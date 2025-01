Cum să iei antibiotice ca să nu-ți distrugi stomacul. Sfatul unui medic

Tratamentele cu antibiotice afectează flora intestinală, iar în condiţiile în care în organism există un echilibru sensibil între bacterii, virusuri şi fungi, orice tratament cu antibiotic ar trebui însoţit de un probiotic dar şi de un antifungic. Este sfatul unui medic chirurg pentru toți cei care urmează un astfel de tratament.

Gripa și virozele respiratorii care circulă în această perioadă pot duce la complicații care necesită, de multe oeri, tratament cu antibiotice. Însă acestea trebuie administrate cu atenție căci pot distruge flora intestinală, iar apoi ne trezim cu alte afecțiuni, pe lângă cea inițială, pe care o tratăm.

„Microbiomul uman în general poate fi împărţit în mai multe zone: oral, gastrointestinal, piele, sâni, pulmonar. În primul şi în primul rând este un factor de protecţie, pentru că el protejează organismul de bacterii care ar putea să se multiplice şi să producă infecţii sau alte lucruri mai grave. Bineînţeles că atunci când este afectat fie de scăderea de imunitate, fie de apariţia unei răni, fie de un tratament antibiotic, fie de o dietă aiurea, poate să o ia razna şi să producă şi el infecţii şi probleme, mai ales dacă tratamentele antibiotice nu sunt ţintite pentru zona şi bacteria care ne provoacă nouă infecţia şi de multe ori dau foarte rău şi în microbiomul pe care îl avem”, a afirmat medicul chirurg Alexandru Onofrei.

El a subliniat că, în condiţiile în care în organism există „un echilibru foarte sensibil între bacterii, virusuri şi fungi”, orice tratament cu antibiotic ar trebui însoţit şi de un probiotic şi un antifungic.

„Oarecum am înţeles această iniţiativă a Guvernului de a folosi reţete speciale şi de a reduce foarte mult consumul de antibiotice, dar, din păcate, românii se descurcă pentru că aşa suntem noi şi mai facem rost. E adevărat că uneori nu trece acea răceală şi ok, am luat nişte pastile de antibiotic şi minune, a trecut. De multe ori este doar o coincidenţă, de multe ori poate este într-adevăr şi o componentă bacteriană şi atunci bine am făcut că am luat antibiotic. Niciodată antibioticul nu ar trebui luat fără un probiotic şi de multe ori ar trebui luat şi cu un antifungic, tocmai pentru a proteja şi flora fungică sau a nu o face să crească atunci când scade flora bacteriană. Este un echilibru foarte sensibil între bacterii, virusuri şi fungi în organism”, a adăugat medicul.