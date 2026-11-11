Fostul candidat la Președinție Călin Georgescu s-a prezentat miercuri în fața magistraților de la Curtea de Apel București, unde se judecă dosarul în care este acuzat, alături de Horațiu Potra și alte zeci de persoane, de tentativă la acțiuni împotriva ordinii constituționale și comunicare de informații false.

UPDATE 14.30 Călin Georgescu a cerut să părăsească ședința

Călin Georgescu a părăsit sala de ședință, solicitând să fie reprezentat de avocatul său. Acesta a spus că nu recunoaște faptele de care este acuzat și nu o să dea declarații.

UPDATE 14.10 Călin Georgescu a intrat în sala de judecată

Călin Georgescu a intrat în sala de judecată, unde urmează să înceapă procesul. Zeci de oameni se află pe holuri, iar alții au intrat deja în sala de judecată, dar accesul este permis în limita locurilor disponibile. Forțele de ordine încearcă să-i liniștească pe susținătorii lui Călin Georgescu și să le explică că nu pot intra toți în sală.

Totodată, susținătorii lui Georgescu au ocupat treptele clădirii și au început să scandeze mesaje în favoarea acestuia, în așteptarea termenului de judecată. Mai mulți participanți au venit cu drapele naționale și fulare în culorile tricolorului, strigând „Călin Georgescu este președinte”.

Simpatizanţi ai fostului candidat la Preşedinţie se află pe scările Curţii de Apel, cu steaguri şi fulare tricolore, scandând lozinci de susţinere a lui Georgescu, scrie News.ro.

La termenul precedent, din 27 octombrie, instanţa a amânat judecarea dosarului, pentru a le da posibilitatea inculpaţilor „să îşi exprime poziţia procesuală” şi pentru punerea în discuţie a cererii de probe.

Horațiu Potra, trimis în judecată pentru tentativă la acțiuni împotriva ordinii constituționale și infracțiuni privind regimul armelor și materiilor explozive, se află sub control judiciar din septembrie 2026.

Acesta fusese prins în Dubai în septembrie 2025 și adus în România în noiembrie, împreună cu fiul și nepotul său, și ei inculpați în dosar.

Potrivit acuzațiilor formulate în dosar, cei 22 de inculpați ar fi fost implicați în fapte pe care procurorii le consideră de natură să pună în pericol ordinea constituțională și securitatea națională.

Călin Georgescu este acuzat de complicitate la tentativă la comiterea unor acțiuni împotriva ordinii constituționale și de comunicarea de informații false, în formă continuată.

Horațiu Potra este judecat pentru tentativă la comiterea unor acțiuni împotriva ordinii constituționale, nerespectarea regimului armelor și munițiilor și nerespectarea regimului materiilor explozive. Fiul său, Dorian Potra, și nepotul, Alexandru Potra, sunt acuzați de tentativă la comiterea unor acțiuni împotriva ordinii constituționale.

Călin Georgescu mai este vizat într-un dosar separat, în care este acuzat de propagandă legionară și de promovarea publică a unor persoane vinovate de genocid și crime de război.

Ce au găsit polițiștii în decembrie 2024

Dosarul are la bază, între altele, evenimentele din noaptea de 7 spre 8 decembrie 2024, când polițiștii au instituit filtre în mai multe zone din Ilfov, Dâmbovița și București.

În urma controalelor efectuate asupra unor autoturisme au fost descoperite cuțite tip briceag, pumnale, lame lungi, bastoane telescopice, spray-uri cu piper, boxuri, topoare, pistoale și materiale pirotehnice considerate deosebit de periculoase, cu potențial de a provoca explozii și de a produce pagube importante, răniri grave sau decese.

Procurorii susțin că acțiunile investigate au creat o stare de pericol pentru securitatea națională și pentru ordinea constituțională, precum și pentru valorile sociale care protejează exercitarea legală a puterii de stat.

În februarie 2025, anchetatorii au efectuat alte 47 de percheziții în cinci județe, inclusiv la locuința lui Horațiu Potra, unde au descoperit teancuri de dolari ascunse într-un seif sub podea și numeroase arme. Potra a afirmat că își asumă nerespectarea regimului armelor și munițiilor.

Separat, la 3 aprilie, Tribunalul București a dispus încetarea definitivă a controlului judiciar în cazul lui Călin Georgescu, admițându-i contestația.