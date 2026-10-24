 Reacția lui Tudorel Toader după arestarea fiului său: „Justiția se face în sala de judecată, nu la televiziune” | adevarul.ro
search
Sâmbătă, 24 Octombrie 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri externe Politică Securitate şi apărare Economie Sport Stil de viață Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zileiJocurile Adevărul 🧠

Video Reacția lui Tudorel Toader după arestarea fiului său: „Justiția se face în sala de judecată, nu la televiziune”

Publicat:
Ultima actualizare:
0
1 live
Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Sursă preferată Google Discover Urmărește-ne pe Discover Discover

Fostul ministru al Justiției, Tudorel Toader, a declarat sâmbătă, 24 octombrie, după arestarea preventivă a fiului său, Alexandru Toader, acuzat de viol și agresiune sexuală, că justiția „se face în sala de judecată, nu la televiziune”.

„Justiția se caută și se face în sala de judecată, nu la televiziune”, a transmis acesta jurnaliștilor, la ieșirea din Tribunalul Iași, potrivit unui videoclip publicat de Dezvăluirea.ro.

Întrebat despre arestarea preventivă a fiului său, Alexandru Toader, fostul ministru al Justiției a declarat că va comenta situația ulterior.

„Voi avea momentul când voi voi explica pe larg și voi argumenta, dar nu acum și nu aici”, a transmis Tudorel Toader.

Anterior, fostul judecător CCR spunea că acuzațiile aduse fiului său fac parte dintr-un demers care, de fapt, îl vizează pe el şi că o avocată care ar avea câteva dosare penale se foloseşte de fiul său, pentru a-şi rezolva propriile probleme legale.

El susţine că avocata este cea care le-a convins pe cele două studente să dea declarații nefavorabile fiului său, pentru a-și îmbunătăți propria situație juridică.

„Este un atac la adresa mea, lovindu-se în Alexandru!”, a scris Tudorel Toader, care a mai afirmat că, de când fiul său este cadru didactic la Facultatea de Drept, ar fi existat mai multe episoade pe care le consideră atacuri la adresa acestuia.

Tudorel Toader a susținut, de asemenea, că fiul său ar fi fost pus în situația de a se apăra fără să fi cunoscut anterior acuzațiile și fără să fi avut posibilitatea de a propune probe în apărare.

Alexandru Toader, lector la Facultatea de Drept din Iași, a fost plasat sub arest preventiv pentru 30 de zile, sâmbătă, 24 octombrie, fiind acuzat că ar fi hărțuit sexual două studente.

Potrivit acuzațiilor, acesta le-ar fi făcut avansuri după ce tinerele nu au reușit să promoveze examenele din prima sesiune.

„Din probatoriul administrat până în prezent a rezultat suspiciunea rezonabilă că inculpatul, profitând de autoritatea conferită de funcția didactică și de poziția de superioritate în raport cu studentele, ar fi comis faptele care alcătuiesc obiectul prezentei cauze”, a transmis Parchetul, fără a preciza însă numele lui Alexandru Toader.

Ancheta polițiștilor a fost declanșată în toamna anului trecut, în urma unui articol publicat de Reporter de Iași despre acuzațiile formulate la adresa lectorului Alexandru Toader, care la acea vreme preda Drept Civil studenților din anul I.

În noiembrie 2025, Facultatea de Drept din Iași l-a suspendat pe Alexandru Toader din activitățile didactice, în urma acuzațiilor apărute în spațiul public.

Ulterior, acesta a fost reținut.

Cele două studente de la care a pornit ancheta susțin că ar putea exista și alte victime.

