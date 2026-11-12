 46 de percheziții într-un dosar cu finanțări IMM INVEST și fraude cu produse petroliere. Sunt vizați funcționari fiscali și angajați ai unei bănci | adevarul.ro
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Video 46 de percheziții într-un dosar cu finanțări IMM INVEST și fraude cu produse petroliere. Sunt vizați funcționari fiscali și angajați ai unei bănci

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O anchetă de amploare scoate la iveală presupuse fraude cu produse petroliere, finanțări bancare și creanțe bugetare. În dosar sunt vizate inclusiv persoane cu funcții de conducere în administrația fiscală și angajați ai unei instituții bancare.

Percheziții într-un dosar cu finanțări IMM INVEST și fraude cu produse petroliere
Percheziții într-un dosar cu finanțări IMM INVEST și fraude cu produse petroliere Foto: Poliția Română

Polițiștii și procurorii DIICOT au pus în aplicare joi, 12 noiembrie, 46 de mandate de percheziție domiciliară în București și în județele Constanța, Bacău, Prahova, Galați și Ilfov. Ancheta vizează infracțiuni de constituire a unui grup infracțional organizat, evaziune fiscală, obținere ilegală de fonduri, înșelăciune, deturnare a licitațiilor publice și abuz în serviciu.

Potrivit anchetatorilor, gruparea ar fi fost constituită în 2023 de patru persoane, cărora li s-ar fi alăturat ulterior și alți membri, cu scopul obținerii unor beneficii financiare importante prin evitarea plății obligațiilor fiscale aferente comercializării produselor petroliere.

„Activitatea grupării ar fi fost coordonată de un bărbat, care ar fi exercitat controlul asupra mai multor societăți comerciale, prin intermediul unor persoane desemnate formal în funcții de administrare”, au transmis reprezentanții Poliției Române.

Membrii grupării ar fi avut atribuții distincte, de la aprovizionarea cu produse energetice și organizarea circuitelor comerciale până la gestionarea fluxurilor financiare, întocmirea documentelor și înregistrarea operațiunilor în contabilitate.

Facturi fictive de peste 208 milioane de lei pentru comercializarea motorinei

Unul dintre mecanismele investigate ar fi presupus introducerea artificială a unei societăți aflate în insolvență între firma care asigura aprovizionarea cu motorină și cea care comercializa produsele către beneficiarii finali.

Societatea interpusă ar fi emis facturi pentru operațiuni nereale de livrare a motorinei, documente folosite ulterior de firma beneficiară pentru deducerea ilegală a TVA.

„În cadrul mecanismului investigat, între societatea care asigura aprovizionarea cu motorină și cea care comercializa produsele către beneficiarii finali, ar fi fost interpusă, artificial, o altă firmă, aflată în insolvență, care ar fi emis facturi pentru operațiuni nereale de livrare a motorinei, utilizate de societatea beneficiară pentru deducerea nelegală a taxei pe valoarea adăugată”, au explicat anchetatorii.

În perioada decembrie 2023-august 2025, în contabilitatea societății beneficiare ar fi fost înregistrate peste 340 de facturi fiscale, în valoare totală de peste 208 milioane de lei. Prejudiciul estimat pentru această componentă este de aproximativ 33,3 milioane de lei, reprezentând TVA.

Anchetatorii susțin că gruparea ar fi beneficiat și de sprijinul unei persoane cu atribuții de conducere în cadrul unei administrații județene a finanțelor publice. Aceasta ar fi furnizat informații și îndrumări privind situația fiscală a societății interpuse, posibilitățile de compensare a obligațiilor și gestionarea relațiilor cu organele fiscale.

Investigațiile au scos la iveală și presupuse nereguli privind evidențierea cantităților de produse energetice eliberate pentru consum și calcularea accizelor. Prin atribuirea scriptică a unor operațiuni unei societăți interpuse și aplicarea unor accize inferioare celor datorate, ar fi fost diminuate atât accizele, cât și TVA. Prejudiciul estimat în acest caz este de aproximativ 1,218 milioane de lei.

Percheziții în mai multe județe
Percheziții în mai multe județe Foto: Poliția Română

Accize diminuate și ordine de plată folosite pentru a crea aparența achitării taxelor

O altă componentă a anchetei vizează activitatea unei societăți care comercializa carburanți. În perioada noiembrie 2023-noiembrie 2025, două persoane, sprijinite de reprezentanții unui antrepozit fiscal, ar fi înregistrat incomplet în documentele fiscale operațiunile de eliberare pentru consum a motorinei și benzinei.

