 Adio dosare medicale plimbate între spitale? Ministerul Sănătății pregătește o nouă strategie bazată pe digitalizare | adevarul.ro
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Adio dosare medicale plimbate între spitale? Ministerul Sănătății pregătește o nouă strategie bazată pe digitalizare

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Alexandru Rogobete, ministrul Sănătății, a anunțat vineri lansarea în transparență decizională a Strategiei Naționale de Digitalizare în Sănătate 2027-2031, document care stabilește direcțiile de modernizare a sistemului sanitar în următorii cinci ani.

Radiografie -doctor - spital - cancer FOTO Shutterstock
Foto: Shutterstock

Potrivit ministrului, obiectivul principal este simplificarea accesului la informațiile medicale și reducerea birocrației pentru pacienți și cadrele medicale.

„Un pacient care ajunge de la un spital la altul ar trebui să poată beneficia de continuitatea îngrijirii, fără să fie nevoit să transporte un dosar cu documente medicale. Un medic ar trebui să aibă acces rapid și sigur la informațiile de care are nevoie pentru a lua o decizie și să petreacă mai mult timp cu pacienții, nu completând aceleași raportări. Acestea sunt schimbările pe care vreau să le susținem prin digitalizarea sistemului de sănătate. Publicăm în transparență decizională Strategia Națională de Digitalizare în Sănătate 2027-2031, un document care stabilește obiective concrete, responsabilități, termene și indicatori prin care vom putea evalua rezultatele”, a scris Alexandru Rogobete pe Facebook.

Conform ministrului, unul dintre proiectele-cheie ale strategiei este dezvoltarea Dosarului Electronic de Sănătate, care ar urma să devină punctul unic de acces la nivel național pentru categoriile prioritare de date medicale.

Documentul prevede, de asemenea, creșterea interoperabilității dintre sistemele informatice utilizate în sănătate, reducerea raportărilor repetitive, modernizarea registrelor naționale de sănătate, extinderea serviciilor de telemedicină și telemonitorizare, precum și dezvoltarea competențelor digitale atât în rândul personalului medical, cât și al populației.

„Ce ne propunem concret? 
-Dezvoltarea Dosarului Electronic de Sănătate ca punct unic de acces la nivel național pentru categoriile prioritare de date medicale, astfel încât informațiile să poată fi utilizate în siguranță.
-Interoperabilitatea sistemelor informatice, reducerea raportărilor repetitive și îmbunătățirea registrelor naționale de sănătate.
-Extinderea telemedicinei și a telemonitorizării, integrate în traseul pacientului, pentru a facilita accesul la servicii medicale, inclusiv în comunitățile insuficient deservite”, a explicat ministrul.

Potrivit lui Alexandru Rogobete, implementarea strategiei va fi realizată etapizat în perioada 2027-2031, începând cu organizarea mecanismelor de coordonare și continuând cu dezvoltarea, extinderea și consolidarea serviciilor digitale din sistemul sanitar.

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