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
EXCLUSIV Ce spune Ilie Bolojan despre posibilitatea unor noi creșteri de taxe anul viitor și deficitul bugetar
digi24.ro
image
Un mecanic explică de ce unii șoferi ajung să plătească mai mult pe reparații când vin la service: „Nu este rentabil”
stirileprotv.ro
image
Bloc cu „bulină roșie”, în pericol de PRĂBUȘIRE în București! Fisură între două scări: Zeci de familii evacuate
gandul.ro
image
„Mi-era teamă să REFUZ”! Scandal în jurul notarului Alexandru Toader. O studentă susține că acesta ar fi încercat să o sărute
mediafax.ro
image
Imagini halucinante în România! Meci jucat într-o baltă uriașă în București, arbitrul stătea pe telefon în timpul partidei
fanatik.ro
image
Escrocherie de 24.000.000 de euro la loto: 5 angajați au aflat dinainte ce lozuri răzuibile sunt câștigătoare și și-au îmbogățit rudele, în Italia
libertatea.ro
image
Omul care a salvat internetul, după descoperirea unor breșe uriașe de securitate: „Dacă acest tip pățește ceva, o încurcăm cu toții”
digi24.ro
image
Drama fratelui lui Steffi Graf: e vagabond și trăiește într-un tunel de drenaj în Las Vegas! Face acuzații aiuritoare la adresa lui Andre Agassi: „I-a plăcut să lovească”
gsp.ro
image
"Să vă ferească Dumnezeu de bătaie cu el!" Cel mai bun bătăuș din fotbalul românesc, "demascat"
digisport.ro
image
Imagine rară cu fratele Monicăi Anghel! Alexandru a fost la un pas de căsătorie cu Jojo
click.ro
image
Scara care arată ca un evantai uriaș și pare că sfidează gravitația. Construcția spectaculoasă inaugurată la Shanghai
antena3.ro
image
BREAKING. Lovitură dură pentru Cluj. O multinaţională gigant dă afară sute de oameni
zf.ro
image
Târgul de Crăciun din Craiova 2026: unde parchezi, restricții de trafic și cât costă transportul
observatornews.ro
image
Claudia Ion și ispita-pilot, scandal monstru într-un club din Timișoara! Fosta lui Mocăniță l-a altoit, în văzul tuturor
cancan.ro
image
Un pensionar a câștigat procesul cu Casa de Pensii. Anii lucrați în grupa a II-a trebuie recunoscuți
newsweek.ro
image
FOTO. Ținutele fotografei Adriana au provocat un scandal uriaș! Conducerea clubului a fost nevoită să intervină
prosport.ro
image
De unde vin veniturile uriaşe ale lui Emil Boc. Salariul de primar reprezintă doar una dintre sursele declarate
playtech.ro
image
2 milioane de euro pentru Târnovanu din Serie A!
fanatik.ro
image
Zelenski, dispus să renunțe la teritoriile ocupate de Rusia. De ce s-a schimbat așa radical viziunea președintelui Ucrainei ANALIZĂ
ziare.com
image
Viorel Păunescu a murit! Fostul președinte de la Steaua suferea de o boală gravă
digisport.ro
image
Meci intens în Superliga României: „Am crezut că jucăm contra Barcelonei”
click.ro
image
Robert Sighiartău: Sunt adeptul introducerii AUR la guvernare
cotidianul.ro
image
Produsul de la Lidl care costă sub 50 de lei. Mai poate fi cumpărat la preț redus doar până mâine!
romaniatv.net
image
România trece la noapte la ora de iarnă. Cum influențează această schimbare tot organismul și ce trebuie să facem pentru a nu ne îmbolnăvi
mediaflux.ro
image
Un campion olimpic a dezvăluit motivul pentru care înotătorii gustă apa înainte de a plonja în bazin: „Acesta este semnalul”
gsp.ro
image
Angela Similea, ravisantă la 80 de ani, într-o rochie splendidă, la Gala „Nu există nu se poate”, organizată de Andreea Marin
actualitate.net
image
Povestea reală a Cristelei Georgescu. Cine este, până la urmă, soția lui Călin Georgescu
actualitate.net
image
Imagine rară cu fratele Monicăi Anghel! Alexandru a fost la un pas de căsătorie cu Jojo
click.ro
image
Mai mult dezbrăcată decât îmbrăcată și cu sarmalele gata! Cum l-a așteptat Gabriela Prisăcariu pe Dani Oțil
click.ro
image
Fiul Mădălinei Apostol rupe tăcerea! Cine i-ar fi furat gențile mamei sale în valoare de zeci de mii de euro?
click.ro
Împărăteasa Teodora jucată de Sarah Bernhardt, profimedia 0383875627 jpg
Împărăteasa care se dezbrăca pentru bărbați înainte să urce pe tron! Spectacolele ei erotice i-au scandalizat până și pe cronicarii vremii
okmagazine.ro
Louise de Kéroualle foto Profimedia jpg
„De-abia dacă apuca să se îmbrace...” „Baby Face”, amanta regelui care se plictisea ușor și pretindea să i se ofere tot timpul plăcere
okmagazine.ro
Pocahontas la curtea regelui Iacob I al Angliei. Carte poștală de Richard Rummell, din 1907
Dincolo de Disney: Un portret al lui Pocahontas din 1616 ne arată cum îi vedeau englezii pe amerindieni
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS

Click!

image
Dana Nălbaru a împlinit 50 de ani! Ce cadou special i-au pregătit copiii: „Eu mi-am dorit doar atât”
image
Imagine rară cu fratele Monicăi Anghel! Alexandru a fost la un pas de căsătorie cu Jojo

OK! Magazine

image
Franțuzoaica perversă nu se sătura niciodată de sex! Era amanta regelui, care o poreclise sugestiv