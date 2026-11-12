 Meteorologii anunță vreme severă până sâmbătă. Ploi abundente, vânt puternic, ninsori la munte și temperaturi în scădere | adevarul.ro
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Meteorologii anunță vreme severă până sâmbătă. Ploi abundente, vânt puternic, ninsori la munte și temperaturi în scădere

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Meteorologii anunţă că, până sâmbătă seara, vor fi ploi, intensificări ale vântului, ninsori în zona de munte, la altitudini mai mari de 1.500 de metri, iar vremea se va răci accentuat.

Vremea se schimbă radical
Vremea se schimbă radical Foto: Ploi și vânt

Administraţia Naţională de Meteorologie a emis o nouă informare privind ploi moderate cantitativ, intensificări ale vântului, ninsori la munte, la altitudini mai mari de 1.500 de metri, şi o răcire accentuată a vremii, valabilă de joi, de la ora 10.00, până sâmbătă, la ora 20.00.

„În intervalul menţionat, temporar va ploua moderat cantitativ în vestul, nord-vestul şi local în centrul ţării. Ploile vor avea mai ales caracter de aversă vineri (13 noiembrie) şi pe alocuri vor fi însoţite de descărcări electrice şi de intensificări de scurtă durată ale vântului. În noaptea de vineri spre sâmbătă (13/14 noiembrie) la altitudini mai mari de 1.500 m, cu precădere în Carpaţii Meridionali şi de Curbură va ninge şi se va depune strat de zăpadă (în general de 5...10 cm). Local cantităţile de apă vor fi în general de 30...60 l/mp, iar în Carpaţii Occidentali, izolat vor depăşi 80 l/mp. Vântul va avea intensificări temporare în noaptea de joi spre vineri (12/13 noiembrie) la munte şi în regiunile vestice, apoi în toată ţara. Vor fi viteze la rafală în general de 50...65 km/h, iar la munte de peste 90 km/h", a arătat ANM.

Sâmbătă, vremea se va răci accentuat, iar temperaturile maxime se vor situa în general între 5 şi 10 grade, scrie Agerpres.

Totodată, a fost emisă o avertizare Cod galben privind ploi însemnate cantitativ, valabilă de joi, de la ora 10.00, până vineri, la aceeaşi oră, în judeţele Satu Mare, Maramureş, Sălaj, Bistriţa-Năsăud, Mureş, Hunedoara, Arad, Bihor şi în unele zone ale judeţelor Gorj, Mehedinţi, Caraş-Severin, Timiş şi Harghita.

Astfel, în Maramureş, Crişana, nordul, estul şi sud-vestul Transilvaniei, precum şi în Carpaţii Occidentali, vestul Carpaţilor Meridionali şi local în Carpaţii Orientali va ploua. Ploile vor avea mai ales caracter de aversă, iar în intervale scurte de timp sau prin acumulare cantităţile de apă vor fi însemnate, în general de 25...50 l/mp.

În acelaşi interval, este în vigoare un Cod portocaliu de ploi torenţiale, importante cantitativ, în unele zone ale judeţelor Cluj, Alba şi Bihor. În zona Munţilor Apuseni vor fi perioade cu ploi torenţiale importante cantitativ. În intervale scurte de timp sau prin acumulare cantităţile de apă vor fi de 50...80 l/mp, şi izolat în jurul a 90 l/mp.

De joi de la ora 22.00, până vineri, la ora 10.00, va fi în vigoare o atenţionare Cod galben privind intensificări ale vântului, în judeţele Satu Mare, Bihor, Arad, Timiş, Caraş-Severin şi în unele zone ale judeţelor Mehedinţi, Gorj, Hunedoara, Alba, Cluj, Maramureş, Bistriţa-Năsăud, Suceava, Neamţ, Harghita, Mureş, Covasna, Bacău, Vrancea, Buzău, Braşov, Prahova, Dâmboviţa, Argeş, Sibiu şi Vâlcea.

În noaptea de joi spre vineri, vântul va avea intensificări în Banat, Crişana şi la munte cu viteze de 50...70 km/h, iar pe creste montane rafalele vor fi de 90...100 km/h.

Vineri, o nouă avertizare Cod galben privind intensificări ale vântului va fi în vigoare, între orele 10.00 şi 21.00, în judeţele Satu Mare, Maramureş, Sălaj, Bistriţa-Năsăud, Cluj, Bihor, Arad, Timiş, Caraş-Severin, Mehedinţi, Dolj, Hunedoara, Alba, Sibiu, Mureş, Harghita, Braşov, Covasna, Suceava, Botoşani, Iaşi, Neamţ, Bacău, Vaslui, Vrancea, Galaţi, Buzău, Brăila, Tulcea, Constanţa şi parţial în Ialomiţa şi Călăraşi.

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Astfel, vineri, temporar vântul va avea intensificări în Banat, Crişana, Maramureş, Transilvania, Moldova, Dobrogea, nord-estul şi estul Munteniei şi în sud-vestul Olteniei cu viteze la rafală de 50...70 km/h.

În acelaşi interval va fi Cod portocaliu de intensificări puternice ale vântului, în zona de munte a judeţelor Satu Mare, Maramureş, Bistriţa-Năsăud, Mureş, Harghita, Covasna, Braşov, Sibiu, Alba, Hunedoara, Caraş-Severin, Timiş, Arad, Bihor, Sălaj, Cluj, Suceava, Neamţ, Bacău, Vrancea, Buzău, Prahova, Dâmboviţa, Vâlcea, Argeş, Gorj şi Mehedinţi.

La munte, vor fi intensificări puternice ale vântului cu viteze de 90...120 km/h, iar la altitudini mari de 120...140 km/h.

Tot vineri, va fi Cod galben de ploi însemnate cantitativ, în judeţul Maramureş şi în unele zone ale judeţelor Bistriţa-Năsăud, Mureş, Cluj, Alba, Hunedoara, Caraş-Severin, Gorj, Vâlcea şi Sibiu. Astfel, în Carpaţii Occidentali, vestul Carpaţilor Meridionali şi în nordul Carpaţilor Orientali vor fi perioade în care va ploua însemnat cantitativ. Vor fi mai ales averse însoţite de descărcări electrice, iar cantităţile de apă în intervale scurte de timp sau prin acumulare vor fi în general de 25...30 l/mp.

Vremea în București

În zona municipiului Bucureşti, joi vremea va continua să se încălzească. Cerul va avea înnorări temporare şi îndeosebi în a doua parte a intervalului vor fi condiţii de ploaie slabă. Vântul va sufla slab şi moderat. Temperatura maximă se va situa în jurul valorii de 19 grade, iar cea minimă va fi de 8...11 grade.

Vineri, vremea va fi deosebit de caldă pentru această dată, astfel că temperatura maximă va fi de 24...25 de grade. Cerul va fi variabil pe parcursul zilei, apoi nebulozitatea se va accentua şi va ploua (se vor acumula cantităţi de apă în general de 10...20 l/mp). Ploile vor avea şi caracter de aversă şi vor fi posibile descărcări electrice. Vântul va sufla în general moderat (rafale de 40...50 km/h). Temperatura minimă va fi de 7...9 grade.

Sâmbătă, vremea se va răci accentuat, astfel că temperatura maximă va fi de 9...10 grade. Cerul va fi noros, iar temporar va ploua slab (se vor acumula cantităţi de apă în general de 3...5 l/mp). Vântul va sufla slab şi moderat.

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