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Prin modificarea cantităților evidențiate și calcularea unor accize mai mici, obligațiile fiscale datorate statului ar fi fost diminuate cu peste 4,5 milioane de lei, reprezentând accize și TVA.

„Totodată, în perioada aprilie–mai 2025, reprezentanții antrepozitului fiscal ar fi utilizat 26 de ordine de plată emise în numele unei alte societăți, pentru a crea aparența achitării accizelor”, au precizat anchetatorii. Prejudiciul aferent acestor operațiuni se ridică la aproximativ 2,2 milioane de lei.

Credite de peste 41 de milioane de lei obținute prin programele IMM INVEST

Dosarul vizează și presupuse fraude cu finanțări garantate de stat prin programele IMM INVEST și IMM INVEST PLUS.

Potrivit DIICOT, prin intermediul a șapte societăți comerciale, persoanele cercetate ar fi obținut finanțări folosind documente și informații inexacte sau incomplete despre operațiunile finanțate, valoarea investițiilor, contribuțiile proprii și sursele de rambursare.

În mecanism ar fi fost implicați și angajați ai instituției de credit, analiști de credit și membri ai comitetului de credit, care ar fi participat la analizarea, aprobarea și acordarea finanțărilor.

Astfel, prin intermediul a 12 contracte de credit, ar fi fost obținute pe nedrept fonduri în valoare totală de peste 41 de milioane de lei.

Banii ar fi fost transferați în principal către societăți afiliate și utilizați inclusiv pentru constituirea contribuțiilor necesare obținerii altor finanțări, plata unor obligații bancare și efectuarea unor cheltuieli personale.

Anchetatorii investighează și obținerea altor trei credite comerciale, fără garanție de stat, în perioada august 2024-mai 2025. Acestea ar fi fost acordate pe baza unor achiziții simulate, a unor bunuri supraevaluate și a unor surse de rambursare nereale. Paguba provocată instituției bancare este estimată la aproximativ 2,45 milioane de lei.

O altă componentă a anchetei privește o procedură organizată în perioada august-septembrie 2025 pentru cesionarea unor creanțe bugetare în valoare de 5.275.461 de lei.

Reprezentanții a două societăți aflate sub coordonarea liderului grupării ar fi depus oferte concertate, prezentate însă ca fiind independente, pentru a influența prețul de adjudecare. Aceștia ar fi beneficiat de sprijinul președintelui comisiei de selecție a cesionarului, care ocupa o funcție de conducere în cadrul unei administrații județene a finanțelor publice.

Obligații fiscale de 238,6 milioane de lei, amânate ilegal

Procurorii investighează și presupuse fapte de abuz în serviciu legate de procesarea unor declarații vamale și de eliberarea produselor petroliere înainte de plata obligațiilor fiscale.

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Potrivit anchetatorilor, inspectori vamali și persoane cu atribuții în cadrul operatorului care asigura depozitarea și eliberarea produselor petroliere din antrepozitul vamal ar fi încălcat obligațiile legale de serviciu.

„Persoanele cercetate cu atribuții în verificarea și procesarea operațiunilor vamale (inspectori vamali), precum și persoane cu atribuții în cadrul operatorului de depozitare și eliberare din antrepozit vamal al produselor petroliere, ar fi încălcat obligațiile legale de serviciu, permițând societăților beneficiare amânarea nelegală a plății obligațiilor fiscale și valorificarea mărfurilor înainte de achitarea acestora”, au transmis reprezentanții anchetatorilor.

Prin aceste operațiuni ar fi fost amânată încasarea unor obligații fiscale de aproximativ 238,6 milioane de lei, reprezentând accize și TVA aferente importurilor. Prejudiciul calculat de autoritatea vamală, sub forma dobânzilor și penalităților generate de întârzierea încasării acestor sume, depășește 25 de milioane de lei.

Audierile se desfășoară la sediul DIICOT-Structura Centrală. La operațiune participă polițiști ai Direcției de Combatere a Criminalității Organizate și ai Brigăzii de Investigare a Criminalității Economico-Financiare din cadrul Poliției Capitalei, alături de structurile de combatere a criminalității organizate din Constanța, Bacău și Galați.

Acțiunea beneficiază și de sprijinul jandarmilor Brigăzii Speciale de Intervenție a Jandarmeriei, Grupării de Jandarmi Mobile Bacău și Grupării de Jandarmi Mobile Constanța.

Persoanele cercetate beneficiază, pe parcursul întregului proces penal, de drepturile și garanțiile prevăzute de lege, precum și de prezumția de nevinovăție.

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