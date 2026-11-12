 Români anchetați pentru o fraudă de peste 1,7 milioane de lire la fiscul britanic | adevarul.ro
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Video Români anchetați pentru o fraudă de peste 1,7 milioane de lire la fiscul britanic

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Procurorii români au efectuat joi, 12 noiembrie, 21 de percheziții în șase județe din țară, într-un dosar privind o fraudă informatică prin care mai multe persoane ar fi accesat ilegal platforma autorității fiscale britanice (HMRC) și ar fi obținut rambursări frauduloase de TVA și impozit pe venit. Prejudiciul efectiv este estimat la peste 1,7 milioane de lire sterline.

„În acest context, cu sprijinul polițiștilor din cadrul Inspectoratului General al Poliției Române – Direcția de Investigare a Criminalității Economice, sunt puse în executare 21 de mandate de percheziție la sediile unor persoane juridice și domiciliile unor persoane fizice.

Perchezițiile se desfășoară pe raza județelor Argeș, Dolj, Ilfov, Dâmbovița, Bihor și Vaslui, în cadrul unui dosar penal având ca obiect săvârșirea infracțiunilor de acces ilegal la un sistem informatic, în formă continuată, fraudă informatică, în formă continuată, precum și spălarea banilor”, transmite Ministerul Public într-un comunicat.

Ancheta se desfășoară în cadrul unei echipe comune formate din autoritățile judiciare din România și Regatul Unit, cu sprijinul EUROJUST. La operațiune participă și 20 de ofițeri britanici.

Potrivit anchetatorilor, în perioada ianuarie 2024 – februarie 2026, mai mulți cetățeni români ar fi accesat ilegal platforma online a autorității fiscale britanice HMRC și ar fi depus cereri frauduloase de rambursare a TVA în numele unor companii din Regatul Unit.

Aceștia ar fi modificat conturile bancare în care urmau să fie virate sumele.

În total, au fost depuse 89 de cereri frauduloase. Dintre acestea, 30 au fost aprobate și plătite, provocând un prejudiciu de aproximativ 1,66 milioane de lire sterline. Alte 59 de cereri, în valoare de peste 1,4 milioane de lire, au fost respinse sau nu au fost achitate.

De asemenea, au fost formulate trei cereri de rambursare a impozitului pe venit în numele unei contribuabile, în valoare de 16 mii de lire, prin indicarea unui cont bancar aparținând uneia dintre persoanele implicate, cereri care nu au fost achitate.

Fraudă de 1,7 milioane de lire la HMRC
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Fraudă de 1,7 milioane de lire la HMRC Foto: Ministerul Public

O a doua serie de cereri frauduloase, depusă în numele unor companii britanice

În perioada octombrie 2025 – februarie 2026, suspecții ar fi desfășurat o activitate similară, depunând alte 84 de cereri frauduloase de rambursare a TVA în numele unor companii britanice, fără știrea acestora.

Dintre cereri, 16 au fost plătite, provocând un prejudiciu de 43.745,32 lire sterline, iar alte 68, în valoare de aproape 298.000 de lire, au rămas neplătite.

Pentru a obține banii, suspecții ar fi introdus în cereri conturi bancare pe care le controlau. În două cazuri, au fost transferate astfel 290.020 de lire sterline. Într-un alt caz, au fost solicitate rambursări de 25.452,26 de lire într-un cont pus la dispoziție de un complice, însă banii nu au mai fost virați.

În ambele perioade, schema ar fi urmărit obținerea ilegală de bani de la statul britanic prin accesarea platformei HMRC și modificarea conturilor bancare asociate cererilor de rambursare.

„Prejudiciul efectiv produs prin rambursările frauduloase achitate este de 1.706.038,31 lire sterline. Alte cereri de rambursare, în valoare totală de 1.731.285,87 lire sterline, nu au fost achitate, faptele aferente acestora rămânând în faza tentativei.

Perchezițiile au ca scop identificarea și ridicarea mijloacelor de probă necesare documentării activității infracționale, stabilirii implicării persoanelor cercetate și identificării bunurilor în vederea recuperării prejudiciului.

Totodată, sunt efectuate verificări în vederea identificării bunurilor și valorilor patrimoniale asupra cărora ar putea fi instituite măsuri asigurătorii, pentru recuperarea prejudiciului.”

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