% în ceea ce privește vaccinul ROR pentru copiii de 18 luni, aflați la prima doză, pentru a doua doză, la 5 ani, acoperirea vaccinală este de 85%.

Mai multe focare de rujeolă s-au înregistrat în comunitățile rome, în ultimele luni, iar un nou focar a fost identificat într-un cartier periferic al municipiului reședință de județ, conform informațiilor furnizate de Radio Târdu Mureș și preluate de Rador.

„Până acum, de la începutul anului, 413 cazuri de rujeolă am investigat, dintre care şase au fost infirmate. Noi, de fapt, am început această epidemie în județ după 1 ianuarie și am avut mai multe focare în localitățile Hetea, Doboșeni, Araci iar acum, în momentul de față, avem în evoluție un focar într-un cartier din Sf. Gheorghe. Acolo sunt mai mulți copii nevaccinați, copii care nu sunt înregistrați la niciun medic de familie…”, a menționat reprezentanta Departamentului de Epidemiologie a DSP Covasna, Igyarto Gabriela.

Anul trecut, sute de copii din Covasna au fost vaccinați cu succes, dar nu în toate situațiile. Într-o comunitate de romi, echipele Direcției de Sănătate Publică au fost respinse, amenințate și huiduite, chiar în fața poliției și a autorităților locale. Într-un interval scurt de timp după incident, în acea comunitate a apărut un focar de rujeolă, a adăugat Igyarto Gabriela.

„Tot ne-am dus (pentru recuperare vaccinală-n.r.) în zonele cu probleme dar adevărul e că nu am fost primiți cu brațele deschise. De exemplu, în Hetea am fost huiduiți, nimeni nu a venit la vaccinare, nimeni nu a vrut să colaboreze cu noi, cu toate că au fost și comunitățile locale și medicul de familie. A fost și poliția… numai (amenințări-n.r.) verbale au fost .. ne-au făcut în toate felurile și au spus că nu avem ce căuta acolo că ei nu colaborează cu noi. Asta e…”, a precizat reprezentantul DSP din județ, potrivit sursei citate.

Și în Brașov, autoritățile au întâlnit o situație similară. La sfârșitul anului trecut, jumătate din numărul de cazuri de rujeolă din județ au fost înregistrate în rândul unei comunități de romi. Aceștia au refuzat vaccinarea din motive religioase.