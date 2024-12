Profesor, asaltat de elevi cu ȋntrebări privind alegerile: „Curiozitatea febrilă a copiilor nu va dispărea, ea doar va fi preluată de Tik Tok şi alte spaţii vicioase”

Un reputat profesor, expert în educație, susține că, după primul tur al alegerilor prezidențiale, elevii săi au manifestat un interes deosebit de mare. „N-a fost clasă în care să intru și să nu fiu asaltat cu întrebări privind alegerile, candidații, preferințele mele”.

„Câteva observaţii, să nu se spună că nu le-a făcut nimeni. În săptămâna de după primul tur, liceenii au trepidat pur şi simplu. N-a fost clasă ȋn care să intru şi să nu fiu asaltat cu ȋntrebări privind alegerile, candidaţii, preferinţele mele”, susține Doru Căstăian, profesor de științe socio-umane.

Profesorul spune că a ales să evite să discute cu ei aceste subiecte, ȋn ciuda faptului că legea educaţiei „nu interzice discutarea unor evenimente politice, interzice doar propaganda şi prozelitismul politic”. „Curiozitatea febrilă a copiilor nu va dispărea, ea doar va fi preluată de Tik Tok şi alte asemenea spaţii vicioase”, afirmă cadrul didactic.

„Îmi veţi spune că linia e foarte fină şi că nu toţi profesorii vor şti să o respecte. Înteleg şi consider plauzibil acest argument. Atrag ȋnsă atenţia că modul schizoid ȋn care cei mai buni şi mai principiali dintre profesori evită ca pe un cărbune ȋncins orice subiect politic, ȋn vreme ce dascălii mai puţin democratici şi principiali nu au asemenea scrupule nu prevesteşte nimic bun”, scrie Doru Căstăian.

Cei izolați chirurgical de realitate vor cădea în mrejele oricăror şarlatani

Potrivit acestuia, acolo unde tinerii au cum să se educe (familiile, ȋn principal) vor fi ok. Ceilalţi, necritici, izolaţi chirurgical de realitate, vor cădea adesea, ȋnsetaţi de sens şi de apartenenţă, ȋn mrejele oricăror şarlatani.

„Separarea şcolii de influenţele politice are la noi unul dintre cele mai toxice chipuri: politizare la toate nivelurile, ingerinţe sininstre, virginitate când vine vorba de a-i ajuta pe elevi să descifreze mai bine pulsul lumii ȋn care trăiesc. Desigur, am avea nevoie ca majoritar să fie un alt tip de profesor decât cel pe care l-a ȋncurajat atâta vreme sistemul: un profesor cu discernământ moral şi cognitiv, capabil să separe interpretarea de manipulare, un profesor pentru care interesul superior al copilului să nu fie doar o vorbă. Or, de cele mai multe ori, sistemul premiază doar obedienţa, caracterul inofensiv şi hiperkinetismul birocratic”, explică profesorul.

Totodată, Doru Căstăian a remarcat și lipsa de interes din cancelarii față de subiectele politice sau sociale. „Până una, alta, nepolitizarea a reuşit: dacă vă imaginaţi că fierb cancelariile ȋn această perioadă, vă ȋnşelaţi. Vag şi rar mai răzbate câte un zvon despre alegeri sau despre momentele dramatice prin care trece România, ȋncerările de a ȋnţelege şi de a dezbate lipsesc cu desăvârşire, motoarele birocratice merg la relanti, sporovăiala despre nimicuri n-a fost tulburată nici cu o adiere. La asta adăugaţi felul ȋn care ȋnţelegem succesul şcolar, exclusiv ca succes la examene şi felul ȋn care ȋnvăţarea profundă (ȋn sensul tehnic al termenului), ȋnvăţarea testată ȋn permanenţă ȋn carnea realităţii, lipseşte aproape ȋn totalitate”, spune Doru Căstăian.

În consecință, profesorul consideră că „pentru cei mai mulţi dintre tinerii votanţi, cei care fie nu au ieşit la vot, fie au susţinut cel mai substanţial extremiştii, istoria e doar un obiect de bac promovat cu reţete de succes, premestecate, Legiunea e o ficţiune, totalitarismele un cuvânt prea greu ca să ȋţi baţi capul cu el. Iar democraţia e o lecţie, maxim două, ȋn 12 ani de şcoală. Să nu spuneţi că nu a spus-o nimeni”.

Doru Căstăian este profesor de ştiinţe socio-umane la Liceul de Arte „Dimitrie Cuclin” din Galaţi şi la Colegiul Naţional „Vasile Alecsandri” din Galaţi.

De asemenea, este profesor asociat de gândire critică şi bioetică la Facultatea de Istorie, Filosofie şi teologie din cadrul Universităţii „Dunărea de Jos” din Galaţi.