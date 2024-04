Ce spune ministrul Sănătății despre ancheta de la Spitalul Sfântul Pantelimon

Comisia internă de analiză a Spitalului Clinic de Urgenţă "Sfântul Pantelimon" din Bucureşti a constatat că nu există "nicio abatere profesională" în cazul presupusei administrări incorecte a unui medicament care ar fi cauzat decesul a 20 de pacienți între 4-7 aprilie. Ministrul Sănătății, Alexandru Rafila, a afirmat joi că nu pune la îndoială obiectivitatea anchetei interne.

Raportul Comisiei interne de la Spitalul "Sf. Pantelimon" a concluzionat că nu s-au înregistrat abateri profesionale în cazul presupusei administrări incorecte a unui medicament care ar fi cauzat decesul a 17 pacienți în perioada 4-7 aprilie, respectându-se toate protocoalele şi procedurile terapeutice existente.

"Cred că sunt obiective rezultatele anchetei interne de la Spitalul 'Sfântul Pantelimon'. Nu am niciun motiv să consider că aceste rezultate ale anchetei interne nu au fost obiective. Mai mult, acolo a fost şi o echipă a Corpului de control al ministrului Sănătăţii. Am dat şi noi un comunicat. Sigur că noi nu am verificat aspectele de natură profesională, ci cele de natură administrativă legate de funcţionarea spitalului. Ancheta amănunţită din punct de vedere profesional va fi cea a Colegiului Medicilor care va fi gata, probabil, săptămâna viitoare. Bineînţeles, vom avea rezultatele de la Parchetul Tribunalului Municipiului Bucureşti care investighează această cauză", a afirmat ministrul Sănătății, Alexandru Rafila, potrivit Agerpres.

El a menționat că a solicitat conducerii spitalului să colaboreze cu autoritățile de cercetare penală.

"Vă daţi seama că o astfel de sesizare nu poate rămâne fără răspuns şi Ministerul Sănătăţii acordă tot sprijinul şi categoric şi spitalul. Am cerut în mod explicit spitalului să acorde tot sprijinul organelor de cercetare penală să le pună toate documentele la dispoziţie astfel încât să avem un răspuns care să redea încrederea în acest spital pacienţilor", a susţinut ministrul.

Alexandru Rafila a precizat că decesele, 17 la număr, s-au înregistrat pe parcursul a aproape cinci zile la nivelul întregului spital şi nu doar în Secţia de Terapie Intensivă.

"Decesele nu sunt doar din Terapie Intensivă, sunt decesele care se înregistrează la nivelul spitalului, pacienţii care sunt în stare gravă sunt transferaţi la Terapie Intensivă şi au fost 17 decese în interval de patru zile şi 18 ore, conform anchetei interne, ceea ce este regretabil din punct de vedere al faptului că aceşti pacienţi şi-au pierdut viaţa, dar există în astfel de spitale de urgenţă cazuri grave la care resursele terapeutice nu mai sunt suficiente", a explicat ministrul Sănătăţii.

"Eu încerc să lucrez şi cu organizaţiile profesionale ale medicilor, asistenţilor medicali, pentru că ele trebuie să fie partenere la acest demers de construire a încrederii prin modul în care transmit mesajele către proprii membri, prin modul în care se implică. (...) Dacă sunt culpe medicale ele trebuie evidenţiate, dacă nu sunt corpul medical trebuie apărat şi respectat, iar încrederea trebuie susţinută, construită de noi prin ceea ce spunem şi prin ceea ce facem", a adăugat ministrul Sănătăţii, prezent la un eveniment organizat de Societatea pentru Studiul Neuroprotecţiei şi Neuroreabilitării şi Societatea de Neurologie din România

Soluții recomandate de Comisia internă

În cadrul investigației interne, nu s-a găsit nicio dovadă că a fost modificată doza de noradrenalină, așa cum s-a presupus inițial. Secția ATI a spitalului este supraaglomerată și se depășește capacitatea pentru asigurarea unor condiții medicale de calitate. Soluția temporară de utilizare a paturilor din UPU ca zonă tampon pentru secția ATI este considerată insuficientă, iar conducerea spitalului trebuie să găsească soluții pentru extinderea spațiului ATI. De asemenea, este necesară îmbunătățirea nivelului profesional al personalului din Secția ATI, în special în ceea ce privește cunoștințele medicale și abilitățile de comunicare și empatie cu pacienții și familiile acestora. Se impune adoptarea unor măsuri de control pentru respectarea riguroasă a Regulamentului Intern al spitalului, arată recomandările incluse în raportul Comisiei interne, dat publicităţii miercuri, potrivit Agerpres.

Mai mult decât atât, atmosfera tensionată din spital a cauzat fluctuații mari în personalul medical în ultimii trei ani, cu 66 de cadre medicale care au plecat din această cauză. În urma schimbării conducerii secției în noiembrie 2023, atmosfera s-a ameliorat și numărul de medici a crescut, majoritatea fiind medici tineri și bine pregătiți profesional. Spitalul trebuie să depună eforturi urgente pentru controlarea situațiilor similare și îmbunătățirea imaginii instituției. Se recomandă reanalizarea codurilor de conduită profesională și stabilirea unui plan concret pentru îmbunătățirea situației din spital, se precizează în raportul Comisiei interne a spitalului.

Reamintim că pe 11 aprilie managerul spitalului a fost informat în scris de către directorul de îngrijiri că există informaţii provenite de la un asistent medical, că în perioada 4-7 aprilie, în cadrul secţiei ATI ar fi decedat 20 de pacienţi printr-o administrare incorectă a unui medicament. Colegiul Medicilor din Municipiul Bucureşti (CMMB) s-a autosesizat şi a demarat o cercetare coordonată de Departamentul de Jurisdicţie Profesională cu privire la situaţia semnalată la Spitalul Clinic de Urgenţă "Sfântul Pantelimon" din Bucureşti.