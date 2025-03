Ce boli ne pot doborî în această primăvară. Top 3 dușmani ai sezonului

În această perioadă, spitalele de copii din București și țară sunt arhipline cu pacienți. Dar aproape nici unul nu are COVID, spune medicul Mihai Craiu. „Sunt zile întregi cu zero cazuri de îmbolnăvire cu COVID. Chiar și așa, în cazul copiilor cu boală acută febrilă și probleme respiratorii noi facem teste de detecție combinate: gripă, SARS-CoV-2 și Virus Sincițial Respirator (VSR)”, arată expertul.

La Institutul pentru Sănătatea Mamei și Copilului „Alessandrescu Rusescu” din București cei mai mulți dintre pacienții spitalizați sunt infectați cu virusul sincițial respirator.

Sunt vizați mai ales copiii foarte mici, în cazul cărora boala are un grad de severitate crescut. „Însă, avem în continuare un număr impresionant de cazuri de îmbolnăvire cu gripă”, avertizează medicul Mihai Craiu. Acesta a precizat că la spital se prezintă într-o singură noapte și până la 200 de pacienți care suferă de boli respiratorii. Dintre aceștia, aproape jumătate vin cu febră și ies pozitivi la gripă. „Undeva între 33 și 50% din testele făcute într-o gardă, vorbim despre 80 -100 de teste, sunt pozitive la gripă”. În această perioadă circul circulă virusul gripal B.

Pe locul trei în clasamentul bolilor de sezon care circulă în această perioadă se află metapneumovirusul. „La raportul de gardă din noaptea de joi spre vineri s-au înregistrat patru cazuri pozitive. Este un virus cât se poate de vechi și de arhicunoscut. Prima descriere a fost făcută în anul 2001 de un colectiv de pediatrii din Olanda. Și de atunci tot este urmărit iarna”, explică specialistul.

Cât despre numărul de cazuri de COVID, acesta este extrem de mic. „Sunt zile întregi cu zero cazuri de îmbolnăvire cu COVID. Chiar și așa, în cazul copiilor cu boală acută febrilă și probleme respiratorii noi facem teste de detecție combinate: gripă, SARS-CoV-2 și Virus Sincițial Respirator (VSR). Asta, în ideea de a separa pacienții pe criterii epidemiologice. Să nu punem în același salon un copil cu gripă alături de unul cu COVID. Însă, din fericire, în fiecare săptămână avem cazuri de Covid cât să le numărăm pe degetele de la o mână. Sunt aproape de dispariție”, continuă medicul. „Avem însă și rinovirusurile care circulă în această perioadă, care dau guturaiul obișnuit și sunt foarte contagioase”, a declarat pentru „Adevărul” medicul de familie Sandra Alexiu.

Metapneumovirusul, printre cele mai inofensive. Medic: „Ne dă o răceală obișnuită”

Simptomele acestor boli respiratorii sunt diferite în funcție de virusul cu care ne infectăm, în funcție de cât de bine stăm la capitolul imunitate, în funcție de vârstă și alte boli de care suferim sau nu.

De departe, cel mai inofensiv virus este metapneumovirusul, cel care ne dă banala răceală. „Există teste combinate pe care le folosim în cazul copiilor și care includ și acest virus. Căci se află pe locul trei în topul celor care bântuie în aceste zile”, explică dr. Mihai Craiu. Boala, continuă el, seamănă cu o răceală obișnuită. „Nu are niciun criteriu clinic de severitate la copilul mic. Dacă am doza anticorpi de metapneumovirus, am vedea că 90% dintre copiii în vârstă de 5 ani au avut deja această infecție”.

Spre deosebire, gripa vine la pachet cu simptome zgomotoase. „Gripa este fast and furious. Dimineața ai dus copilul la creșă bine-mersi, iar la prânz primești un telefon și ți se spune să-l iei că are febră 40 de grade”.

Printre simptome se numără nas înfundat, dureri de cap, dureri de mușchi, lipsa poftei de mâncare, amețeli, te supără lumina, zgomotele, parcă ești bătut. „Există și simptome care induc părinții eroare. Sunt tot felul de manifestări. De exemplu, aproape un sfert dintre copiii bolnavi pot suferi la debutul bolii numai de vărsături și diaree. Ai zice că este o enterocolită foarte zgomotoasă cu febră mare, dar nu este”, explică medicul.

Medic de familie: „Virusul sincițial respirator afectează tot plămânul și poate ucide”

Virusul sincițial respirator este și mai periculos, căci poate afecta grav plămânii. „Poate duce la pneumonii interstițiale. Practic, afectează tot plămânul, nu-i mai permite să se expansioneze, iar pacientul nu mai poate respira. Plămânul se umple de apă, omul face insuficiență respiratorie”, ne-a declarat și medicul de familie Sandra Alexiu.

Dacă se îmbolnăvește, un copil mic poate dezvolta bronșiolită. „Este o afecțiune extrem de gravă, duce la insuficiență respiratorie și chiar deces. Iar copiii care fac forme recurente, se îmbolnăvesc de patru, cinci ori până la vârsta de un an rămân cu sensibilități. Astm, de exemplu”, continuă specialista. „Și simptomele sunt foarte chinuitoare. Pacientul poate tuși până la o lună”, mai spune ea.

