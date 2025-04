Companiile nu sunt pregătite să gestioneze complexitatea reglementărilor fiscale

Departamentele care gestionează taxele se află sub presiunea îndeplinirii unor obligații de conformare tot mai sofisticate, mai mult de jumătate din organizațiile din întreaga lume spunând că nu sunt pregătite să gestioneze complexitatea reglementărilor fiscale.

Mai puțin de jumătate (43%) dintre organizații se consideră pregătite să facă față noilor obligații de reglementare fiscală, arată sondajul Global Reframing Tax Survey 2025, realizat de PwC la nivel global. Mai mult, 95% admit că au deficit de angajați cu competențe în domeniul expertizei fiscale specializate, inteligenței artificiale și analizei datelor.

„Departamentele care gestionează taxele se află sub presiunea îndeplinirii unor obligații de conformare tot mai sofisticate. Prin urmare au nevoie de resurse mai multe și de abilități complexe de analiză a unui volum de date în creștere pentru a putea susține reinventarea în organizațiile lor și alinierea strategiei fiscală cu obiectivele comerciale ale companiilor. În multe organizații, modul în care este văzută fiscalitatea ca un centru de costuri și conformitate nu mai reprezintă o abordare adecvată în contextul actual. Pe lângă gestionarea reglementărilor, companiile trebuie să investească în tehnologie și în dezvoltarea competențelor echipelor fiscale pentru a-și realiza rolul strategic pe care îl au în dezvoltarea afacerilor”, a declarat Ruxandra Târlescu, Partener și Lider al Departamentului de Consultanță Fiscală și Juridică.

Sondajul mai constată că doar 32% dintre organizații investesc în dezvoltarea abilităților angajaților și doar 29% angajează noi talente pentru a acoperi aceste lacune, în timp ce colaborarea cu consultanți externi este soluția preferată de multe organizații. Astfel, 80% dintre respondenți planifică să externalizeze cel puțin o parte din activitățile fiscale în următorii trei ani. Motivele principale includ accesul la competențe în tehnologie, analiza datelor și conformitate ESG, precum și capacitatea de a menține ritmul cu schimbările de reglementare.

Aproape jumătate (47%) dintre companiile participante la sondaj afirmă că îmbunătățirea calității datelor este o prioritate pentru următorii trei ani, iar procente similare afirmă că funcția fiscală va trebui să devină mai proactivă (43%) și să se perfecționeze în analiza datelor (42%). Cu toate acestea, atunci când sunt întrebați care sunt cele mai mari beneficii potențiale ale transformării funcției fiscale, cele mai multe răspunsuri sunt reducerea costurilor și creșterea eficienței, planificarea și strategia fiscală mai eficientă situându-se pe locul al treilea.

Pe măsură ce GenAI și automatizarea câștigă teren, 56% dintre companii raportează deja beneficii concrete, iar peste 80% se așteaptă ca GenAI să pregătească planificarea și strategia fiscală în următorii trei ani.

Optimismul în rândul contabililor se diminuează, la nivel global

Pe de altă parte, nivelul încrederii în rândul contabililor din toată lumea a scăzut din nou la începutul anului 2025, deși scăderea a fost mult mai puțin accentuată decât în ​​T4 2024, conform Global Economic Conditions Survey (GECS) din T1 2025.

Studiul realizat de ACCA (Asociația Contabililor Autorizați) și IMA® (Institutul Contabililor de Gestiune) sugerează că încrederea rămâne la cel mai scăzut nivel înregistrat din T2 2020. Sondajul în rândul contabililor a avut loc între sfârșitul lunii februarie și mijlocul lunii martie, fiind finalizat înaintea anunțurilor majore făcut de SUA, legate de tarifele la import, care au crescut semnificativ riscurile de scădere pentru economia globală.

Încrederea s-a diminuat semnificativ pe continentul nord-american, pe fondul unei scăderi uriașe în SUA. Încrederea în rândul contabililor din SUA este la al doilea cel mai scăzut nivel înregistrat vreodată, comentariile respondenților la sondaj sugerând că politicile comerciale din SUA au fost factorul-cheie care a influențat starea aceasta de spirit, alături de reducerea cheltuielilor guvernamentale. Așteptările privind orice creșteri ale acestora din urmă au scăzut brusc în ultimele trimestre. În plus, indicii de cheltuieli de capital și de ocupare a forței de muncă din SUA au scăzut și se află la niveluri foarte joase, comparativ cu alte perioade în care a fost făcut acest studiu. Un aspect mai încurajator, indicele comenzilor noi (New Orders Index) din SUA a crescut din nou și nu se află mult sub media sa istorică.

În alte zone, s-au înregistrat ușoare creșteri ale încrederii: în Asia Pacific și Europa de Vest, după scăderi abrupte în trimestrele precedente, în ciuda riscului tot mai mare generat de tarifele de import anunțate de SUA. Între timp, presiunile asupra costurilor au crescut la nivel global – sunt la un nivel ridicat în Europa de Vest și au crescut destul de mult în America de Nord.

„Creșterea globală s-a dovedit, în general, destul de consecventă în ultimele trimestre. Cu toate acestea, cu cât încrederea rămâne mai scăzută, cu atât este mai mare riscul de a se dezvolta un ciclu negativ care să se auto-perpetueze, firmele reducând comenzile, cheltuielile de capital și angajările. Din păcate, odată cu intensificarea semnificativă a tensiunilor comerciale globale ulterioare finalizării sondajului, riscurile de scădere pentru economia globală au crescut semnificativ”, a declarat Jonathan Ashworth, Chief Economist ACCA.

Economia a rămas cel mai mare risc global identificat de contabili în primul trimestru, dar răspunsurile au variat în funcție de sectoare. Securitatea cibernetică a fost pe primul loc pentru serviciile financiare, alături de deficitul de personal, pentru sectorul public și cel non-profit. Sectorul corporativ a clasat problemele economice pe primul loc, iar instabilitatea geopolitică pe locul al doilea, la o mică diferență. Riscurile geopolitice s-au clasat pe locul al doilea, per ansamblu– fiind prima dată când sunt mai sus de a treia poziție – mai ales respondenții din SUA comentând cu privire la implicațiile noilor modificări de politică și tarife.