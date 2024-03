Alertă meteo: vremea rea face prăpăd. Zonele afectate de viscol și fenomene periculoase

Meteorologii au emis joi, 21 martie, atenționări Cod galben de viscol și vânt puternic în mai multe zone ale țării. Avertizările de fenomene periculoase imediate (nowcasting) se emit pentru o perioadă de maximum şase ore, precizează ANM.

Conform ANM, vizate de două avertizări Cod galben de viscol și vânt sunt zonele montane ale județelor Brașov, Argeș, Prahova și Dâmbovița. La altitudini de peste 1.800 de metri sunt așteptate intensificări ale vântului cu rafale de 90-100 km/h și temporar viscol.

Atenționările sunt valabile până la ora 12.00.

În plus, până la ora 9.00, în județul Suceava: Câmpulung Moldovenesc, Vatra Dornei, Gura Humorului, Broșteni, Frasin, Vama, Păltinoasa, Fundu Moldovei, Șaru Dornei, Ostra, Frumosu, Dorna Candrenilor, Pojorâta, Dorna-Arini, Crucea, Iacobeni, Sadova, Panaci, Poiana Stampei, Cârlibaba, Coșna, Ciocănești, va fi ceață, care determină scăderea vizibilității sub 200 m, izolat sub 50 m. De asemenea, în funcție și de condițiile locale, se va forma ghețuș.

Amintim că meteorologii au emis marți, 19 martie, o alertă de vreme rea, cu precipitații slabe, ninsori și vânt. Avertizarea meteo este valabilă până joi, 21 martie, ora 20.00.

Conform ANM, în intervalul menționat, se vor semnala temporar „precipitații slabe, sub formă de ninsoare în nordul și centrul Moldovei și mixte în sudul Moldovei, Dobrogea, cea mai mare parte a Munteniei și în sudul și estul Transilvaniei.

În Carpații Orientali și Meridionali va ninge local moderat cantitativ (10...15 l/mp) și se va depune strat nou de zăpadă. Vor fi intensificări ale vântului cu rafale în general de 40...50 km/h în estul, sud-estul țării și la munte, iar în cursul zilei de marți și în vest”.