„La peste 2.000 de metri este iarnă în toată regula”. Pericolele ascunse ale munților, după accidentele din Retezat și Parâng

Iarna s-a instalat pe crestele înalte ale munților, iar primele accidente grave au pus în alertă salvamontiștii. Un turist a murit în Retezat, iar altul a fost salvat după ce s-a rătăcit în Parâng. Salvatorii montani avertizează asupra pericolelor provocate de zăpadă, gheață și vremea schimbătoare.

În zonele alpine, riscul accidentelor este tot mai ridicat. Foto: Kanenori, Pixabay

Iarna s-a instalat în zonele alpine ale munților României, iar expedițiile la altitudini de peste 2.000 de metri au devenit tot mai riscante.

Tragedie în Retezat

Zăpada, gheața, temperaturile scăzute și vremea schimbătoare pot transforma traseele montane, accesibile în timpul verii, în locuri periculoase chiar și pentru turiștii experimentați. În ultimele zile, mai multe intervenții ale salvamontiștilor din Hunedoara au arătat cât de mari pot fi riscurile drumețiilor din zone alpine la începutul sezonului rece.

„La peste 2.000 de metri, stratul de zăpadă depășește 30 de centimetri, în acumulări fiind și mai mare. A nins pe crustă înghețată. Atragem atenția că la peste 2.000 de metri este iarnă în toată regula”, a anunțat Salvamont Hunedoara, în urma unei intervenții din Munții Parâng.

Cel mai grav accident din această perioadă s-a petrecut sâmbătă, 7 noiembrie, în Retezat. Un turist care parcurgea creasta dintre Șaua Custurii și Vârful Păpușa Mică a alunecat pe o porțiune acoperită cu gheață și a căzut pe versantul vestic al muntelui. Ceilalți membri ai grupului nu au reușit să ajungă la el și au solicitat intervenția salvamontiștilor.

„Din nefericire, turistul căzut pe versantul vestic al crestei dintre Șaua Custurii și Vârful Păpușa Mică, din Masivul Retezat, a fost găsit decedat”, a transmis Salvamont Hunedoara.

Acțiunea de căutare a turistului din Retezat. Foto: Salvamont Hunedoara

Echipele de salvatori montani au intervenit pe parcursul întregii nopți de sâmbătă spre duminică pentru localizarea și recuperarea victimei.

Un alt incident grav a avut loc în noaptea de luni spre marți, 9–10 noiembrie, în Munții Parâng. Un turist în vârstă de 31 de ani, din Târgu Jiu, s-a rătăcit în zona Vârfului Cârja, după ce ninsoarea puternică l-a făcut să piardă marcajul traseului. Două echipe de salvamontiști au pornit în căutarea sa, iar operațiunea de salvare a durat aproximativ zece ore.

„O echipă de prim răspuns a localizat persoana rătăcită în treimea superioară a vârfului Cârja, dar pe piciorul din stânga vârfului. A fost necesară deplasarea pe vârful Cârja și apoi către turistul aflat mai jos. Pe scocul Vârfului Cârja exista posibilitatea ca stratul proaspăt depus să plece. Turistul a fost asigurat în ham și lonjă și apoi, cu ajutorul celei de-a doua echipe, a fost coborât de pe vârf și dus la Baza Salvamont. Turistul nu era echipat pentru sezonul de iarnă, fără colțari și piolet”, au informat reprezentanții Salvamont Hunedoara.

Cum se schimbă munții odată cu venirea iernii

La început de iarnă, condițiile meteo de pe munte se schimbă rapid, iar diferențele dintre zonele joase și cele alpine sunt tot mai mari. În timp ce la altitudini mici pădurile păstrează încă peisajul de toamnă, pe creste zăpada, gheața și vântul puternic pot face traseele greu accesibile.

Chiar și în lipsa unor ninsori abundente, potecile și stâncile umede îngheață din cauza temperaturilor negative. În zonele umbrite, gheața poate persista mult timp, iar turiștii riscă să alunece pe trasee pe care vara le parcurgeau fără dificultate.

„În clipa în care soarele intră în nori, atunci temperaturile vor scădea brusc, câteodată chiar și cu zece grade”, arăta Sabin Cornoiu, președintele Salvamont România, potrivit Agerpres.

Acesta avertiza că zilele însorite pot fi înșelătoare, deoarece la munte temperaturile sunt deja scăzute, iar un strat de numai câțiva centimetri de zăpadă, dacă îngheață peste noapte, poate crea dificultăți mari turiștilor. Salvamontiștii recomandă îmbrăcămintea în mai multe straturi, încălțămintea corespunzătoare și adaptarea traseelor la condițiile meteorologice.

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„Nu uitați că la munte vremea este deosebit de imprevizibilă, iar condițiile meteo se pot schimba radical într-un timp foarte scurt”, avertizează Salvamont România.

