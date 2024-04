Polițiștii de la Omoruri fac audieri în cazul morților suspecte de la Spitalul Sfântul Pantelimon

Polițiștii Serviciului Omoruri din cadrul Poliției Capitalei desfășoară audieri, vineri, în legătură cu decesele survenite la Spitalul Clinic de Urgență "Sfântul Pantelimon" din București, conform unor surse judiciare citate de Agerpres.

Managerul spitalului a fost notificat în scris, joi, de către directorul de îngrijiri cu privire la informațiile primite de la un asistent medical, conform cărora în perioada 4-7 aprilie, în cadrul secției ATI, ar fi decedat 20 de pacienți ca urmare a unei administrări incorecte a unui medicament, informează un comunicat transmis joi de Ministerul Sănătății.

Conducerea spitalului a instituit o comisie formată din medici din alte secții pentru a verifica aspectele semnalate. În plus, Corpul de Control al Ministrului Sănătății va investiga aceste acuzații "grave" legate de siguranța pacienților.

"Fiind vorba de o activitate profesională medicală, s-a solicitat sprijinul Colegiului Medicilor din Municipiul Bucureşti, iar concluziile, dacă se impune, vor fi înaintate şi altor instituţii abilitate", se menționează în comunicatul Ministerului Sănătății..

Și Colegiul Medicilor din Municipiul București (CMMB) a inițiat o anchetă condusă de Departamentul de Jurisdicție Profesională pentru a investiga situația semnalată la spital.

Cu toate acestea, Alexandru Rafila, ministrul Sănătății, a declarat joi că are îndoieli cu privire la aceste acuzaţii.

„Am mai avut o sesizare din partea directorului de îngrijiri al acestui spital la începutul săptămânii. Ca urmare a acestei sesizări, care se referea la alte probleme legate de chestiuni administrative interne de la spital, eu am decis să trimit Corpul de Control, care va merge mâine dimineaţă (n.r. - vineri). Între timp, conducerea spitalului a fost sesizată de acelaşi director de îngrijiri că ar fi primit o informaţie de la o asistentă de pe Secţia de Terapie Intensivă că într-un scurt interval de timp, între 4 - 7 aprilie, s-ar fi înregistrat un număr mare de decese - 20 de decese la pacienţi care nu ar fi fost trataţi corect. Este afirmaţia unei asistente medicale. În sesizare nu este identificată, nu are nume, nu are nimic. (...) Eu am îndoieli în ceea ce priveşte această situaţie, mai ales că discutăm despre un asistent medical care afirmă că medicii nu ar fi administrat tratamentul corect”, a spus Alexandru Rafila, la Digi 24.