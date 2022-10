Îndepărtarea cheagurilor de sânge în decurs de 12 ore de la un AVC poate reduce riscul de deces | Studiu

Clinicienii au descoperit, într-un nou studiu, că îndepărtarea de cheaguri de sânge în decurs de 12 ore de la debutul unui accident vascular cerebral (AVC) poate îmbunătăţi considerabil sănătatea pacienţilor şi poate reduce riscul de deces, informează vineri agenţia Xinhua.

Constatările unui grup de cercetători chinezi au fost publicate joi în jurnalul ştiinţific New England Journal of Medicine. Studiul a fost condus de cercetători de la First Affiliated Hospital al Universităţii de Ştiinţe şi Tehnologie din China.

Ei au efectuat un studiu clinic randomizat, controlat, în care au fost implicaţi 340 de pacienţi cu vârsta medie de 66,5 ani la 36 de centre clinice din China.

Două treimi, respectiv 226 dintre aceştia, au primit îngrijiri medicale plus o trombectomie endovasculară, o procedură chirurgicală realizată pentru îndepărtarea cheagurilor de sânge din artere sau vene, într-o perioadă medie de cinci ore după accidentul vascular cerebral ischemic cauzat de ocluzia acută a arterei bazilare, în timp ce restul de o treime au primit doar îngrijire medicală de control, conform studiului.

S-a constatat că rezultatul îndepărtării cheagurilor a fost semnificativ mai bun după 90 de zile, cu o rată de mortalitate la grupul cu trombectomie de 37%, comparativ cu 55% în cazul grupului de control.

„De obicei, medicii fac alegeri în ceea ce priveşte tratamentul, fie trombectomie endovasculară sau simplă îngrijire medicală, pe baza experienţei lor clinice. Acest lucru poate creea confuzie, atât în rândul medicilor, cât şi al familiilor pacienţilor", a declarat Hu Wei, neurolog, care a condus studiul.

Cercetarea oferă dovezi convingătoare în ceea ce priveşte deciziile clinice pentru tratamentul AVC, au subliniat cercetătorii.