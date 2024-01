Guvern: „S-a căzut de acord asupra unei creșteri a fondului de salarii cu 15% pentru sectorul sanitar”

Reprezentanți Federației Sanitas transmit că Guvernul a acceptat „în principiu” ca angajații din sistemul de sănătate să aibă o creștere de 20% a salariului, în urma întâlnirii cu Marcel Ciolacu. Guvernul anunță, în schimb că „s-a căzut de acord asupra unei creșteri a fondului de salarii cu 15% pentru sectorul sanitar”.

Sindicaliștii de la Federația Sanitas au protestat astăzi în fața Ministerului Muncii, ei au cerut majorarea salariilor cu cel puțin 20%.

Iulian Pope, prim vicepreședintele Sanitas, a afirmat după întâlnirea cu premierul Marcel Ciolacu că „în principiu, principala noastră cerere, creştere cu 20% în anul 2024 pentru lucrătorii din sistemul sanitar, a fost acceptată. Vor mai fi întâlniri pe cifre. A fost acceptată o creştere cu 20% pe fondul de salarii de bază. Vor mai fi întâlniri pe ceea ce înseamnă cifre. Nu am terminat întâlnirile la nivelul Guvernului. Am stabilit un calendar. Ne vom întâlni săptămâna viitoare. De principiu, am stabilit şi Guvernul a acceptat că în anul 2024 lucrătorii din sistemul sanitar vor avea o creştere de 20%. (...) Urmează să ne aplecăm pe acest lucru şi să stabilim o creştere judicioasă pentru cei care au nevoie", potrivit Agerpres.

De altfel, acesta a menționat că vor mai avea loc întâlniri atât la Ministerul Sănătăţii, cât şi la Guvern în perioada următoare. Însă, în același timp, calendarul acțiunilor de protest va continua.

Potrivit reprezentantului Sanitas, creșterea salarială se va realiza în mod etapizat și se va încheia în luna iunie.

Și preşedintele Uniunii Sindicale Sanitas Bucureşti, Viorel Huşanu, a afirmat, la rândul său, că până acum s-a câştigat promisiunea că se vor mări salariile cu 20%.

„Până în acest moment, nu am bătut palma decât pe o anvelopă. Deci, noi am câştigat promisiunea în momentul de faţă că se vor mări în acest an cu 20% salariile celor din sănătate şi asistenţă socială", a precizat Huşanu, conform sursei citate.

Guvernul anunță creșteri de 15% în urma întâlniri cu Sanitas

Pe de altă parte, la o oră după declarațiile reprezentanților Sanitas, un comunicat emis de Guvern anunță că „în ceea ce privește revendicările salariale, s-a căzut de acord asupra unei creșteri a fondului de salarii cu 15% pentru sectorul sanitar, majorare care ar urma să fie implementată în prima jumătate a acestui an.”

La Palatul Victoria, s-au întâlnit astăzi reprezentanți ai Sanitas cu prim-ministrul Marcel Ciolacu. De asemenea, la runda de consultări au participat viceprim-ministrul Marian Neacșu, consilierii de stat în Cancelaria Prim-Ministrului Carmen Orban și Minel Ivașcu, secretarul de stat în Ministerul Sănătății, Alexandru Rogobete, și secretarul de stat în Cancelaria Prim-Ministrului Mihai Constantin, purtător de cuvânt al Guvernului.

Discuțiile s-au axat pe cele două prinicipale revendicări ale sindicaliștilor: salarizarea personalului din sistemul de sănătate și necesarul de posturi din unitățile sanitare.

„În urma discuțiilor de astăzi cu premierul Marcel Ciolacu, s-a convenit asupra ajustării schemelor de personal și deblocării de posturi în urma unei evaluări a necesarului de personal, cu prioritate în spitalele universitare și în centrele spitalicești județene cele mai aglomerate. Această evaluare va figura, de altfel, pe agenda unei noi întâlniri ce va avea loc săptămâna viitoare și la care vor fi invitați manageri de spitale și ai centrelor spitalicești județene, conducerea Casei Naționale de Asigurări de Sănătate și reprezentanți al ministerelor cu atribuții în această direcție.”, se adaugă în comunicatul Guvernului.

Discuții și la Ministerul Muncii

Și la Ministerul Muncii și Solidarității Sociale (MMSS) a avut loc o întâlnire cu reprezentanții Sanitas, delegația a fost condusă de Răzvan Gae, vicepreședinte al Federației Sindicale Sanitas, și de Titi Costin, președintele Comisiei pentru Asistență Socială din cadrul Sanitas.

Delegația s-a întâlnit cu ministrul Simona Bucura Oprescu și au fost discutate probleme legate de lipsa de personal, salarizarea din sistemul de sănătate și asistență socială și de necesitatea încheierii unui contract colectiv de muncă în domeniul asistenței sociale, după cum a transmis Ministerul Muncii.

„Suntem deschiși pentru a găsi împreună soluțiile cele mai bune pentru deficitul de personal, nivelul de salarizare și îmbunătățirea dialogului social. MMSS va adresa o invitație și structurilor asociative ale administrației publice locale pentru a se demara negocieri la nivelul acestora cu federațiile reprezentative la nivel de sector în vederea încheierii unui contract colectiv de muncă.”, a declarat ministrul Simona Bucura-Oprescu.