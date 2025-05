Cum vede șeful Inscop finala prezidențială: „9 din 10 votanţi PSD l-ar vota pe George Simion şi nu pe domnul Nicuşor Dan”

Directorul INSCOP, sociologul Remus Ștefureac, arată că, deși atmosfera după turul I de poate schimba, actualele scenarii pentru turul II prezintă arată că doar doi dintre cei trei potențiali contracandidați cu care poate intra George Simion au potențialul de a-l învinge.

În turul II, lucrurile arată destul de complicat, punctează Remus Ștefureac într-un interviu pentru News, pentru că nu toți cei trei contracandidați cu care poate ajunge George Simion în turul II au potențial.

„E adevărat, este încă devreme, haideţi să spunem că atmosfera, poate moralul electoratului, se va schimba după turul I. Evident că luăm acest lucru în considerare, însă dacă ne-am raporta strict la scenariile de acum, lucrurile arată destul de complicat şi din această perspectivă domnul Simion are măcar 50% şanse de deveni preşedintele României.

Nu toţi cei trei contracandidaţi ai lui Simion au aceeaşi capacitate de a genera o coaliţie de votanţi din diverse zone”, a explicat Remus Ștefureac.

Explicând situația fiecăruia, directorul Inscop punctează că, în cazul lui Nicușor Dan este incertă o eventuală victorie în turul II.

Confruntarea cu George Simion

„Domnul Nicuşor Dan are în continuare o problemă în a atrage votanţi în afara Bucureştiului şi în afara marilor oraşe. Deci, are o problemă importantă în oraşele medii, în mediul rural, în oraşele mici, ceea ce reprezintă mai mult de 60% din masa electorală totală, unde nivelul de susţinere pentru domnia sa este încă foarte scăzut. Plus, în rândul alegătorilor partidelor, cel puţin în zona PSD, sprijinul este minimal, aproape inexistent. 9 din 10 votanţi PSD l-ar vota pe George Simion şi nu pe domnul Nicuşor Dan. Din acest punct de vedere, sigur că într-o finală, când deja în acest moment raportul e de peste 60% în favoarea domnului Simion, diferenţa pare destul de mare şi ridică o problemă. Repet, punem observaţia importantă că, odată intraţi în turul II, poate să apară o schimbare de atmosferă electorală, de mobilizare, de urgenţă naţională, dar în acelaşi timp trebuie să ne pregătim şi pentru un scenariu care ar fi extrem de complicat pentru ţară, pentru economie, pentru credibilitatea României, pentru modul în care investitorii se raportează la ţara noastră, şi anume un scenariu George Simion preşedinte“, mai punctează Remus Ștefureac.

Scenariul se schimbă însă în cazul lui Victor Ponta și Crin Antonescu: „Dacă ne uităm la ceilalţi doi contracandidaţi, aceştia au o capacitate ceva mai extinsă de a genera acest tip de coaliţie de votanţi. Mă refer la domnul Ponta, care atrage un bazin destul de mare din votanţii PSD. Dintre votanţii USR, sigur, nu există simpatii nici pentru domnul Ponta, nici pentru domnul Simion, dar răul cel mai mare pentru votanţii USR, votanţii dreptei progresiste, este evident domnul Simion. Şi atunci, într-o astfel de situaţie, pentru a evita o catastrofă, domnul Ponta are o capacitate ceva mai extinsă de a genera acest tip de coaliţie. O concluzie similară putem să o tragem şi în cazul domnului Antonescu într-o asemenea finală”.

„Cred că e bine să discutăm despre aceste lucruri având nişte evaluări serioase în spate, pentru că riscăm apoi să ne trezim iarăşi cu sentimentul unor surprize strategice, când aceste surprize nu mai sunt neapărat atât de mari. Sau, cel puţin, există date care ar putea sugera un astfel de scenariu”, a mai punctat șeful Inscop.