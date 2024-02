Vreme de primăvară timpurie în weekend. Unde va ploua, avertismentul ANM despre zonele montane

Vreme de primăvară se anunță în weekend, cu maxime de peste 20 grade Celsius în unele zone. La munte, temperaturile vor crește semnificativ, atingând chiar 10 grade la altitudini de 1400-1500 de metri. Precipitațiile vor fi predominant sub formă de ploaie, favorizând topirea stratului de zăpadă.

Vineri, 9 februarie, conform Administrației Naționale de Meteorologie (ANM), cerul va fi predominant noros în nordul și nord-vestul țării, iar local vor fi intervale cu ploi. Cantitățile de precipitații vor fi în general slabe, cu excepția zonelor înalte din Maramureș, unde se pot acumula până la 20-30 de l/mp. Temperaturile la prânz vor oscila între 9 și 20 grade Celsius.

Precipitații moderate cantitativ

Temperaturile maxime se vor încadra între 10-12 grade în Maramureş şi estul Transilvaniei şi pânã în jurul valorii de 20 grade local în Muntenia şi Dobrogea, iar cele minime vor fi cuprinse în general între 1 şi 10 grade. Înnorãrile vor fi persistente în regiunile nordice şi nord-vestice unde temporar va ploua, moderat cantitativ în Maramureş şi extremitatea de nord a Carpaţilor Orientali. În celelalte regiuni, cerul va fi variabil ziua şi temporar noros în cursul nopţii, însã ploi izolate vor fi posibile doar în Banat.

Cu precãdere pe parcursul zilei vântul va avea intensificãri locale în zona montanã înaltã, cu viteze de 80…100 km/h în special în Carpaţii Orientali şi Munţii Apuseni, iar în restul teritoriului va sufla slab şi moderat, temporar cu uşoare intensificãri în nord-vest şi izolat în centru şi sud-est. În orele dimineţii, izolat se va semnala ceaţã.

În București, cerul va fi variabil ziua şi temporar noros în timpul nopţii, iar vântul va sufla slab şi moderat. Temperatura maximã va fi de 18…20 de grade, iar cea minimã de 4…6 grade.

Cel mai călduros ianuarie din istorie

De altfel, specialiștii Copernicus spun că am traversat cel mai călduros Ianuarie din istorie. Aceștia avertizează că anul 2024 ar putea fi mai cald decât anul trecut.

Lumea tocmai a experimentat cea mai călduroasă lună ianuarie înregistrată vreodată, continuând o serie temperaturi excepționale alimentate de schimbările climatice, a anunțat joi Serviciul Copernicus pentru Schimbări Climatice (C3S) al Uniunii Europene.

Luna trecută a depășit precedenta cea mai călduroasă lună ianuarie, care a avut loc în 2020, din registrele C3S care datează din 1950, potrivit Reuters.

Luna cu record de căldură a venit după ce anul 2023 s-a clasat ca fiind cel mai cald an al planetei în înregistrările globale care merg până în 1850, în condițiile în care schimbările climatice cauzate de om și fenomenul meteorologic El Nino, care încălzește apele de suprafață din estul Oceanului Pacific, au dus la creșterea temperaturilor. Începând din iunie, fiecare lună a fost cea mai caldă înregistrată vreodată în lume, comparativ cu luna corespunzătoare din anii precedenți. "Nu numai că este cea mai caldă lună ianuarie înregistrată vreodată, dar tocmai am experimentat o perioadă de 12 luni cu peste 1,5 C peste perioada de referință preindustrială. Reducerea rapidă a emisiilor de gaze cu efect de seră este singura modalitate de a opri creșterea temperaturilor globale", a declarat directorul adjunct al C3S, Samantha Burgess.