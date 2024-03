Românul care s-a întors „la coada vacii“ după 14 ani: „Am trăit în Anglia ca un rege. Nu-mi e dor de bani. Am avut tot luxul de pe lume“

Andrei, un român care a trăit 14 ani în Londra, în lux, s-a întors „la coadă vacii“. Împreună cu familia sa locuiește la Porumbacu de Jos, în județul Sibiu, unde a înființat Tower Farm Transylvania.

Andrei Nicola a emigrat în Marea Britanie în 2009, iar la început a fost muncitor necalificat pe șantierele din buricul Londrei. A făcut aici o facultate, iar asta l-a ajutat să progreseze, după câțiva ani. A fost promovat și a devenit, treptat, Project Manager, Contract Manager și Director pentru o companie mare care se ocupă cu renovare și fit outs de restaurante, clădiri comerciale și birouri în zona centrală a Londrei.

Soția lui a reușit și ea să avanseze în carieră, câștigând destul de bine, iar cei doi și-au permis într-un final să își cumpere două case în Londra și să aibă la picioare aproape tot luxul din lume.

Familia Nicola, originară din Maramureș, a realizat însă că viață de lux nu este ceea ce își dorea pentru viitor și după 14 ani petrecuți la Londra a decis să se mute la Porumbacu de Jos, în județul Sibiu, unde cu banii obținuți din vânzarea celor două case din Londra și-au cumpărat văcuțe rasă Angus și au făcut o fermă. „Ne-am mutat la țara că să ne creștem singuri legume, să avem niște găini pe lângă casă să mâncam ouă de casă și când facem o supă de pui să fie carne care nu este injectată, carne și alte produse de la localnici cât mai BIO sau organice. Plus că ave fermă noastră de Angus și ne luptăm cu sistemul să facem o afacere cu vânzare carne BIO“, a mărturisit el.

El a povestit și experiența trăită departe de țară, dar într-o lume civilizată: „Am trăit în Anglia că un Rege, am avut două case cumpărate în Londra, mașini de lux la poartă, mă îmbrăcăm cu haine luate numai de la magazinele unor designeri celebri, mergeam în vacanțe scumpe și mâncăm la restaurante de fițe, ...dar am realizat că eu și soția mea nu aveam nevoie de toate acestea… Mulți bani aduc multe probleme și mai puțin timp petrecut cu copiii... Oricâți bani ai face, niciodată nu îți ajung și devii un hamster care aleargă continuu pe o roată după o realitate falsă... Acum locuim la țară, în România, într-o casă care nu valorează prea mult, am început să conducem mașini simple, ne îmbrăcăm cu haine pe care nu se mai vede brandul și suntem fericiți", a mărturisit el.

Singurul lucru care le lipsește în România este civilizația din Londra. „Din păcate, oamenii sunt mult mai civilizați și mai prietenoși în Londra decât acasă, în România", a spus Andrei Nicola pentru Anunțul UK.