Când ar trebui să mergem cu copilul la urgență. Cinci semne că starea lui e gravă

Cu un copil bolnav ar trebui să ne prezentăm în primul rând la medicul de familie pentru diagnostic și tratament. Există însă cazuri când boala este gravă și nu mai e timp de pierdut. Atunci este momentul să mergem direct la spital. Dar cum știm dacă, într-adevăr, copilul chiar se află într-un pericol iminent? Există cinci semne pe care părinții le pot urmări în ceea ce privește starea fizică a celui mic, explică medicul Mihai Craiu. „Un sugar care nu poate fi trezit să-i dai biberonul, un școlar mai mare pe care nu poți să-l scoli din pat, chiar dacă folosești un ton mai ridicat..ar trebui să fie semne că lucrurile sunt grave. Alterarea stării de conștiință trebuie să te trimită cu copilul la camera de gardă”.

Al doilea lucru pe care trebuie să-l urmărim sunt convulsiile. „Acele mișcări spasmodice necontrolate care nu pot fi oprite cu mâna părintelui. Al treilea semn apare atunci când copilul nu poate să primească fluide pe măsura nevoilor lui. Adică, sunt mai mari ieșirile decât intrările. Fie că varsă, fie că are diaree”, continuă medicul Craiu.

Aș patrulea semn că situația este gravă îl reprezintă respirația dificilă a copilului. „Asta înseamnă peste 60 de respirații pe minut la sugarul mic, până în două luni, adică o dată pe secundă. La copilul până într-un an, peste 50 pe minut și la copilul între unu și cinci nai peste 40 pe minut. Sunt repere ale unei respirații ineficiente chiar dacă cel mic are sau nu febră”.

Nu în ultimul rând, părinții trebuie să observe culoarea tegumentelor, a pielii copilului. „Se poate instala cianoza, adică învinețirea buzelor, limbii, unghiilor”. Dacă nu observăm nici unul dintre aceste cinci semne, atunci copilul poate fi dus la medicul de familie și până atunci hidratat cât mai bine.

Ce facem cand copilul are febră mare și nu scade

În primul rând, febra copilului trebuie măsurată corect. Nu punem doar mâna pe fruntea lui sau îi atingem pielea cu buzele, așa cum fac unii părinți. „Nu ar trebui să folosim nici acele termometre cu care ni se lua nouă, adulților, temperatura prin mall-uri, în timpul pandemiei”, explică medicul Mihai Craiu. „Aceste device-uri sunt imprecise. La fel ca și suzetele cu termometru. Sunt mulți părinți care le cumpără pentru că pe de-o parte seamănă cu suzeta care liniștește copilul, pe de altă parte timpul de detecție este scurt”. Problema, continuă specialistul, este că această suzetă cu termometru indică o valoare mai scăzută a temperaturii corporale. „Este ca atunci când ieșim din duș uzi și este fereastra deschisă. Curenții de aer care intră în contact cu o suprafață umedă scad temperatura acelei suprafețe”.

Părinții copiilor mici ar trebui să folosească termometrul de ureche sau cel electronic rectal cu cap flexibil. Apoi, trebuie să urmărească și starea generală a copilului. „Dacă el să joacă frumos cu jocurile lui obișnuite sau îi face plăcere să ne urmărească, să se cațere pe tobogan sau să-și facă lecțiile nu este motiv de panică, mai ales dacă nu există un istoric familial de de convulsii febrile”, continuă dr. Mihai Craiu.

Altfel stau lucrurile în cazul unui copil cu febră foarte mare, cu corpul roșu care dogorește. „Aici ar merge împachetările sau băița hipotermizantă. Pentru că sângele care se răcește în tegument se va întoarce un pic mai rece în circulația centrală”. În cazul copiilor care au capul fierbinte dar au mâinile și picioare reci și pielea marmorată, ca și cum le-ar fi frig, aceștia ar trebui să beneficieze de o frecție.

Medic de familie: „În România a apărut un vaccin nou împotriva Virusului Sincițial Respirator”

Ca și măsură de prevenție, medicii recomandă vaccinarea împotriva gripei, dar și împotriva Virusului Sincițial Respirator. „Există un vaccin nou apărut pe piață și nou înregistrat în România care previne îmbolnăvirea cu VSR. Este destul de scump, ajunge până la 1.100 de lei. Este și motivul pentru care nu toată lumea și-l permite. Însă, cine poate să-l cumpere ar trebui s-o facă. Mai ales femeile gravide, care se vor imuniza pe ele, dar își vor imuniza și copilul. De asemenea, vaccinul ar trebui adinistrat pacienților în vârstă, care riscă să facă forme grave ale bolii”, explică dr. Sandra Alexiu.

Însă, pe lângă acest vaccin, există și posibilitatea administrării de anticorpi în cazul copiilor prematuri. „Anticorpi gata preparați care se administrează intramuscular o dată pe lună”, mai spune specialista. Evident, trebuie să ne spălăm cât mai des pe mâini, să evităm colectivitățile unde sunt oameni răciți, trebuie să purtăm mască de protecție dacă suntem bolnavi, să tușim și să strănutăm în batistă.

„Dacă nu există nici unul din cele cinci semne generale de pericol care să te trimită cu copilul la spital, prioritatea în bolile respiratorii acute cu febră rămâne hidratarea”, explică medicul Mihai Craiu. „Pentru că principalul mecanism de răcorire a organismului este transpirația. Pierdem căldură prin transpirație sau prin vaporizarea salivei. Respirăm mai repede și pierdem prin convecție. Deci, pierdem lichide multe. Trebuie să nu uităm că înainte de orice fel de doctorie, prioritatea este să fii hidratat”, mai spune acesta.