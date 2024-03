Ziua, luna și locul cu cele mai multe accidente în România. Explicațiile experților

Infrastructura proastă, indisciplina șoferilor și pietonilor, dar și viteza excesivă au făcut din DN 1 și DN 2 adevărate cimitire pentru participanții la trafic. Potrivit unui raport al Poliției Rutiere, cele mai multe accidente au avut loc anul trecut în luna iunie. În ceea ce privește zilele săptămânii, se constată că în ziua de vineri au fost consemnate cele mai multe accidente, iar cele mai multe persoane decedate pe șosele au fost înregistrate în ziua de luni.

Cele mai multe accidente de circulaţie s-au produs, anul trecut, pe DN1, DN2, DN6 şi DN7, iar iunie a fost luna în care s-au consemnat cele mai multe astfel de accidente, anunță Horaţiu Pop, de la Poliţia Rutieră. Din punct de vedere al consecinţelor, pe DN2 au fost mai multe persoane decedate decât pe DN1, iar un expert consultat de „Adevărul“ a explicat de ce DN1 și DN2 produc cele mai multe accidente mortale.

Concediile vin cu mai multe accidente

„În luna iunie au fost cele mai multe accidente de circulaţie pe parcursul anului trecut. Probabil că este sezonul de vacanţă când conducătorii auto circulă un pic mai hazardat”, a declarat Pop. Potrivit acestuia, cauzele care conduc la accidente rutiere au rămas neschimbate, pe primele locuri fiind indisciplina pietonilor, viteza excesivă şi indisciplina bicicliştilor. „Trebuie să revenim asupra cauzelor care din păcate au rămas de-a lungul timpului neschimbate şi pe primul loc se află indisciplina pietonilor. De multe ori, în localităţile rurale nu avem condiţiile necesare desfăşurării traficului pietonal, adică nu avem trotuare, se circulă adesea şi pe timpul nopţii pe partea carosabilă. A doua cauză este viteza, fiind vorba de viteza neadaptată la condiţiile de drum sau viteza excesivă. A treia cauză: indisciplina bicicliştilor, a patra cauză: neacordarea priorităţii de trecere vehiculelor şi a cincea cauză: neacordarea priorităţii de trecere pietonilor. Aceste cinci cauze reprezintă 63,6% din totalul accidentelor înregistrate pe un an de zile, ceea ce înseamnă foarte mult”, a atras atenţia Pop.

Intersecțiile sunt cu probleme

Referitor la zilele săptămânii în care au fost înregistrate accidente, se constată că în ziua de vineri au fost consemnate cele mai multe accidente, iar cele mai multe persoane decedate au fost înregistrate în ziua de luni. „Deci, vedem că se leagă cumva de weekend, ceea ce trebuie să ne dea de gândit şi de aceea noi încercăm pe baza acestor analize să acţionăm, să facem nişte planuri de măsuri tocmai pe sectoare, intervale orare şi zile când sunt înregistrate astfel de evenimente rutiere. Este interesant de văzut şi categoriile de drum pe care se întâmplă accidentele. Cele mai multe accidente se întâmplă pe intersecțiile din interiorul localităţilor şi municipiilor, formate de drumurile naţionale, apoi drumurile judeţene, comunale, alte categorii de drumuri şi cele mai puţine accidente sunt înregistrate, normal, pe autostrăzi care au un confort din punct de vedere al circulaţiei şi au mai multe elemente de protecţie”, a explicat el.

DN1 și DN2, găuri negre

Fostul campion naţional la raliuri și expert în conducere defensivă Valentin Porcişteanu a explicat pentru „Adevărul“ că cele mai multe tragedii pe șosele au loc pe DN1 și DN2. „În ambele cazuri vorbim de trafic foarte mare, de șosele extrem de aglomerate. Pe DN1 mai ales la sfârșit de săptămână vorbim de un puternic flux de turiști, iar oamenii se grăbesc aiurea spre stațiuni sau spre casă, după caz. Sigur, în joc este infrastructura și care este la pământ, dar tot de grabă discutăm. În plus, mai vorbim și de pietoni care traversează aiurea. De obicei este vorba de localnici care s-au și obișnuit să treacă printre mașinile care gonesc pe lângă ei. Din păcate, la un moment dat decizia de a traversa aiurea ajunge să fie fatală. La DN2 aveam o altă problemă, în afară de viteza excesivă și traversatul neregulamentar. Adică, depășirile aiurea. Avem acel acostament pe fiecare sens, un fel de jumătate de bandă care păcălește. Șoferii cred că pot depăși, că au loc, dar dacă acest lucru se întâmplă simultan pe ambele sensuri își dau seama că nu este așa. Atunci este prea târziu pentru că cei aflați în depășiri se lovesc ca berbecii, la viteze mari, cu urmări grave. În plus, pe DN2 mai este o problemă, cea a șoferilor de TIR-uri. Ei circulă foarte tare pentru că se avertizează prin stații radio despre existența echipajelor de poliție. Drept urmare trec prin localități și cu 90 de kilometri pe oră cu riscurile de rigoare. În plus, șoferii de autoturisme se iau după ei, merg și ei tare sau chiar încearcă să-i depășească, iar riscurile cresc exponențial. În fine, DN 2 are foarte multe intersecții cu drumuri secundare, iar pericolul de accident cu utilaje agricole sau căruțe este imens“, a precizat Vali Porcișteanu.