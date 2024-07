Strigătul de disperare al unei mame. O româncă cere ajutorul autoritățile, după ce iubitul i-a răpit copilul

O româncă trece prin clipe îngrozitoare și încearcă cu disperare să-și caute dreptatea, după ce partenerul de viață, originar din Tunisia, i-a răpit copilul din Germania și l-a dus în țara sa.

Femeia a vorbit cu o echipă a știrilor FOCUS 18 de la Prima TV, sub protecția anonimatului. Românca trăiește de doi ani în Tunisia, fiindcă încearcă să-și recupereze copilul.

„Mi-este foarte frică, vă zic sincer, am nopți de când nu dorm. Vreau să știu, se poate că România să mă ajute? Că acest copil este român, are certificat, are pașaport”, a spus ea.

În țara în care femeile nu au aceleași drepturi ca bărbații, fără slujbă și ducându-și viața cu banii trimiși de familia din România, care o ajută cu avocați și cu toate demersurile necesare, românca nu abandonează lupta și nu încetează să spere. Strigătul ei a ajuns la urechile autorităților române.

Cu ce amenințări se confruntă ea și familia ei, cum a ajuns copilul ei să fie răpit, ce mărturisește sora ei și ce răspuns a obținut din partea autorităților române, aflați pe Focus 18, într-un reportaj exclusiv, joi, 11 iulie, de la ora 18.00.