Fostul ministru al Justiției, Tudorel Toader, a declarat sâmbătă, 24 octombrie, după arestarea preventivă a fiului său, Alexandru Toader, acuzat de viol și agresiune sexuală, că justiția „se face în sala de judecată, nu la televiziune”.

„Justiția se caută și se face în sala de judecată, nu la televiziune”, a transmis acesta jurnaliștilor, la ieșirea din Tribunalul Iași, potrivit unui videoclip publicat de Dezvăluirea.ro.

Întrebat despre arestarea preventivă a fiului său, Alexandru Toader, fostul ministru al Justiției a declarat că va comenta situația ulterior.

„Voi avea momentul când voi voi explica pe larg și voi argumenta, dar nu acum și nu aici”, a transmis Tudorel Toader.

Anterior, fostul judecător CCR spunea că acuzațiile aduse fiului său fac parte dintr-un demers care, de fapt, îl vizează pe el şi că o avocată care ar avea câteva dosare penale se foloseşte de fiul său, pentru a-şi rezolva propriile probleme legale.

El susţine că avocata este cea care le-a convins pe cele două studente să dea declarații nefavorabile fiului său, pentru a-și îmbunătăți propria situație juridică.

„Este un atac la adresa mea, lovindu-se în Alexandru!”, a scris Tudorel Toader, care a mai afirmat că, de când fiul său este cadru didactic la Facultatea de Drept, ar fi existat mai multe episoade pe care le consideră atacuri la adresa acestuia.

Tudorel Toader a susținut, de asemenea, că fiul său ar fi fost pus în situația de a se apăra fără să fi cunoscut anterior acuzațiile și fără să fi avut posibilitatea de a propune probe în apărare.

Alexandru Toader, lector la Facultatea de Drept din Iași, a fost plasat sub arest preventiv pentru 30 de zile, sâmbătă, 24 octombrie, fiind acuzat că ar fi hărțuit sexual două studente.

Potrivit acuzațiilor, acesta le-ar fi făcut avansuri după ce tinerele nu au reușit să promoveze examenele din prima sesiune.

„Din probatoriul administrat până în prezent a rezultat suspiciunea rezonabilă că inculpatul, profitând de autoritatea conferită de funcția didactică și de poziția de superioritate în raport cu studentele, ar fi comis faptele care alcătuiesc obiectul prezentei cauze”, a transmis Parchetul, fără a preciza însă numele lui Alexandru Toader.

Ancheta polițiștilor a fost declanșată în toamna anului trecut, în urma unui articol publicat de Reporter de Iași despre acuzațiile formulate la adresa lectorului Alexandru Toader, care la acea vreme preda Drept Civil studenților din anul I.

În noiembrie 2025, Facultatea de Drept din Iași l-a suspendat pe Alexandru Toader din activitățile didactice, în urma acuzațiilor apărute în spațiul public.

Ulterior, acesta a fost reținut.

Cele două studente de la care a pornit ancheta susțin că ar putea exista și alte victime.