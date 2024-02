Ministrul Sănătății: Suntem aproape de obținerea unui acord cu Federația Sanitas VIDEO

Alexandru Rafila a transmis că autoritățile sunt aproape de un acord cu sindicaliștii din Federația Sanitas și că majoritatea revendicărilor salariale vor fi rezolvate.

Astăzi, în timpul unei declarații, Ministrul Sănătății a anunțat că un acord cu Federația Sanitas estes aproape.

„O să discutăm cu sindicaliştii de la Sanitas. Am discutat în fiecare zi aproape. Suntem aproape de obţinerea unui acord. Au avut tot sprijinul din partea Guvernului, a prim-ministrului Marcel Ciolacu şi cea mai mare parte a revendicărilor lor salariale cu siguranţă vor fi rezolvate", a spus Rafila, prezent la Institutul "Marius Nasta", conform Agerpres.

Ministrul Sănătății a subliniat există discrepanţe în salarizarea personalului care lucrează în spitale.

„În primul rând, personal, consider şi am ajuns la aceeaşi concluzie cu dânşii: discrepanţele în salarizarea personalului care lucrează în spitale. Există personal TESA sau alt tip de personal care are salarii foarte mici. Trebuie să găsim o soluţie pentru ei şi ulterior o mărire generală a salariilor, dacă se poate şi bazat pe performanţa profesională", a adăugat Alexandru Rafila.

Reprezentanți ai Federației Sanitas au protestat astăzi în fața Ministerului Sănătății, fiind nemulțumiți de faptul că Legea salarizării nr. 153/2017 nu este respectată în totalitate, de condițiile de lucru „departe de a fi ideale”, de contractele colective de muncă „care nu se respectă în întregime” și de faptul că „Legile/ordonanțele sunt aplicate de fiecare spital după propria dorință, etc.”, potrivit unei postări a Sanitas.

Sanitas împlinește astăzi 34 de ani de existență și are aproape o sută de mii de membri.

„Noi, Federația SANITAS, avem peste 95.000 de membri, doar că în ciuda puterii numerice pe care o avem, politicul nu este întotdeauna dispus să discute cu noi. Cu toate acestea, am continuat să milităm și nu ne vom opri din a reprezenta interesele membrilor noștri. ”, au transmis reprezentanții Federației.

La rândul lor, peste 300 de membri ai Federației Solidaritatea Sanitară au protestat în fața Ministerului Municii.