Rafila și Colegiul Medicilor, sub tirul întrebărilor: investigațiile de la Spitalul Pantelimon sunt în vizor. Cum se apără

Anunțul reținerii a doi medici de la Spitalul Sf. Pantelimon pentru omor calificat și tentativă de omor, legat de 17 decese suspecte din aprilie, a stârnit controverse, după ce Ministerul Sănătății și Colegiul Medicilor nu găsiseră nereguli în anchetele lor. Ministrul Rafila a explicat că echipele sale de control erau formate din economiști și juriști, nu din specialiști medicali.

Pe 11 aprilie managerul spitalului a fost informat în scris de către directorul de îngrijiri că există informaţii provenite de la un asistent medical, că în perioada 4-7 aprilie, în cadrul secţiei ATI ar fi decedat 20 de pacienţi printr-o administrare incorectă a unui medicament.

O anchetă internă a unității sanitare, dar și una a ministerului Sănătății și a Colegiului Medicilor arăta în aprilie că acuzațiile de moarte suspectă în cazul celor 17 pacienți de la Terapie Intensivă sunt nefondate.

„Sesizările formulate de către angajații spitalului au la bază o comunicare defectuoasă între conducerea unității și persoanele în cauză. Sesizările vizau imixtiuni în activitatea de control a directorului de îngrijiri și presupuse acțiuni de hărțuire exercitate asupra unui medic din cadrul secției ATI”, informa comunicatul de presă al Ministerului Sănătății, din aprilie.

Ministrul Sănătății, Alexandru Rafila, a explicat miercuri seara la Digi 24 de ce atât Corpul de Control al ministerului său, cât și Colegiul Medicilor nu au identificat problemele constatate recent de procurori la Spitalul Sf. Pantelimon. Rafila a menționat că echipele de control erau formate din economiști și juriști, nu din specialiști medicali.

„Problemele au fost mai multe, legate de medici, asistenți de la ATI. Trebuie să înțelegem anumite lucruri: Ministerul poate verifica proceduri administrative, din punct de vedere al tratamentului nu au specializare, sunt acolo economiști sau juriști, au verificat modul în care organizarea internă a spitalului a respectat procedurile, a verificat situația care a dus la informația că pacienții au putut să fie tratați necorespunzător.

Colegiul Medicilor a făcut o parte de investigație profesională, cu medici specializați în ATI, sau departamente apropiate, care au putut să își facă un punct de vedere profesional, au discutat cu cei care lucrează acolo, concluzia a fost că nu a fost o situație care să pună probleme legate de corectitudinea tratamentului. Pe de altă parte, imediat cum noi am avut această informație și am luat legătura cu managementul spitalului, am sesizat Parchetul, asta am cerut eu să facă imediat, să se deschidă o anchetă penală care să clarifice.

Vedeți că această anchetă penală a durat patru luni, sigur că noi nu cunoaștem probatoriul organelor de cercetare penală, dar în toată această perioadă am colaborat cu Parchetul și nu am intervenit în caz decât la cererea Parchetului, am furnizat orice probă a fost necesară”, a spus Alexandru Rafila la Digi 24.

Ministrul Sănătății, Alexandru Rafila, a declarat că al doilea comunicat al Parchetului privind Spitalul Sf. Pantelimon este „absolut șocant” și ridică acuzații de omor cu premeditare, nu doar neglijență.

„Sunt acuzații extrem de grave și dacă se confirmă, sunt fără precedent. Trebuie sancționate ca atare. Omorul din culpă, neglijența sunt lucruri nedorite, care se pot întâmpla, dar această precizare de la Parchet, legată de premeditare în ceea ce privește modul în care nu au fost tratați pacienții mi se pare revoltător, iar pentru mine, cel puțin, care practic medicina de 35 de ani este nepermis”, a mai spus ministrul Sănătății.

Reacția Colegiului Medicilor

Cătălina Poiană, șefa Colegiului Medicilor București, a declarat pentru HotNews că ancheta CMB s-a bazat pe foile de observație și declarațiile medicilor, care nu au relevat nereguli. Poiană consideră că era responsabilitatea Colegiului să clarifice public acuzațiile aduse personalului de la Spitalul Pantelimon. Ea a promis detalii suplimentare după ce va analiza acuzațiile recente ale procurorilor.

Pe 1 mai, împreună cu Liana Pleș și Lucian Negreanu, Poiană a anunțat că ancheta CMB nu a identificat abateri de la protocoalele medicale.

Colegiul Medicilor din București a confirmat că în toate cele 17 cazuri de deces de la Spitalul Pantelimon din Capitală nu s-au găsit suspiciuni că au existat abateri de la protocoale sau acțiuni intenționate de a suprima viața pacienților.

Amintim că doi medici de la Spitalul „Sfântul Pantelimon”, Mirela Păiuș și Maria Miron, au fost reținuți de procurori pentru tentativă de omor și omor calificat, fiind acuzați că au provocat moartea unui pacient prin reducerea drastică a dozei de noradrenalină. De asemenea, asistenta C.M. a fost reținută pentru mărturie mincinoasă, fiind acuzată că a oferit declarații false în calitate de martor. Toate trei au fost reținute pentru 24 de ore, iar judecătorul de drepturi și libertăți urmează să decidă asupra arestării preventive. Patru angajați ai Spitalului Pantelimon din Capitală au fost ridicați miercuri de polițiști și duși la audieri în cadrul unei investigații privind decesele suspecte de la Secția ATI.

Ancheta, care vizează decesul a 17 pacienți la Secția ATI în aprilie 2024, continuă sub coordonarea Parchetului și a Direcției Generale de Poliție a Municipiului București.