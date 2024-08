Rafila refuză să demisioneaze după scandalul de la Spitalul Sf. Pantelimon: „E foarte mare emoție în societate”. Ciolacu cere echilibru VIDEO

Alexandru Rafila, ministrul Sănătății, a anunțat că va merge la spitalul Pantelimon pentru a discuta cu medicii care protestează și a găsi solutii pentru îngrijirea pacientilor. La rândul lui, Ciolacu face apel la calm și spune că trebuie așteptată o decizie a instanței în cazul fără precedent în care două doctorițe de la ATI sunt investigate pentru omor calificat, fiind suspectate că au cauzat intenționat moartea unui pacient de 54 de ani în luna aprilie. Alte 16 cazuri de morți suspecte la ATI sunt investigate acum de procurorii Capitalei.

Alexandru Rafila a declarat că, imediat după izbucnirea scandalului la începutul lunii aprilie, s-au întreprins măsuri legale pentru investigație. Corpul de control al ministerului a verificat aspectele administrative, fără a găsi probleme medicale a declarat acesta. Pe 11 aprilie, Colegiul Medicilor București a fost solicitat și a trimis o echipă de specialiști, care a realizat o anchetă profesională timp de două săptămâni, fără a identifica riscuri pentru pacienți. În paralel, spitalul a făcut o sesizare la parchet și a colaborat cu autoritățile, furnizând documentele și echipamentele necesare anchetei.

„Ieri dimineață parchetul a emis un comunicat despre patru cadre medicale investigate. Am discutat cu managementul spitalului, era o situația care crea neîncredere. Dânșii au decis că vor demisiona, directorul medical a făcut-o imediat, managerul și-a exprimat disponibilitatae dar pentru continuarea activității demisia intră în vigoare în câteva zile. Cred că trebuie să reamintim ceva foarte, foarte important. Medicii în general sunt cei care tratează pacienții, salvează vieți, mai ales cei de la ATI. Din păcate, unii pacienți pierd lupta, pentru că au afecțiuni care sunt foarte grav, foarte avansate. Nu trebuie să blamăm în bloc acest corp profesional. După conferință, mă duc acolo pentru că e o situație fără precedent. Vreau să discut cu șefii secțiilor și să găsim împreună o soluție. Presiunea publică de blamare a corpului medical in corpore nu este un răspuns pe care să îl încurajăm. Cine este vinovat, să plătească. Discutăm de o anchetă penală în curs, nu o decizie a instanței. Omorul deliberat pentru mine e greu de conceput și mi se pare inacceptabil. Când discutăm despre o specialitate medicală, trebuie să discutăm cu cei care practică acea specialitate. Fiecare trebuie să răspundă pentru ceea ce face. Trebuie să lăsăm justiția să-și urmeze cursul, fără să o influențăm”, a transmis Alexandru Rafila.

De ce anchetele din aprilie nu au constatat nereguli?

„Cele trei anchete au fost pe teme diferite. Corpul de control al ministrului e partea administrativă, partea medicală au verificat-o Colegiul medicilor și comisia internă. Eu sunt ministrul Sănătății. Eu nu puteam să am o altă opinie decât coincidentă cu aceste rezultate. Parchetul are alte mijloace de probațiune la dispoziție, pe care nimeni altcineva nu le are. Dar nici nu pot să mă antepronunț. Am citit comunicatul parchetului și sunt personal afectat de ce am citit. Dar trebuie să lăsăm justiția să-și facă treaba și să avem o decizie definitivă a instanței. Și sunt convins că și cei de la parchet vor avea o consultare cu specialiștii din domeniu. Dvs îmi cereți mie să explic de ce niște oameni care sunt specialiști au ajuns la o evaluare, și-au asumat acel rezultat.Probabil au greșit, dar lădați instanța să se pronunțe. Nu vreau eu, ca ministru, să mă antepronunț.”, a răspuns ministrul Rafila nervos.

Acesta a fost întrebat și dacă își va da demisia.

„Eu nu am de ce să-mi asum personal această situație. Acolo e o infracțiune care presupune omor premeditat. Nu am de ce să demisionez. Doza de noradrenalină e responsabilitatea medicului. Acolo erau specialiști. Și concluzia pe care au avut-o ei, eu nu pot să o pun la îndoială. Consultând documentele furnizate de Colegiul medicilor, eu nu am avut elemente să pun la îndoială ce s-a întâmplat acolo. Eu nu dau vina pe Colegiul medicilor. Nu este responsabilitatea mea sau a Ministerului Sănătății, nu-mi pot demisia pentru ceva pentru care nu puteam să-l controlăm”, a comunicat Alexandru Rafila.

Ciolacu il apara pe Rafila: „Dacă actionam emotional, as fi schimbat-o si pe doamna Deca”

„Nu am crezut că se poate întâmpla așa ceva în realitate, vorbim de medici care trebuie să salveze vieți, nu să omoare oameni. Vorbim de omor premeditat, un lucru foarte grav. Ce am văzut eu, ca și desfășurare, anumite lucruri au fost sesizate din aprilie, a fost un control administrativ. Am văzut că a fost un control de la Colegiul Medicilor, am văzut atitudinea ministrului când a cerut imediat ca acei manageri să își depună demisiile; nu puteau fi demisi. Sunt ferm convins – de mult nu am văzut un comunicat atât de dur al unor magistrați – că în scurt timp vom afla tot adevărul. Cred că românii așteaptă de la autorități să nu ia decizii emoționale. Știu că suntem într-o lume în care ne dorim neapărat vinovați. Presupun că aș fi schimbat-o și pe dna Deca săptămâna trecută, dacă aș fi acționat emoțional. Mă interesează să iau deciziile îndreptățite. Trebuie să dăm dovadă de echilibru. (..) Să vedem dacă s-a știut de acest lucru, dacă a fost tolerat.”, atransmis premierul Marcel Ciolacu.

