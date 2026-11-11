Un pacient ar fi fost bătut cu nuiaua într-un spital de psihiatrie. Cazul a ajuns în instanță după trei ani

Un infirmier de la Spitalul de Psihiatrie Săpoca a fost trimis în judecată pentru purtare abuzivă, la trei ani după ce ar fi agresat un pacient internat în unitatea medicală.

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Un bărbat de 54 de ani, infirmier la Secția de Psihiatrie VI Ojasca a Spitalului de Psihiatrie și pentru Măsuri de Siguranță Săpoca, a fost trimis în judecată de procurorii Parchetului de pe lângă Tribunalul Buzău. Acesta este acuzat că a agresat un pacient aflat în îngrijirea personalului medical, lovindu-l în mod repetat cu o nuia peste față, mâini și picioare.

Fapta ar fi avut loc în noaptea de 10 noiembrie 2023, în jurul orei 02:04, în timp ce infirmierul se afla la serviciu. Potrivit anchetatorilor, pacientul nu manifestase un comportament agresiv nici față de ceilalți bolnavi, nici față de angajații spitalului. Cu toate acestea, infirmierul ar fi început să-l lovească cu o nuia.

În urma agresiunii, pacientul a suferit leziuni traumatice la ochiul stâng, care au necesitat între 25 și 30 de zile de îngrijiri medicale pentru vindecare, conform expertizei medico-legale.

Miercuri, 11 noiembrie, la trei ani de la incidentul violent, Parchetul de pe lângă Tribunalul Buzău a anunțat că a dispus trimiterea în judecată a infirmierului, în vârstă de 54 de ani. Acesta este acuzat de purtare abuzivă

„În sarcina inculpatului D.V. s-a reţinut că în data de 10.11.2023, la ora 02:04, în calitate de infirmier în cadrul Spitalului de Psihiatrie şi pentru Măsuri de Siguranţă Săpoca – Secţia de Psihiatrie VI Ojasca, în timp ce se afla în exercitarea atribuţiilor de serviciu, fără a fi necesară în vreun mod exercitarea de acte de violenţă, persoana vătămată neavând manifestări agresive faţă de alţi pacienţi, inculpatul a lovit victima M.V., persoană internată în cadrul unităţii medicale, cu o nuia, de 13 ori în zona feţei, a mâinilor şi a picioarelor, cauzându-i leziuni traumatice la ochiul stâng, care au necesitat 25-30 zile de îngrijiri medicale pentru vindecare, astfel cum rezultă din raportul de expertiză medico-legală întocmit în cauză. (…)”, se arată în comunicatul de presă al Parchetului.

Cazul nu este singurul care a ridicat semne de întrebare în privința tratamentului aplicat pacienților de la Săpoca. Într-un raport publicat după o vizită de monitorizare desfășurată în perioada 16-22 iunie 2025, Consiliul de Monitorizare a semnalat mai multe episoade de violență și umilire: pacienți bruscați, o femeie lovită peste cap și o pacientă târâtă pe jos prin salon, apoi legată, cu o pătură pe cap. Raportul a consemnat și cazuri în care pacienți calmi și cooperanți au fost imobilizați fără justificare.”