Alertă meteo ANM: ploi abundente, vânt puternic și o răcire bruscă a vremii. Temperaturile scad cu până la 15 grade

Meteorologii au emis miercuri, 11 noiembrie, un cod galben de ploi abundente, valabil de miercuri, 11 noiembrie, ora 22:00, până joi, 12 noiembrie, la ora 22:00. Avertizarea vizează Banatul, sudul Crișanei, Carpații Occidentali și vestul Carpaților Meridionali. În celelalte regiuni, temperaturile maxime vor ajunge până la 18 grade.

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Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a emis și o informare meteorologică de ploi și intensificări ale vântului, valabilă la nivelul întregii țări până vineri, 13 noiembrie, la ora 23:00. În mai multe regiuni sunt așteptate precipitații însemnate cantitativ, iar rafalele de vânt vor ajunge la 60 km/h. La munte, viteza acestora poate depăși 90 km/h. În aceste zone, cantitățile de apă vor ajunge la 25-50 de litri pe metru pătrat, iar izolat, în special în zona montană, pot depăși 60 de litri pe metru pătrat.

În rest, temperaturile vor crește în vestul și sudul țării, iar în rest vor fi comparabile cu cele din ziua precedentă. Pe parcursul zilei vor fi înnorări temporare și local va ploua slab în vestul, sudul și parțial în centrul teritoriului (cantități de apă de 1–4 l/mp).

După episodul de precipitații, România va traversa o perioadă cu temperaturi neobișnuit de ridicate pentru luna noiembrie. Vineri, maximele ar putea depăși 25 de grade în Oltenia și Muntenia, iar în unele zone sunt posibile chiar valori de 27 de grade Celsius.

Florinela Georgescu, reprezentantă a ANM, a explicat la Digi24 că această încălzire va fi urmată de pătrunderea unui front atmosferic rece, care va aduce o masă de aer polară.

Efectele se vor resimți încă de sâmbătă, când temperaturile maxime vor coborî la valori cuprinse, în general, între 7 și 13 grade. În sudul țării, scăderea va fi cu atât mai evidentă cu cât în ziua precedentă se vor înregistra temperaturi de aproximativ 25 de grade. Diferențele de la o zi la alta pot ajunge astfel la 10-15 grade.

Răcirea va continua și duminică. La nivel național sunt prognozate maxime între 5 și 11 grade, în timp ce în București temperatura nu va depăși aproximativ 7 grade.

Meteorologii anunță că, începând de luni, valorile termice vor începe să crească din nou, însă precipitațiile vor reveni. Ploile ar putea fi mai importante cantitativ în vestul și sud-vestul țării, precum și în zonele de deal și de munte. Sunt posibile și descărcări electrice, dar și averse cu caracter torențial.

În București, cerul va avea înnorări temporare și trecător va ploua slab (cantități de apă sub 1 l/mp).

Vântul va sufla slab până la moderat. Temperatura maximă se va situa în jurul valorii de 15 grade, iar cea minimă va fi de 6–7 grade. Noaptea se va forma ceață.