Cât de pregătită e lumea pentru o altă pandemie. Problemele care ridică îngrijorare în rândul liderilor din domeniul sănătății

După pandemia de Covid-19, liderii mondiali din domeniul sănătății au convenit să lucreze împreună pentru a consolida sistemele globale de sănătate, dar negocierile pentru un nou acord au stagnat.

În urmă cu cinci ani, lumea a auzit primele rapoarte ale unei boli misterioase asemănătoare gripei, apărute în Wuhan - China, cunoscută acum sub numele de Covid-19. Pandemia care a urmat a adus peste 14 milioane de morți și a transmis unde de șoc în economia mondială.

Deși liderii mondiali din domeniul sănătății au recunoscut că o altă pandemie nu era o chestiune de „dacă”, ci de „când” și au promis că vor lucra împreună, negocierile privind un nou acord de pandemie, care să ofere o bază fermă pentru viitoarea cooperare internațională, au stagnat în 2024. În schimb, în acest timp au fost identificate alte amenințări și urgențe la nivel mondial pentru sănătatea publică, relatează The Guardian.

Dacă în 2025 apare o nouă amenințare de pandemie, experții nu sunt încă convinși că ne vom descurca mai bine decât precedentul.

Noi amenințări pentru sănătate apar frecvent. Liderii mondiali din domeniul sănătății au declarat un focar de mpox în Africa, devenind o urgență internațională de sănătate publică în 2024. La sfârșitul anului, echipe de specialiști cercetau un potențial focar al unei boli necunoscute într-o zonă îndepărtată din Republica Democratică Congo, despre care se crede acum că sunt cazuri de malarie severă și alte boli exacerbate de malnutriție acută.

„Forța de muncă din domeniul sănătății a primit o mare lovitură”

Maria van Kerkhove, director interimar de pregătire și prevenire pentru epidemii și pandemii la Organizația Mondială a Sănătății (OMS), este îngrijorată de situația gripei aviare – virusul nu se răspândește de la om la om, dar a existat un număr tot mai mare de infecții umane în anul trecut.

Deși există un sistem internațional de monitorizare bine stabilit, axat în mod special pe gripă, supravegherea în sectoare precum comerțul și agricultura, unde oamenii și animalele se amestecă, nu este suficient de cuprinzătoare, spune ea..

„Gripa sezonieră a început să circule, am avut o urgență mpox, am avut Marburg, am avut holeră, am avut cutremure, am avut inundații, rujeolă, difterie, dengue, Oropouche. Sistemele de sănătate cedează cu adevărat din cauza greutății, iar forța noastră de muncă din domeniul sănătății, la nivel global, a primit cu adevărat o mare lovitură. Mulți au plecat. Mulți suferă de PTSD. Mulți au murit”, spune cercetătoarea.

Concluzia experților: „Lumea nu e pregătită de o nouă pandemie”

Lumea nu a fost niciodată într-o poziție mai bună când vine vorba de expertiză, tehnologie și sisteme de date pentru a detecta rapid o amenințare, spune Van Kerkhove. Extinderea abilităților de secvențiere genomică în majoritatea țărilor din întreaga lume și un acces mai bun la oxigenul medical și prevenirea și controlul infecțiilor rămân „câștiguri cu adevărat mari” după pandemia de Covid-19, adaugă ea.

„Pe de altă parte, cred că dificultățile și traumele prin care am trecut cu toții cu pandemia Covid și cu alte focare, în contextul războiului și schimbărilor climatice și ale crizelor economice și politice, arată că nu suntem pregătiți să facem față unei alte pandemii”, spune Maria van Kerkhove.

Soluția pe termen lung, spune ea, este „despre obținerea unui nivel corect de investiții. Este vorba despre a corecta acel sentiment de urgență. Este vorba despre a te asigura că sistemul nu este fragil”.

Ministrul sănătății din Rwanda, dr. Sabin Nsanzimana, se confrunte cu două focare majore de boală în 2024: urgența de sănătate publică de mpox din Africa și alte 66 de cazuri de virus Marburg în propria sa țară.

De asemenea, el este copreședintele consiliul de conducere al Fondului pentru pandemii, înființat în noiembrie 2022 ca un mecanism de finanțare pentru a ajuta țările mai sărace să se pregătească pentru amenințările pandemice emergente.

Dacă următoarea pandemie va veni în 2025, el avertizează: „Din păcate, nu, lumea nu este pregătită. De când urgența de sănătate publică Covid s-a încheiat, prea mulți lideri politici și-au îndreptat atenția și resursele către alte provocări. Intrăm din nou în ceea ce numim ciclul neglijenței. Oamenii uită cât de costisitoare a fost pandemia pentru vieți omenești și pentru economii și nu reușesc să țină seama de lecțiile ei.”

El spune că Fondul pentru Pandemie „are nevoie urgent de mai multe resurse pentru a-și îndeplini misiunea”. Acesta a primit solicitări din partea țărilor cu venituri mici și medii, în valoare totală de 7 miliarde de dolari pentru a finanța investiții în pregătirea și răspunsul la pandemie, față de 850 de milioane de dolari disponibile.

În 2022, OMS a început negocierile pentru un nou acord de pandemie care să ofere o bază fermă pentru viitoarea cooperare internațională. Dar discuțiile nu au reușit să dea un rezultat până la termenul limită inițial al Adunării Mondiale a Sănătății anuale din mai 2024.