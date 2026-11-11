 Patru copii, loviți de un stâlp doborât de o mașină, în Sălaj. Mergeau la școală în momentul accidentului | adevarul.ro
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Patru copii, loviți de un stâlp doborât de o mașină, în Sălaj. Mergeau la școală în momentul accidentului

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Patru copii cu vârste de 10 și 11 ani au ajuns la spital, miercuri dimineață, după ce un stâlp rupt de o mașină a căzut peste ei. Accidentul s-a produs în localitatea Boghiș, județul Sălaj, în timp ce elevii se îndreptau spre școală. Din fericire, niciunul dintre copii nu a suferit răni grave.

Patru copii, loviți de un stâlp doborât de o mașină, în Sălaj.
Patru copii, loviți de un stâlp doborât de o mașină, în Sălaj. Foto: news.ro.

Accidentul a avut loc înainte de ora 08:00. Un tânăr de 19 ani, care circula cu mașina în aceeași direcție în care se deplasau și copiii, a pierdut controlul volanului și a lovit stâlpul aflat pe marginea drumului, potrivit Agerpres

În urma impactului, pilonul s-a rupt și s-a prăbușit peste cei patru copii care se aflau pe trotuar. Primarul localității a precizat că impactul cablului de fibră optică a contribuit la atenuarea căderii stâlpului.

Toți cei patru minori au fost preluați de echipajele medicale și transportați la spital, unde au fost supuși mai multor investigații. Medicii au stabilit că victimele nu au suferit leziuni grave.

Deocamdată, nu este cunoscut motivul pentru care tânărul de 19 ani nu a mai putut controla direcția autoturismului. Acesta a fost testat la fața locului, iar rezultatul a indicat că nu consumase alcool.

Polițiștii au deschis un dosar penal și continuă cercetările pentru a stabili împrejurările exacte în care s-a produs accidentul.

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