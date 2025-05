Care dintre mineralele rare din Ucraina sunt sub controlul Kievului și ce presupune acordul cu SUA

Ucraina și Statele Unite au semnat un acord important care oferă Washingtonului acces prioritar la resursele minerale strategice ale Ucrainei, în timp ce sprijină financiar reconstrucția țării afectate de război.

Ucraina și SUA au semnat miercuri, la Washington, un acord promovat intens de președintele american Donald Trump, care oferă Statelor Unite acces preferențial la contractele privind mineralele critice din Ucraina și prevede investiții americane în reconstrucția țării, informează Reuters.

Acordul vine după luni de negocieri dificile, încheiate cu o semnare de ultim moment, în ciuda unor obstacole apărute chiar în finalul discuțiilor.

Trezoreria SUA a publicat o fotografie cu semnarea documentului, în care apar secretarul Trezoreriei, Scott Bessent, și vicepremierul ucrainean Iulia Sviridenko. În mesajul publicat pe platforma X, instituția a transmis că înțelegerea „transmite clar angajamentul administrației Trump pentru o Ucraină liberă, suverană și prosperă.”

Sviridenko a precizat că înțelegerea prevede ca SUA să contribuie financiar la fondul comun de investiții pentru reconstrucție și că vor exista noi forme de sprijin, inclusiv sisteme de apărare antiaeriană. Tot ea a subliniat că „Ucraina are dreptul de a decide ce și unde să extragă”, iar resursele subsolului „rămâne proprietate ucraineană”.

În plus, Sviridenko a adăugat că acordul nu generează datorii față de Statele Unite și respectă atât constituția Ucrainei, cât și direcția sa de aderare la Uniunea Europeană.

Totuși, documentul nu conține garanții de securitate concrete din partea SUA, unul dintre obiectivele inițiale ale Kievului.

Ce sunt mineralele critice și de ce sunt importante?

Mineralele critice, inclusiv pământurile rare, sunt esențiale pentru industrii strategice precum apărarea, tehnologia de vârf, energia verde și domeniul aerospațial. Ele sunt utilizate în fabricarea de baterii pentru mașini electrice, turbine eoliene, telefoane mobile, lasere și chiar sisteme de rachete.

Potrivit Serviciului Geologic al SUA, există 50 de minerale considerate critice, printre care nichelul, litiul și elementele pământurilor rare. Acestea nu au înlocuitori viabili.

Ce resurse are Ucraina?

Ucraina deține 22 dintre cele 34 de minerale considerate esențiale de Uniunea Europeană, printre care materiale pentru construcții, metale prețioase și rare, precum și aliaje feroase.

Institutul de Geologie al Ucrainei susține că țara deține pământuri rare precum lantanul și ceriul, care sunt folosite în producția de televizoare și sisteme de iluminat. De asemenea, Ucraina are rezerve de neodim, un element esențial pentru funcționarea turbinelor eoliene și a bateriilor utilizate în mașinile electrice. În plus, printre resursele identificate se numără și erbiul și ytriul, două elemente cu aplicații importante în domeniul energiei nucleare și al tehnologiei laser.

Studii finanțate de UE indică și prezența scandiului, deși datele detaliate sunt clasificate. În plus, Forumul Economic Mondial menționează Ucraina ca potențial furnizor de litiu, beriliu, mangan, galiu, zirconiu, grafit, apatit, fluorit și nichel.

Serviciul Geologic de Stat al Ucrainei afirmă că țara are una dintre cele mai mari rezerve confirmate de litiu din Europa, aproximativ 500.000 de tone, folosit în baterii, ceramică și sticlă.

Ucraina deține și rezerve importante de titaniu (în regiunile de nord-vest și centru) și grafit, care constituie 20% din resursele globale, folosit în baterii pentru vehicule electrice și reactoare nucleare.

Care e situația resurselor în timpul războiului?

Războiul cu Rusia a afectat grav controlul asupra resurselor. Aproximativ 40% din resursele metalifere ale Ucrainei sunt sub ocupație rusă, conform estimărilor realizate de think tank-urile We Build Ukraine și Institutul Național pentru Studii Strategice. Rusia controlează, de asemenea, două depozite de litiu – în regiunile Donețk și Zaporojie.

Totuși, guvernul de la Kiev păstrează controlul asupra depozitelor din regiunea centrală Kirovohrad.

Ce oportunități oferă acordul?

Vice-ministrul Economiei, Oleksiy Sobolev, a anunțat că Ucraina lucrează la mai multe proiecte împreună cu SUA, Marea Britanie, Franța și Italia pentru valorificarea resurselor critice. Se estimează că investițiile în acest sector ar putea ajunge la 12-15 miliarde de dolari până în 2033.

Guvernul pregătește circa 100 de locații pentru a fi licențiate și dezvoltate în parteneriate, însă nu au fost oferite detalii suplimentare.

Deși Ucraina dispune de o forță de muncă bine calificată și infrastructură dezvoltată, investitorii se confruntă cu obstacole majore precum birocrația, lipsa accesului la date geologice și dificultăți în obținerea terenurilor.Pământurile rare ale Ucrainei