Zilele sunt mai scurte, astfel că traseele lungi, care vara pot fi parcurse în condiții bune, devin mai dificile, iar întunericul îi poate surprinde pe turiști departe de refugii sau cabane. Ceața, viscolul și ninsoarea pot acoperi marcajele turistice și pot îngreuna orientarea.

Recomandări pentru cei care fac drumeții de iarnă

Salvamontiștii recomandă turiștilor să își aleagă traseele în funcție de experiența montană, pregătirea fizică și condițiile meteorologice. Înainte de plecare, ei trebuie să verifice prognoza vremii, dificultatea traseului, durata estimată a excursiei și posibilitățile de retragere în caz de vreme nefavorabilă.

„Informați-vă despre itinerarul propus, gradul de dificultate al traseului și despre starea vremii. Luați și o hartă a zonei”, arăta Salvamont România.

Salvatorii montani le recomandă turiștilor să își pregătească echipamentul, alimentele și apa ținând cont de anotimp și de eventualele situații neprevăzute. De asemenea, este important să pornească devreme la drum și să nu se aventureze singuri pe traseele montane.

Turiștii trebuie să poarte încălțăminte montană adecvată, haine care să îi protejeze de frig, vânt și umezeală și să aibă în rucsac îmbrăcăminte de rezervă, alimente, apă, lanternă, trusă de prim ajutor și mijloace de orientare și comunicare. Pe traseele alpine acoperite cu zăpadă și gheață, colțarii și pioletul pot fi indispensabile, însă folosirea lor necesită experiență și instruire.

Salvamont România recomandă ca drumețiile să înceapă devreme, iar traseele să fie alese ținând cont de persoanele cu cea mai redusă experiență din grup. Turiștii sunt sfătuiți să nu plece singuri la drum.

„Informați-vă la salvamontiști, cabanieri, pădurari, ciobani de starea traseului (poteci, podețe, marcaje), a refugiilor și a punctelor salvamont”, recomandă Salvamont România.

În cazul înrăutățirii vremii, excursia trebuie întreruptă, iar turiștii trebuie să caute un refugiu sigur sau să solicite ajutor. Salvatorii montani atrag atenția și asupra riscului de hipotermie, ce poate fi cauzat de frig, umezeală, vânt și epuizare.

Cei care întâmpină dificultăți pe munte pot solicita sprijinul Salvamont prin numărul unic de urgență 112 sau prin Dispeceratul Național Salvamont, la 0725 826 668.

Primele ninsori aduc și riscul de avalanșă

Un alt pericol al drumețiilor de iarnă pot fi avalanșele, care se pot produce și atunci când stratul de zăpadă nu este foarte gros. Riscurile sunt mai ridicate pe pantele abrupte, în culoarele de avalanșă și în locurile unde vântul formează acumulări de zăpadă.

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În Munții Parâng, salvamontiștii au avertizat că zăpada proaspătă s-a depus peste o crustă înghețată, iar pe scocurile Vârfului Cârja exista posibilitatea ca stratul nou să alunece. Tocmai aceste condiții au îngreunat intervenția pentru recuperarea turistului rătăcit în noaptea de 9 spre 10 noiembrie.

Cele mai multe avalanșe se produc pe pante cu înclinații cuprinse între 30 și 45 de grade. Ninsorile abundente, vântul care transportă zăpada și încălzirea bruscă a vremii pot favoriza instabilitatea stratului depus. Printre semnele care pot indica pericolul se numără crăpăturile apărute în zăpadă, zgomotele produse de tasarea straturilor și urmele avalanșelor recente.

Cornișele de zăpadă formate de-a lungul crestelor sunt, de asemenea, periculoase și trebuie evitate. Riscul poate exista atât pentru cei care pășesc pe ele, cât și pentru turiștii care traversează zonele aflate dedesubt.

Salvamont România le recomandă turiștilor să evite traseele alpine expuse, să verifice buletinele nivometeorologice și să nu intre pe traseele închise.

„Nu intrați niciodată într-o zonă închisă. Nu plecați singuri. Consultați buletinele meteorologice, prognozele privind avalanșele și informațiile locale”, recomandă Salvamont România.

Salvatorii montani le cer turiștilor să își anunțe apropiații despre traseul ales, să respecte distanțele de siguranță la traversarea zonelor expuse și să solicite informații de la persoane care cunosc bine muntele. În drumețiile de iarnă este esențial ca participanții să nu se bazeze exclusiv pe experiența anterioară, deoarece condițiile zăpezii se pot schimba de la o zi la alta.

„Folosiți materiale adecvate și verificați-le starea. Solicitați informații de la profesioniști: salvatori montani, ghizi montani, cabanieri, monitori de schi”, informa Salvamont România.

Chiar și atunci când nu există semne vizibile de instabilitate, pericolul nu poate fi exclus.