Ebola scapă de sub control în Africa: aproape 4.700 de morți și mii de cazuri noi. Cât de mare este riscul ca virusul să ajungă în Europa

Ebola face ravagii în Africa Centrală și începe să se extindă către Africa de Vest. Autoritățile sanitare din Nigeria au descoperit deja primul caz de Ebola în țară. A fost convocat un summit de criză în acest sens. Specialiști români spun că trebuie să avem grijă unde călătorim.

Ebola face ravagii în Congo Foto: Shutterstock

Panică în Africa de Vest. Centrul African pentru Controlul Bolilor a anunțat că va convoca o „reuniune virtuală extraordinară” a oficialilor naționali din domeniul sănătății, în contextul în care cel mai recent focar de Ebola de pe continent continuă să se răspândească, spun jurnaliștii de la Deutsche Welle.

Acest anunț vine după ce au apărut informații despre existența primului caz de îmbolnăvire din Nigeria. Autoritățile nigeriene bănuiesc că virusul a fost adus de o femeie care a călătorit în Uganda în cursul acestei luni. Autoritățile ugandeze neagă însă această versiune. Momentan, principalul bazin de răspândire a bolii rămâne Congo, în Africa Centrală, acolo unde este în desfășurare o adevărată epidemie de Ebola. Specialiștii români spun că nu există motive de panică în zona europeană, dar că totuși trebuie să fim precauți și cu ochii pe zonele afectate.

Ebola face ravagii în Africa Centrală

În momentul de față, focarul de Ebola se află în Congo. Acesta a fost depistat pentru prima dată de reprezentanții Organizației Mondiale a Sănătății în luna mai și s-a răspândit nestingherit până a ajuns să scape de sub control. În aproximativ jumătate de an, boala s-a răspândit cu viteza fulgerului, ajungându-se la peste 9.500 de îmbolnăviri în rândul congolezilor, dar și al celor care au stat o vreme în zonă. Mortalitatea este foarte ridicată. Din cele 9.500 de îmbolnăviri, jumătate s-au soldat cu deces. Adică au murit peste 4.600 de persoane.

„Acest focar se răspândește semnificativ mai rapid decât focarele anterioare de Ebola și este în prezent al doilea cel mai mare focar de Ebola înregistrat vreodată. Focarul este provocat de virusul Bundibugyo, o variantă a virusului Ebola. În Republica Democrată Congo (RDC), au fost confirmate cazuri în provinciile Bas-Uele, Haut-Uele, Ituri, Nord-Kivu (Kivu de Nord), Sud-Kivu (Kivu de Sud), Sud-Ubangi (Ubangi de Sud), Nord-Ubangi (Ubangi de Nord) și Tshopo. Acesta este al 17-lea focar de Ebola înregistrat în Republica Democrată Congo”, arată specialiștii de la Centers for Disease Control and Prevention pe canalul lor oficial de comunicare.

Această tulpină rară și foarte agresivă de Ebola, numită Bundibugyo, nu are tratamente aprobate și nici nu există vaccin împotriva ei. De aici și rata mare de mortalitate. „Am efectuat trei niveluri de testare, toate de tip molecular. Tulpina identificată a fost Bundibugyo”, a declarat Olajumoke Babatunde, directorul Serviciului de Laboratoare de Sănătate Publică din cadrul Centrului pentru Controlul și Prevenirea Bolilor din Nigeria, pentru Deutsche Welle.

Virusul riscă să se răspândească în țările vecine

Problema cea mai mare este că virusul se răspândește în zonele adiacente, atât către Africa de Vest, cât și localizat în Africa de Est. Cu toate acestea, numărul de cazuri este redus în ambele zone. De exemplu, în Africa de Est, în Kenya a fost înregistrat un singur pacient. Acesta a stat o lună în Congo și s-a întors bolnav. A murit la începutul lunii octombrie într-un spital din Nairobi.

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De asemenea, tot în Africa de Est, au fost declarate 20 de îmbolnăviri în Uganda. Însă, în luna iulie, autoritățile sanitare din țara est-africană au declarat că în Uganda nu mai este niciun caz și nici contacți ai vreunei persoane infectate. Iată că, la începutul lui octombrie, a fost înregistrat și primul caz în Africa de Vest, în Nigeria. Femeia infectată a intrat în contact cu alte 44 de persoane.

„Facem tot posibilul să ținem situația sub control”, preciza în mod oficial Muhammad Pate, ministrul Sănătății din Nigeria. De altfel, în Congo se pregătește o campanie masivă de vaccinare contra Ebola și se caută soluții pentru noi vaccinuri care să răspundă și la această tulpină rară care face ravagii.

Atenție unde călătorim în Africa

Conform statisticilor oficiale, Europa este oarecum ferită de epidemia de Ebola care a izbucnit în Congo și care s-a răspândit punctual în Uganda, Kenya și Nigeria. De exemplu, în Franța, a fost un singur caz de Ebola confirmat, al unei persoane cu legături în Congo. Sunt specialiști care explică faptul că nu este momentul să se creeze panică în Europa, dar că totuși nu putem exclude răspândirea virusului și că trebuie să fim atenți unde călătorim.

„Teoretic da, se poate răspândi și în Europa. Dar nu este cazul să transformăm această situație în motiv de panică. Cel puțin nu în momentul acesta. El poate fi adus de cei care călătoresc în zonele afectate și mai ales de cei care nu se informează despre situația țării în care călătoresc. Este important să ne interesăm de situația statelor unde călătorim și să evităm zonele cu risc epidemiologic”, precizează Irina Alecu, medic epidemiolog.

Ce este Ebola?

Boala virală Ebola (cunoscută și ca febră hemoragică Ebola) este o infecție virală severă și adesea fatală, provocată de virusuri din genul Orthoebolavirus. Boala debutează de obicei brusc și are ca principale simptome: febră mare și oboseală, dureri de cap, dureri musculare și dureri în gât, vărsături, diaree și erupții cutanate. În plus, în cazurile severe, pot apărea hemoragii interne și externe.

Virusul se transmite prin contact direct cu sângele, secrețiile, organele sau alte fluide biologice ale persoanelor sau animalelor infectate (cimpanzei, gorile, lilieci). Nu se transmite pe calea aerului, iar persoanele nu sunt contagioase decât după apariția simptomelor. Este o boală cu o rată mare de mortalitate care variază între 25% și 90%, în funcție de tulpina virusului și de accesul la facilități sanitare. Perioada de incubație este între 2 și 21 de zile de la contactul cu virusul. Există vaccinuri aprobate împotriva virusului Ebola, în special pentru tulpina Ebola Zaire. Doar atât. Vaccinul nu protejează împotriva altor tulpini care circulă momentan în Africa Centrală.