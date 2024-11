„Monstru plin de antibiotice și hormoni” - Curcanul cât un struț care a stârnit dispute aprige pe internet

Un curcan imens cât un struț a devenit vedetă pe rețelele de socializare. Pasărea enormă i-a impresionat pe internauți, iar unii dintre ei spun că ar fi fost crescută cu hormoni speciali pentru a ajunge la asemenea greutate.

Curcanul gigant, un adevărat „Arnold al curcanilor”, cum l-a numit un internaut, a fost făcut vedetă pe un grup de Facebook al orășenilor care s-au stabilit la țară. „Cam așa ajunge un curcan ajuns la maturitate având 21 kg”, e textul scurt însoțit de două fotografii mai mult decât sugestive.

„Faci o ciorbă dintr-o aripă”

Reacțiile au curs din acel moment, cele mai multe admirative la adresa păsării.

„Faci o ciorbă doar dintr-o aripă”, a glumit cineva. „Ce vârstă avea?”, a întrebat cineva, iar autoare postării inițiale i-a răspuns: „Un an”.

„Tot nu-i porc”, a glumit cineva. „Măiculiță, ăsta-i struț! Să-l mâncați sănătoși”, a scris alt internaut.

„Ăștia daca sunt lăsați cred că se fac și peste 30 de kg”, a fost o părere. „Da, am avut noi de 32 de kg, ultimele 2 luni crescuți doar cu cereale!”, a intervenit altcineva în discuție.

Alții au venit chiar cu sugestii și cu sfaturi despre cum ar trebui gătit curcanul. „Umpli ligheanul de carne. Din pielea cu grăsime de pe burtă puteți face un gen de drob cu carne de pe piept legume și verdeață, înfășurat în pielea aceea grasă, anulează faptul că pieptul este mai fad. Alții fac din acea parte sarmale, dar pe mine nu m-au dat pe spate. Poftă bună!”

Pro și contra

Au fost însă și unii care au pus sub semnul îndoielii faptul că pasărea ar fi ajuns la asemenea dimensiune fără hormoni de creștere.

„Sigur e crescut cu hormoni de creștere! Curcanii românești, nu cei modificați genetic, nu ajung într-un an decât la maxim 8/9 kg. Știu din experiență”, a scris o doamnă. Mesajul nu i-a căzut bine autoarei postării inițiale, care l-a contrazis.

„Atunci de ce mă chinui să cresc pentru a mânca din curtea mea sănătos! Astfel cumpărăm de la piață! Pentru asta muncim să ne hrănim sănătos nu cu chimicale din comerț”, a scris ea. „Felicitări! Să avem cât mai mulți oameni ca dumneavoastră să putem mânca sănătos”, a revenit cea care a pus inițial sub semnul întrebării faptul că pasărea a fost crescută fără hormoni de creștere. „Vrei să zici că are același gust ca cei românești”, a scris altul.

I-a răspuns tot autoarea postării inițiale. „Așa este! Este valabil și pentru gradina fara chimicale și îngrășăminte chimice. Totul natural, de aceea stăm la țară și avem pământ!”, i-a răspuns ea.

„Am crescut curcan alb de 25 kg”

Și alți internauți au intrat în discuție să o susțină și să-i contrazică pe cei care au pus sub semnul îndoielii afirmațiile sale. „Greșit! Am crescut curcani în ograda bunicii și așa ajung, între 18-21 kg fără îngrășăminte, crescuți liber în curte cu cereale, legume și fructe. Am avut și de 25 kg curcan. Este o rasă de carne care se găsește și la noi, nemodificată genetic și ce mai spuneți acolo”, a scris cineva.

„Am crescut curcan alb de 25 kg într-un an, fără hormoni, dar cu furaj făcut după rețetă, cu proteină suficientă și tot ce trebuie. Proteină din soia prăjită și măcinată”, i s-a alăturat altcineva. Evident, nu toată lumea s-a lăsat convinsă. „Și proteina aia nu are hormoni de stimulare a creșterii? Întreb și eu pentru un vecin! Nu veniți cu aberații din astea că creșteți voi curcani de 25 de kg într-un an cu iarbă, fără să-l forțezi”, a comentat cineva. „Nu mai vorbi prostii, și noi am ținut ani de zile liberi în curte, grădină. Mâncare cât au vrut, porumb etc și nu au depășit 8, maxim 9 kg. Restul e poveste și concentrați”, a fost altă replică.

„Ascultă. Prin anii 75-80 tata tăia în fiecare an câte un curcan crescut acasă de noi cu cereale și verdeață. Avea peste 20kg. Umplea tata două ligheane mari de carne. Așa că da, e foarte adevărat să crești curcani mari, sănătoși fără aditivi chimici!”, a scris o altă membră a grupului.