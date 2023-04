Specialiștii în armament comentează viitoarea achiziție a Ministerului Apărării Naționale VIDEO

US Navy vrea să vândă șase nave LCS relativ noi, iar analiștii militari consideră că este momentul ca România să le achiziționeze pentru a acoperi cel puțin parțial nevoile Forțelor Navale Române. Contraamiralul (r) dr. Constantin Ciorobea susține însă că ar fi o greșeală cumpărarea acestora.

US Navy intenționează să disponibilizeze șase nave de luptă în zona litorală (LCS), două nave din clasa Independence și patru nave din clasa Freedom, pentru a le comercializa prin programul său de vânzări militare străine (Foreign Military Sales-FMS) în următorii doi ani. Navele care urmează să fie vândute au dotări moderne, sunt în serviciu de mai puțin de opt ani, unele de numai trei ani, iar unele voci consideră că, având un deplasament asemănător cu ce dorește România, ar putea fi o soluție pentru Forțele Navale Române care așteaptă de ani de zile semnarea contractului pentru corvetele multifuncționale. Un expert consultat de „Adevărul” a explicat, însă, de ce navele din clasa Independence sau Freedom nu sunt o soluție pentru marinarii militari români.

US Navy a anunțat încă de anul trecut că vrea să vândă o serie de nave LCS. Marina americană are în prezent 13 LCS-uri din clasa Independence în serviciu activ, în timp ce alte patru sunt în construcție sau în curs de dotare cu sistemele de luptă. De asemenea, US Navy are în prezent zece nave din clasa Freedom în serviciu activ, alte cinci fiind în prezent echipate sau pregătite pentru a intra în serviciu. Până acum, două nave din clasa Independence și o navă din clasa Freedom au fost scoase din funcțiune. Cea mai nouă navă din clasa Freedom, USS Cleveland (LCS 31) a fost lansată la apă în urmă cu doar câteva zile la șantierul naval Fincantieri Marinette Marine din Wisconsin, un eveniment care nu a mers atât de bine, nava fiind pe punctul de a lovi un remorcher.

Dotări și performanțe

Planurile US Navy prevăd că, în anul fiscal 2024, navele din clasa Independence USS Jackson (LCS 6) și USS Montgomery (LCS 8) vor fi puse la dispoziție spre vânzare prin programul FMS al Marinei, arată The War Zone. Acestea au fost puse în funcțiune în 2015, respectiv 2016. Apoi, în anul fiscal 2025, navele din clasa Freedom USS Wichita (LCS 13), USS Billings (LCS 15), USS Indianapolis (LCS 17) și USS St Louis (LCS 19) vor fi în mod similar puse la dispoziție pentru vânzare prin programul FMS. Aceste vase au fost puse în funcțiune în 2019 (LCS 13, 15 și 17) și 2020 (LCS 19).

Navele LCS sunt asemănătoare corvetelor din alte forțe navale și au o viteză maximă apreciabilă, de 81 de kilometri pe oră. LCS sunt operate de un echipaj format din peste 40 de ofițeri și marinari și sunt dotate cu sezori și sisteme de război electronic, dar și cu tunuri de 57 milimetri și 30 milimetri sau rachete antiaeriene RIM-116 Rolling Airframe Missile (RAM) și antinavă RGM-184A Naval Strike Missiles. LCS mai sunt dotate și cu vectori de mare precizie AGM-114L Hellfire care sunt lansați din sisteme verticale, dar și cu câte un elicopter MH-60R/S Seahawk.

Voci pro și contra

Unele voci susțin că dacă ar fi preluate de Forțele Navale Române acestea ar aduce rapid capacități de luptă moderne în Marea Neagră, marinarii români nemafiind obligați să aștepte cu anii ca navele din programul corvetelor să fie construite. „Ar fi o soluție pentru noi. Am acoperi destul de rapid nevoia de nave de luptă moderne, interoperabile NATO. În prima fază ar trebui achiziționate numai două astfel de nave, cred eu, iar celelalte ar trebui fabricate la noi. Mai este un aspect important. Când am gândit programul corvetelor eram pe timp de pace. Acum, situația s-a schimbat, și părerea mea este că acest program este subdimensionat, că la ora actuală ne trebuie cinci sau chiar șase corvete. Deci ar trebui să luăm două corvete gata de la partea americană, iar alte trei sau patru să le construim la noi”, a subliniat analistul militar Aurel Cazacu.

Contraamiralul (r) dr. Constantin Ciorobea, ex-locţiitor al şefului Secţiei operaţii informaţionale din comandamentul NATO JFC NAPLES, din Italia, are însă altă părere. „Aceste nave sunt în primul rând foarte costisitoare când vorbim de exploatare. Vorbim de 70 de milioane de dolari, anual, pe unitate. Apoi, ele sunt modulare, sunt echipate pentru fiecare tip de misiune în parte și, din câte am înțeles, modulul antisubmarin nu răspunde așa cum trebuie la cerințele misiunii. Să spunem că sistemul de luptă antinavă ar putea fi rezolvat cu dotarea cu rachete moderne NSM, adică aceleași sisteme ca la bateriile de coastă pe care le achiziționăm de la partea americană, dar mai rămân și alte probleme ale acestor nave. Au corpul din aluminiu și acesta poate fi corodat, poate suferi fisuri. Apoi, mai sunt unele probleme la sistemul de propulsie. Ca o concluzie, navele LCS americane sunt prea scump de întreținut, pentru ce capacități de luptă oferă. Partea americană le-ar da cu un soi de garanție de doi ani, dar categoric tot nu sunt o soluție pentru Forțele Navale Române, spun eu”, a subliniat contraamiralul în rezervă Constantin Ciorobea.

Freedom class

Independence class